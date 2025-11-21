Риски военно-политического союза России и Северной Кореи
Новый виток
Новейшая история отношений России и Северной Кореи, как и любая другая внешнеполитическая, полна крутых поворотов. Порой очень крутых. В 90-е годы Кремль вынужденно отстранился от проблем своего дальневосточного соседа – проблем хватало своих, да и денег особо не было. Когда в 1994 году скончался Ким Ир Сен, российское руководство даже не выразило соболезнование. В Пхеньяне обиделись, но ненадолго. С приходом к власти Владимира Путина отметилось потепление. В основном это отражалось в гуманитарной помощи Северной Корее, а также списании многомиллиардных долгов. В 2012 году простили сразу одиннадцать миллиардов. Двумя годами ранее Россия присоединилась к международным санкциям ООН, связанным с оборонным сектором КНДР.
Рассматривая нынешние отношения Москвы и Пхеньяна, следует помнить, что они полны рационализма и прагматизма с обеих сторон. Это нормально. Сейчас две страны не просто поддерживают друг друга, но являются самыми тесными военно-политическими партнерами. Например, с Белоруссией у нас несколько иные отношения. Добровольцы с союзной республики не только не участвуют в боевых действиях на стороне России, но даже не задействованы в гуманитарном разминировании. О степени достаточно опосредованного вовлечения белорусского ВПК в конфликт на Украине известно всем – дополнительно комментировать бессмысленно. С КНДР всё не так. Здесь и прямое вовлечение северокорейских военных в конфликт, и поставки ряда вооружений. На Западе клевещут, что и боеприпасы миллионами тонн идут с Дальнего Востока на СВО.
Учитывая прагматичную внешнюю политику Северной Кореи, сложно было ожидать сугубо односторонних шагов. Хотя прощенные Россией миллиарды в этой ситуации можно было и зачесть задним числом. Но ситуация совсем не располагает к торговле подобного рода.
В итоге появляется Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Уникальный документ, уровень которого можно сравнить разве что с Договором о создании союзного государства России и Белоруссии. С Китаем, который мы считаем одним из ближайших военно-политических партнеров, нет ничего подобного. Не исключено, что появится что-то, но не скоро. А с Пхеньяном, пожалуйста, договор, обязывающий Россию вступиться за соседа, если на него нападут. Статья 4 так и звучит: «В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики». Как сказал один политолог в этой связи, за все рано или поздно придется платить. Лучше, конечно, поздно или даже никогда.
Логическая цепочка достаточно тривиальна. Договор, как мы знаем, всеобъемлющий, то есть подразумевает сотрудничество и в оборонной сфере. При всем уважении к северокорейскому ВПК, в этой истории он будет сугубо реципиентом. Донором, само собой, выступает российский военно-технологический сектор. Догадываться очень непросто, но Пхеньяну интересны технологии ракетостроения, навигации и космическая техника. То есть всё, что может повысить точность и могущество ядерного щита. Далее по списку. Прямое и опосредованное участие армии Северной Кореи в СВО заметно повышает боевые качества армии. Силы спецопераций КНДР уже вполне могут конкурировать с китайскими и даже южнокорейскими. На горячем корейском полуострове складывается определенный дисбаланс – армия Пхеньяна получает боевой опыт на современном конфликте, а Южная Корея не воевала с 1953 года. Раньше это было обоюдно, а теперь перевес в навыках на севере. Или это так кажется военно-политическому руководству КНДР, что еще опаснее.
Риски вовлечения
Ход конфликта на Украине может неожиданным образом отразиться на мироощущении северокорейского руководства. Превосходящая во всех смыслах Российская армия не смогла добиться решающего превосходства на поле боя над противником, заведомо более слабым. Южная Корея технически превосходит армию северного соседа, но гарантирует ли это победу? Вопрос обсуждаемый, даже если учитывать наличие 8-й армии Соединенных Штатов на полуострове. Американцы, безусловно, остужают горячие головы в Пхеньяне, но до какой поры и времени.
Договор России и Северной Кореи о поддержке в случае нападения на одну из сторон очень сильно обостряется наличием ядерного арсенала в руках Ким Чен Ына. И это вполне суверенный арсенал. В числе потенциальных врагов КНДР значится не только южный сосед, но и Япония. Последнюю регулярно трясет от ракетных испытаний на полуострове. Напомним, Япония также оккупирована американцами. Вопрос – сможет ли Пхеньян обставить начало войны в виде агрессии против самого себя? Или спровоцировать конфликт? Если задастся целью, то легко и непринужденно. Запускает и ответный процесс. Америка, Япония и Республика Корея отлично осознают усиление военной мощи Ким Чен Ына и наращивают свою в регионе. Чем больше становится оружия и военных на отдельном участке суши, тем выше шанс столкновения. Этому нас история учила не раз и не два.
Нельзя пройти мимо Китая. Точнее, его реакции на возрожденные отношения Москвы и Пхеньяна. Ким Чен Ын в этой ситуации становится менее управляемым, а он всегда хорошо управлялся из Пекина. Это не может нравится нынешнему руководству КНР. Никого бы не устроил слабо контролируемый лидер с ядерным оружием. Но пока Китай терпит. А вот наращивание присутствия американцев в Юго-Восточной Азии из-за КНДР – это уже прямая угроза. С ростом оборонных компетенций Северной Кореи процесс вооружения её врагов становится неизбежным.
В конце немного позитивного. Несмотря на всё вышесказанное, в обозримом будущем нет признаков подготовки войны на Корейском полуострове. Пхеньяну война без надобности. Внутриполитическая обстановка крепка и понятна. Раскачать её нет никаких сил. Ядерный щит оберегает от аналога «Бури в пустыне» в исполнении США и южного соседа. Ким Чен Ын известен как умный и прагматичный лидер, заинтересованный в улучшении экономического климата у себя дома. Россия в этом деле может немало помочь. Чем комфортнее жизнь, тем меньше хочется воевать. Это как правило.
Сеулу также конфликт с соседом совсем не интересен. Даже если всё и выгорит, что вряд ли, как организовывать работу с миллионами северных соседей? Это вопрос вопросов. Они просто не нужны Сеулу, как и Сеул им. С 1953 года прошло очень много времени, и люди по обе стороны 38-й параллели различаются разительно. Ни о какой ассимиляции речи быть не может. А вот геноцид вполне вероятен. Всё это вселяет надежду в то, что России никогда не придется выполнять свой союзнический долг в отношении Северной Кореи.
