«Методички НАТО больше не работают»: ВСУ недовольны обучением по лекалам альянса

После начала СВО украинские военные стали массово направляться на военную подготовку в учебные центры Европы, в том числе в Польшу. Спустя более чем три года журналисты поинтересовались, насколько качественно проходит этот процесс:

Многие военные жалуются, что солдат готовят к прошлой войне, без учёта дронов, по лекалам НАТО, основанным на опыте из Ирака и Афганистана.

В качестве примера приводятся наставления одного из польских инструкторов. По его словам, берег реки должны прикрывать 4 БТР, в то время пока разведывательная бронемашина будет переезжать по мосту на другой берег. Переводчик Виталий рассказывает в связи с этим:



В классе воцарилось гробовое молчание. Более половины аудитории – это морпехи, которые прошли Крынки.

Наконец один из солдат спросил о том, как быть в том случае, если мост окажется уничтоженным? Инструктор с гордостью ответил, что польские БТР плавают. Виталий в связи с этим отметил:

Он не понимает, что всё контролируют вражеские дроны, которые ничего не оставят от БТР, которые плывут со скоростью до 10 км/ч.

Как пояснил один из собеседников, инструкторы ведут подготовку по учебникам времён Грюнвальдской битвы 1410 года. По словам командира штурмового батальона, обучение опирается на «уставщину», повышенные меры безопасности, над каждым солдатом ходит инструктор, а сам курс включает элементы, которые не пригодятся в бою. Так, медицинская подготовка опирается на правило «золотого часа» – стандарта эвакуации раненых в течение 60 минут:

На Украине этот эталон стал горькой иронией – невозможно провести срочную эвакуацию, находясь под прицелом десятков дронов. Раненые ждут её иногда по несколько дней.



Как пояснил один из сержантов ВСУ, согласно инструкциям НАТО, подразделение должно залетать на танках и «Хамерах» прямо под окоп:

Сейчас это так не делается. Ты надеваешь «кикимору» [маскировочный костюм], чтобы постараться быть незаметным, и добираешься до позиции пешком.

Как указывается, некоторые военные говорят о простреливаемой российскими БПЛА 20-километровой полосе. Поэтому высадка подразделения сейчас происходит как можно дальше от позиций. По словам сержанта, подготовка могла оказаться полезной только для штабных офицеров, в то время как рядовые военные сами обучали поляков:

Показывали им, как правильно штурмовать с помощью дрона. И насколько это проще. Они были в шоке.

Как пояснили украинские военные, командный состав НАТО осознаёт, как изменилась война, но внесение изменений в стандарты альянса блокируется, так как это будет означать признание несостоятельности этих эталонов. Другая причина состоит в засилье «штабистов», не имеющих адекватного боевого опыта.

В итоге украинские военные, прошедшие курсы переподготовки в Польше, высказывают своё недовольство:

Методички НАТО больше не работают.

  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:20
    Первое правило НАТО ,вызываем " воздушную кавалерию" УПС.
    А в это время на стандарты НАТО сыпятся " мерзавчики " , " литровки " пропускаем," полуторолитровки" и " трёхлитровые баллоны " с какими-то УМПК .Перехватывать " хрусталь " нечем на переднем крае .
    1. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 20:06
      Нет на Западе "мерзавчиков", которые 250. И поллитровок нет, и литровок. Здесь стандартный ряд 375-750-1500. Полтора литра это, грубо, 50 унций.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:34
    Многие военные жалуются, что солдат готовят к прошлой войне, без учёта дронов, по лекалам НАТО, основанным на опыте из Ирака и Афганистана.
    Что делать Умели, тому и учат...
    Хотя, утверждение УМЕЛИ, очень относительно, если тщательнее присмотрется.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 20:24
      НООО, тем не менее воевать с гражданскими натовцы умеют...мастера террора и обучили этому (или дообучили) бандерлогов. И они теперь с маниакальным остервененим бью по гражданским в ответ на наши удары по их тылам. Напр вчера в г. Короча (Белгородчина) устроили большой пожар, сгорело 3 ТЦ. Сегодня была попытка удара БР Гром по Воронежской обл...по разным сведения было от 3 до 6 ракет..они сбиты. Но факт их наличия в таком кол-ве говорит, что всё ж где то их делают. Фламинго тож единичные пуски были - сбили.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 20:41
        Увы, но коллективный Запад это не мало того, сего, всякого разного, короче...
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 19:53
    Кстати да, поигрывать гранатой нельзя.
    Снял чеку и бросил!!!
    Она хоть и ручная, но боевая.
  4. volgast1970 Звание
    volgast1970
    +1
    Сегодня, 20:12
    Что-то может и получается у бандерлогов , только когда они кладут на методички НАТО. любой ефрейтор, ВСУ, ВЫЖИВШИЙ в недельных боях, даст фору любому западному инструктора по тактике.
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 20:25
    А чему они там могут научить? Омахе, Маркет-гардену, Хуртгенскому лесу? Из последнего Афгану? Чисто а-ля мясо. Ааа, ,наверное Дьеппу.