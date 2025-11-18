Booker – отличный пример неэффективной практики закупок.

Оборонная промышленность в целом, и генеральные подрядчики в частности, обманывали американский народ, Пентагон и военных, заставляя их верить, что им нужны конкретные решения военного назначения.

Противник, представляющий очень серьёзную угрозу для США, – это бюрократия Пентагона. Наша цель – перестроить арсенал демократии, потому что мы живём в момент 1939 года или, надеюсь, в момент 1981 года. Момент безотлагательности. Враги собираются, угрозы усиливаются.