Министр армии США: M10 Booker - отличный пример неэффективной практики закупок
Руководство Пентагона, пришедшее вместе с президентом США Дональдом Трампом, проводит курс на резкое сокращение неоправданных оборонных затрат. Под удар уже попали такие изделия, как «лёгкий» танк M10 Booker, превратившийся в ходе разработки в 42-тонную машину, которую невозможно перевозить самолётом C-130J Hercules.
По этому поводу министр армии США Дэн Дрисколл заявил:
Среди других неадекватных технических решений называются обычные пыле- и влагозащитные заглушки для ВТС C-17 Globemaster III, цена которых в 55 раз превысила гражданские аналоги. Кнопка управления экраном для вертолёта Black Hawk обошлась в $47 тыс., хотя имелись однотипные устройства всего за $15.
В связи с этим Дрисколл критически отметил:
По его словам, на фоне такого мышления сформировалась сильно бьющая по бюджету неадекватная закупочная стратегия, когда 90% приобретений приходятся на дорогостоящие изделия, созданные специально для военных, и лишь 10% – на обычные продукты. Поэтому принято решение изменить это положение дел на 180°.
Так, ожидается, что перспективный танк M1E3 Abrams будет оборудован серийно производимым двигателем Caterpillar, что даст возможность снизить расходы и позволит упростить обслуживание силовой установки.
Министр войны Пит Хегсет заявил недавно по этому поводу:
