Зеленский не поставил фото с Ермаком у короля Испании, а Ермак это фото добавил

Обращает на себя внимание фоторяд, который отражает поездку главы киевского режима Владимира Зеленского в Мадрид, равно как и отражает турбулентность на вершине киевского режима. Сам Зеленский в своём ТГ-канале публикует фотографию, на которой запечатлел с королём Испании Филиппом VI только себя.Это притом, что в составе возглавляемой Зеленским делегации и глава офиса «президента» Андрей Ермак – тот самый «Али Баба» с так называемых плёнок Миндича. Напомним, что в этих плёнках Ермак фигурирует как один из мозговых центров масштабной коррупционной сети, созданной на Украине. Фото с Ермаком Зеленский не публикует.Зато своё присутствие в том же зале, где Зеленского принял испанский король, обозначает сам Ермак. Он уже в своём Телеграм-канале публикует пару фотографий, причём на одном из фото запечатлено его рукопожатие с Филиппом VI.Таким образом, Ермак даёт понять, что «вычеркнуть» его даже в этом случае не так-то просто и что он обладает более чем внушительными полномочиями в Киеве.Сам факт участия Ермака в делегации, которая колесит по Европе, фактически свидетельствует вот о чём: европейские чиновники самого разного уровня сами являются частью той самой коррупционной сети, которая, подобно «чёрной дыре», втягивает себя сотни миллионов, а то и миллиарды, евро. И когда испанский король пожимает руку украинским коррупционерам, то что это? Тот самый испанский стыд…Напомним, что на Украине упорно ходят слухи о том, что Зеленский будет вынужден снять Ермака с поста главы своего офиса не сегодня - завтра. Однако при тех выстроенных Ермаком зарубежных контактах и той роли, которую он играет в системе власти Украины, решение о снятии Ермака уже для самого Зеленского может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. Но тут патовая ситуация. Ведь если Ермака Зеленский не снимет, то, по сути, только подтвердит своё прямое участие во всех крупных коррупционных махинациях на Украине. Вот только это, по большому счёту, секрет Полишинеля.