Вооружение противолодочного самолёта P-8A Poseidon
Самолёт P-8A сбрасывает торпеду Mk 54 с парашютной системой
С начала прошлого десятилетия морская авиация США и других стран эксплуатирует патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon. Он предназначается для длительного слежения за заданными районами и поиска различных надводных и подводных объектов. Кроме того, самолёт может самостоятельно атаковать найденные цели. Для этого в его боекомплект входят различные ракеты, торпеды и бомбы.
Платформа для вооружения
Напомним, что будущий «Посейдон» разрабатывался компанией Boeing в соответствии с заказом Пентагона от 2004 г. Основные проектные работы были проведены в течение нескольких лет, и 25 апреля 2009 г. опытный самолёт совершил свой первый полёт. Вскоре в воздух поднялись следующие машины.
Весной 2012 г. компания «Боинг» передала заказчику первый серийный P-8A. После необходимых испытаний и оценки, Пентагон одобрил серийное производство. К настоящему времени для ВМС США построили более 130 самолётов, которые поступили на вооружение почти 20 эскадрилий. Кроме того, P-8 в разных количествах заказали 8 иностранных государств.
Патрульный самолёт P-8A построен на базе платформы Boeing 737-800ERX — доработанного пассажирского лайнера. Исходную машину перестроили с учётом специфических требований морской авиации и для монтажа новых приборов. Так, внутри фюзеляжа оборудовали крупную кабину с рабочими местами экипажа, а также отсеки аппаратуры.
P-8A в полёте. Под крылом подвешены две ракеты AGM-84. Грузоотсек фюзеляжа открыт
Самолёт также стал носителем вооружения. Для размещения различных боеприпасов предусмотрено 9 точек снаружи и внутри фюзеляжа. Предусматривается использование ракет, торпед и глубинных бомб разных типов. Общая масса полезной нагрузки, включая вооружение, достигает 9 т.
В нижней части фюзеляжа, позади центроплана, организован внутренний грузоотсек длиной несколько метров. В нём имеется пять точек подвески для ракет и торпед. В полёте отсек закрывается подвижными створками днища. Ещё четыре точки подвески находятся под крылом и предназначаются только для ракет.
Ракетные системы
P-8A является носителем ракетного вооружения. Прежде всего, это противокорабельные системы нескольких типов. Кроме того, предусмотрены возможности по борьбе с радиолокаторами противника. В зависимости от типа применяемой ракеты, дальность подобных атак достигает нескольких сотен километров.
На внешней подвеске «Посейдон» может нести ракеты AGM-84 Harpoon поздних модификаций. В частности, наилучшее соотношение характеристик имеет изделие AGM-84H/K SLAM-ER. Это крылатая ракета длиной 4,4 м и массой 675 кг. Она имеет турбореактивный двигатель и развивает высокую дозвуковую скорость полёта. Дальность — 270 км.
Тестовая подвеска ракеты LRASM под крыло P-8A, 2023 г.
Предусматривается комбинированная система управления на основе спутниковой навигации и инфракрасной головки самонаведения. Также имеется радиоканал для связи с носителем. Боевая часть — проникающая фугасная массой 360 кг.
В последние годы шла работа по интеграции в комплекс вооружений новой ПКР AGM-158C LRASM. Судя по опубликованным материалам, к настоящему времени эта ракета стала штатным оружием «Посейдона» и существенно расширила его боевые возможности.
LRASM представляет собой крылатую ракету, по габаритам похожую на SLAM-ER. При этом масса изделия достигла 1,25 т. Используется турбореактивный двигатель, дающий высокую дозвуковую скорость и дальность более 920 км. Ракета имеет автопилот с системами навигации разных типов и инфракрасную ГСН для наведения на конечном участке траектории. Боевая часть — проникающая фугасная массой 454 кг.
Несколько лет назад Пентагон принял решение об оснащении P-8A ракетами AGM-88G AARGM-ER для самозащиты. Такие боеприпасы оснащаются пассивной радиолокационной головкой самонаведения и предназначаются для поражения источников электромагнитного излучения. С помощью таких ракет патрульный самолёт сможет атаковать наземные радиолокационные станции, локаторы кораблей или излучающие воздушные цели.
