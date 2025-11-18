«Проект обернулся провалом»: бундесвер не может перейти на новые радиостанции

Пользовательский интерфейс оказался настолько сложным, что солдаты могли устанавливать связь лишь с большим трудом и затрачивая много времени.

Радиосвязь постоянно задерживается на три секунды, что может быть фатально в бою или в случае приближения беспилотника

Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее реализовать этот проект. Но это очень сложный вопрос.