Они бы украли деньги: журналист из США об участии украинцев в подрыве «СП-1,2»

Американский журналист и телеведущий Патрик Хеннингсен выразил большие сомнения в том, что подрыв трех веток газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» организовали и провели дайверы из Украины. Именно на этой версии в ходе расследования настаивают в Германии, требуя экстрадиции арестованного по данному обвинению в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова и задержанного в Польше по ордеру ФРГ украинца Владимира Журавлева.

По данным немецкого следствия, в операции участвовали семь человек. Все — украинцы. Шесть мужчин, одна женщина. Последняя, некая Валерия Чернышева, была, как сообщают СМИ Германии, кем-то вроде политрука. Именно она уговаривала остальных диверсантов рисковать своим жизнями. Валерия – опытная дайверша. Она участвовала в соревнованиях и поставила рекорд Украины по глубоководному погружению среди женщин в дисциплине «104 метра».



Американский телеведущий с большим скепсисом отнесся к версии, что команда украинских водолазов якобы «тренировалась где-то в карьере», а потом, арендовав прогулочный катер, умудрилась взорвать три трубопровода в Балтийском море, которые расположены далеко друг от друга. Хеннингсен считает, что это был обманный маневр.

Он был нужен, чтобы отвлечь внимание от НАТО и учений BALTOPS-22, во время которых трубы были заминированы и подготовлены к последующему подрыву. Сама диверсия была проведена во время следующих учений альянса в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Репортер предположил, что за диверсией стоят США, о чем ранее писал известный журналист-расследователь Сеймур Хёрш. По мнению Хеннингсена, американское правительство выделило на данную операцию пять миллионов долларов.

Учитывая уровень коррупции на Украине, факты которой всплывают в рамках расследований НАБУ и САП, даже если бы украинские водолазы получили такую сумму денег, то они наверняка украли бы большую часть, считает Хеннингсен. Ведь на проведение такой операции, с учетом всех расходов на водолазное оборудование, костюмы для дайвинга, аренду яхты, даже взрывчатку понадобились бы сотни тысяч долларов. Никак не миллионы. Но если предположить, что это действительно были украинцы и они получили такую сумму, то куда делись остальные деньги.

Американский репортер:

Немного потратили на аренду парусной лодки, на снаряжения для дайвинга, возможно, на пару гостиниц. Может быть, они потратили пару сотен тысяч на всю эту операцию. А что стало с остальными деньгами?

Ну как что. Основная часть вернулась тем, кто их платил, если предположить, что администрация Джо Байдена и Пентагон во главе с Ллойдом Остином (там еще ЦРУ и прочие), действительно, выплатили «украинским дайверам» пять миллионов долларов. Наверняка поделились с польской «крышей». Яхта «Андромеда» с украинскими диверсантами, по версии следствия, швартовалась в Польше перед акцией.

Недаром Варшава категорически отказывается выдавать Германии Журавлева, а премьер Туск заявил, что выдача украинца «не в интересах Польши». Глава польского МИД Сикорский и вовсе назвал этого мужчину героем, достойным ордена. Так что самим диверсантам не так уж много и перепало.
  1. ruha ruhov
    ruha ruhov
    +3
    Сегодня, 19:20
    Если это говорят американцы, мир должен верить. Украина взорвали сп2?
    Мое мнение, надо бы подорвать на украинских минах пару амерскх газовозов
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 19:35
      Цитата: ruha ruhov
      Если это говорят американцы, мир должен верить. Украина взорвали сп2?
      Мое мнение, надо бы подорвать на украинских минах пару амерскх газовозов

      Лучше взорвать норвежские газопроводы, а стрелки на лохлов перевести, что они взорвали газопроводы, чтобы обвинить в этом Россию. laughing
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:32
    Дело ясное, что дело тёмное...
    Так бы спросить... кому выгодно? Но тут выбор есть...
    Спросить, а кто смог бы... тут тоже выбрать есть из кого...
    Скрестить... так одни и те-же получаются.
  3. faridg7 Звание
    faridg7
    +2
    Сегодня, 19:34
    Терористы конечно сволочи, однако по итогу, Германия взявшая курс на масштабирование военной промышленности и подготовку к нападению на Россию, лишилась дешового газа для этого. Бандиты добились того, чего должно было добиваться наше правительство, парадокс.
  4. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 19:55
    «тренировалась где-то в карьере»
    это ж классика Голливуда
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 20:05
    Американский журналист и телеведущий Патрик Хеннингсен выразил большие сомнения в том, что подрыв трех веток газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» организовали и провели дайверы из Украины

    В такие версии верит только "дэбыл".
    Я сам прекрасно знаю о водолазных работах, тем более что у меня работал бывший командир отделения водолазов из украинского ВМФ. Во первых, той подготовки, которая была до распада страны, там давно уже не было, тем более ГВК. Всё оборудование, которое осталось от Союза "декоммунизировано".
    И чтобы произвести такую операцию по взрыву "Потоков" у них нет ни сил, ни оборудования, ни специалистов.
    Просто фейк, с привлечентем "стрелочников".
    Ищите их по берегам Потомак и Темза.