AGM-88G под крылом самолёта тактической авиации
Ракета AGM-88G имеет длину более 4 м и стартовую массу 467 кг. Двухрежимный твердотопливный двигатель разгоняет её до скорости ок. 2,9 М и обеспечивает дальность пуска до 300 км. Боевая часть — осколочно-фугасная массой 68 кг.
Противолодочное оружие
Одной из главных задач самолёта P-8A является поиск и уничтожение подлодок противника. Она определила состав бортовых систем и повлияла на номенклатуру вооружений. Для борьбы с подводными целями Poseidon может нести разнообразные боеприпасы, состоящие на вооружении ВМС США. Также возможна доработка комплекса вооружений под образцы, имеющиеся у иностранного заказчика.
Против подводных и надводных целей могут применяться морские мины последних моделей. Прежде всего, это изделия линейки Quickstrike. В это семейство входят несколько мин разной массы с отличающимися боевыми характеристиками. Все они оснащаются унифицированным взрывателем с несколькими разными датчиками цели. Также предусматриваются устройства для безопасного спуска с самолёта-носителя на воду.
Основным противолодочным оружием на борту Poseidon являются лёгкие торпеды Mk 54. Это боеприпас калибра 324 мм, имеющий общую длину 2,7 м и массу 276 кг. Она имеет аксиальный поршневой двигатель на жидком топливе Otto II. Скорость хода превышает 40 узлов, дальность — ок. 9 км. Глубина хода — до 450 м.
Авиационная морская мина Quickstrike
Как и другие современные торпеды, Mk 54 имеет гидроакустическую систему наведения. Предусматривается активный и пассивный режимы работы с разными характеристиками обнаружения и сопровождения. С её помощью к цели доставляется 44-кг боевая часть.
Самолёт P-8A сбрасывает торпеды Mk 54 с разных высот. Для безопасного спуска и погружения торпеды может использоваться стандартная парашютная система. Также разработано устройство High-Altitude Anti-Submarine Warfare Weapons Capability (HAAWC). Это модуль с раскладным крылом и системой спутниковой навигации, позволяющий торпеде спланировать с высоты в воду. Затем модуль сбрасывается, и торпеда начинает самостоятельный поиск цели.
Универсальный комплекс
Перспективный патрульный самолёт P-8A Poseidon изначально создавался как универсальный комплекс, способный решать несколько разных задач. Он получил набор разнообразной аппаратуры для поиска надводных и подводных целей и средства связи для взаимодействия с другими боевыми единицами. Также предусмотрели комплекс вооружений для самостоятельной работы по обнаруженным целям.
В нынешней комплектации «Посейдон» способен поражать разные цели в радиусе сотен километров. Так, новейшие образцы противокорабельного ракетного вооружения позволяют атаковать надводные цели на дальностях более 900 км. Также присутствуют другие боеприпасы с дальностью до 250-300 км. При этом применение наиболее дальнобойных образцов может требовать стороннего целеуказания.
Запуск торпеды Mk 54 из корабельного торпедного аппарата
Также имеется достаточно широкий спектр минного и торпедного вооружения для борьбы с подводными объектами. Возможно минирование на пути вражеской подлодки или её уничтожение самонаводящимися торпедами. Впрочем, боевой радиус таких вооружений не превышает нескольких километров.
Самолёт P-8A имеет несколько внутренних и внешних узлов подвески для всех совместимых боеприпасов. Имеется возможность комбинирования ракетного, торпедного и минного вооружения в зависимости от особенностей миссии и ожидаемых целей.
Достаточно широкие боевые возможности закладывались в перспективный проект ещё на стадии выработки тактико-технического задания. Компания Boeing и смежные предприятия в прошлом выполнили это требование, а теперь постепенно расширяют номенклатуру совместимых боеприпасов. В результате этого «Посейдон» может решать более широкий круг боевых задач.
Согласно планам Пентагона, самолёты P-8A будут оставаться на службе едва ли не до середины века. Можно ожидать, что за время эксплуатации они пройдут несколько модернизаций разного рода. Кроме того, будет пересматриваться и дополняться боекомплект. Какие вооружения получит самолёт, пока неизвестно.
