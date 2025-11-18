Они бы украли деньги: журналист из США об участии украинцев в подрыве «СП-1,2»

Немного потратили на аренду парусной лодки, на снаряжения для дайвинга, возможно, на пару гостиниц. Может быть, они потратили пару сотен тысяч на всю эту операцию. А что стало с остальными деньгами?

Американский журналист и телеведущий Патрик Хеннингсен выразил большие сомнения в том, что подрыв трех веток газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» организовали и провели дайверы из Украины. Именно на этой версии в ходе расследования настаивают в Германии, требуя экстрадиции арестованного по данному обвинению в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова и задержанного в Польше по ордеру ФРГ украинца Владимира Журавлева.По данным немецкого следствия, в операции участвовали семь человек. Все — украинцы. Шесть мужчин, одна женщина. Последняя, некая Валерия Чернышева, была, как сообщают СМИ Германии, кем-то вроде политрука. Именно она уговаривала остальных диверсантов рисковать своим жизнями. Валерия – опытная дайверша. Она участвовала в соревнованиях и поставила рекорд Украины по глубоководному погружению среди женщин в дисциплине «104 метра».Американский телеведущий с большим скепсисом отнесся к версии, что команда украинских водолазов якобы «тренировалась где-то в карьере», а потом, арендовав прогулочный катер, умудрилась взорвать три трубопровода в Балтийском море, которые расположены далеко друг от друга. Хеннингсен считает, что это был обманный маневр.Он был нужен, чтобы отвлечь внимание от НАТО и учений BALTOPS-22, во время которых трубы были заминированы и подготовлены к последующему подрыву. Сама диверсия была проведена во время следующих учений альянса в Балтийском море в сентябре 2022 года.Репортер предположил, что за диверсией стоят США, о чем ранее писал известный журналист-расследователь Сеймур Хёрш. По мнению Хеннингсена, американское правительство выделило на данную операцию пять миллионов долларов.Учитывая уровень коррупции на Украине, факты которой всплывают в рамках расследований НАБУ и САП, даже если бы украинские водолазы получили такую сумму денег, то они наверняка украли бы большую часть, считает Хеннингсен. Ведь на проведение такой операции, с учетом всех расходов на водолазное оборудование, костюмы для дайвинга, аренду яхты, даже взрывчатку понадобились бы сотни тысяч долларов. Никак не миллионы. Но если предположить, что это действительно были украинцы и они получили такую сумму, то куда делись остальные деньги.Американский репортер:Ну как что. Основная часть вернулась тем, кто их платил, если предположить, что администрация Джо Байдена и Пентагон во главе с Ллойдом Остином (там еще ЦРУ и прочие), действительно, выплатили «украинским дайверам» пять миллионов долларов. Наверняка поделились с польской «крышей». Яхта «Андромеда» с украинскими диверсантами, по версии следствия, швартовалась в Польше перед акцией.Недаром Варшава категорически отказывается выдавать Германии Журавлева, а премьер Туск заявил, что выдача украинца «не в интересах Польши». Глава польского МИД Сикорский и вовсе назвал этого мужчину героем, достойным ордена. Так что самим диверсантам не так уж много и перепало.