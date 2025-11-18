Многие военные жалуются, что солдат готовят к прошлой войне, без учёта дронов , по лекалам НАТО, основанным на опыте из Ирака и Афганистана.

В классе воцарилось гробовое молчание. Более половины аудитории – это морпехи, которые прошли Крынки.

Он не понимает, что всё контролируют вражеские дроны, которые ничего не оставят от БТР, которые плывут со скоростью до 10 км/ч.

На Украине этот эталон стал горькой иронией – невозможно провести срочную эвакуацию, находясь под прицелом десятков дронов. Раненые ждут её иногда по несколько дней.

Сейчас это так не делается. Ты надеваешь «кикимору» [маскировочный костюм], чтобы постараться быть незаметным, и добираешься до позиции пешком.

Показывали им, как правильно штурмовать с помощью дрона. И насколько это проще. Они были в шоке.

Методички НАТО больше не работают.