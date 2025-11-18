Министр армии США: M10 Booker - отличный пример неэффективной практики закупок

2 382 14
Министр армии США: M10 Booker - отличный пример неэффективной практики закупок

Руководство Пентагона, пришедшее вместе с президентом США Дональдом Трампом, проводит курс на резкое сокращение неоправданных оборонных затрат. Под удар уже попали такие изделия, как «лёгкий» танк M10 Booker, превратившийся в ходе разработки в 42-тонную машину, которую невозможно перевозить самолётом C-130J Hercules.

По этому поводу министр армии США Дэн Дрисколл заявил:



Booker – отличный пример неэффективной практики закупок.

Среди других неадекватных технических решений называются обычные пыле- и влагозащитные заглушки для ВТС C-17 Globemaster III, цена которых в 55 раз превысила гражданские аналоги. Кнопка управления экраном для вертолёта Black Hawk обошлась в $47 тыс., хотя имелись однотипные устройства всего за $15.

В связи с этим Дрисколл критически отметил:

Оборонная промышленность в целом, и генеральные подрядчики в частности, обманывали американский народ, Пентагон и военных, заставляя их верить, что им нужны конкретные решения военного назначения.


По его словам, на фоне такого мышления сформировалась сильно бьющая по бюджету неадекватная закупочная стратегия, когда 90% приобретений приходятся на дорогостоящие изделия, созданные специально для военных, и лишь 10% – на обычные продукты. Поэтому принято решение изменить это положение дел на 180°.

Так, ожидается, что перспективный танк M1E3 Abrams будет оборудован серийно производимым двигателем Caterpillar, что даст возможность снизить расходы и позволит упростить обслуживание силовой установки.

Министр войны Пит Хегсет заявил недавно по этому поводу:

Противник, представляющий очень серьёзную угрозу для США, – это бюрократия Пентагона. Наша цель – перестроить арсенал демократии, потому что мы живём в момент 1939 года или, надеюсь, в момент 1981 года. Момент безотлагательности. Враги собираются, угрозы усиливаются.

14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 21:00
    Очення хочется послушать про наши бумеранги и арматы. Ауу. Это про наше ворье. Где изралиевы друзья?😀😀
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 21:00
    Быть у воды и не напиться? Нее, не может такого быть :))) везде всё одинаково, пороки людей одинаковы, любую страну возьми. Чему тут удивляться
  3. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 21:10
    Кнопка управления экраном для вертолёта Black Hawk обошлась в $47 тыс., хотя имелись однотипные всего за $15


    В армии главное надежность. Судя по стоимости кнопка за 47 тыщ в 3000 раз надежней чем за 15. wink wink wink
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 21:45
      Видимо эти кнопки делает завод очень уважаемого человека laughing
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 21:59
      Цитата: zelivee
      В армии главное надежность.
      Это в космосе главное надежность. В армии все по разному. Надежность ФПВ дрона не особо важна. Точно так же как и герани. Там важна стоимость и массовость. Ну и для парада конечно важна надежность а вот на передовой лучше иметь 4 буханки чем один автомобиль тигр.
  4. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 21:19
    Что там за чудо кнопка за 47 тысяч?
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 21:41
      +1
      Может просто 47?
      47 и 15 долларов
      Одна Кнопка за 47 тысяч как-то слабо верится... даже с их бюджетами what
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 21:44
        Нет. Не опечатка, реально 47 000
        Однако мощно там откаты делают некоторые, размах поражает
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 22:00
        Цитата: Ivan№One
        Одна Кнопка за 47 тысяч как-то слабо верится... даже с их бюджетами

        Если эта кнопка со встроенный считывателем отпечатка пальца, то легко.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 21:43
      Цитата: Normann
      Что там за чудо кнопка за 47 тысяч?

      "Урри, где у него кнопка?!"©
    3. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 21:59
      Цитата: Normann
      Что там за чудо кнопка за 47 тысяч?

      Это нормальная такая кнопка . Нажал- хлобысть и пару лямов. А тут можно и почаще.
    4. dzvero Звание
      dzvero
      0
      Сегодня, 21:59
      Что там за чудо кнопка за 47 тысяч?

      Обычная вертолетная, из золота и со стразами. Тут интересно другое - сколько стоит такая же кнопка в F-35?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:35
    Вопрос... а где, у кого, когда, производители вооружений отличались скромность???
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:43
    По этому поводу министр армии США

    Шта? Так там кроме министра войны ещё и министр армии есть? belay
    И они ещё что-то про неоправданные расходы говорят...no