«Методички НАТО больше не работают»: ВСУ недовольны обучением по лекалам альянса
После начала СВО украинские военные стали массово направляться на военную подготовку в учебные центры Европы, в том числе в Польшу. Спустя более чем три года журналисты поинтересовались, насколько качественно проходит этот процесс:
В качестве примера приводятся наставления одного из польских инструкторов. По его словам, берег реки должны прикрывать 4 БТР, в то время пока разведывательная бронемашина будет переезжать по мосту на другой берег. Переводчик Виталий рассказывает в связи с этим:
Наконец один из солдат спросил о том, как быть в том случае, если мост окажется уничтоженным? Инструктор с гордостью ответил, что польские БТР плавают. Виталий в связи с этим отметил:
Как пояснил один из собеседников, инструкторы ведут подготовку по учебникам времён Грюнвальдской битвы 1410 года. По словам командира штурмового батальона, обучение опирается на «уставщину», повышенные меры безопасности, над каждым солдатом ходит инструктор, а сам курс включает элементы, которые не пригодятся в бою. Так, медицинская подготовка опирается на правило «золотого часа» – стандарта эвакуации раненых в течение 60 минут:
Как пояснил один из сержантов ВСУ, согласно инструкциям НАТО, подразделение должно залетать на танках и «Хамерах» прямо под окоп:
Как указывается, некоторые военные говорят о простреливаемой российскими БПЛА 20-километровой полосе. Поэтому высадка подразделения сейчас происходит как можно дальше от позиций. По словам сержанта, подготовка могла оказаться полезной только для штабных офицеров, в то время как рядовые военные сами обучали поляков:
Как пояснили украинские военные, командный состав НАТО осознаёт, как изменилась война, но внесение изменений в стандарты альянса блокируется, так как это будет означать признание несостоятельности этих эталонов. Другая причина состоит в засилье «штабистов», не имеющих адекватного боевого опыта.
В итоге украинские военные, прошедшие курсы переподготовки в Польше, высказывают своё недовольство:
