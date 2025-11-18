«Проект обернулся провалом»: бундесвер не может перейти на новые радиостанции

1 512 11
«Проект обернулся провалом»: бундесвер не может перейти на новые радиостанции

Командование бундесвера намерено осуществить «цифровую революцию» в сухопутных войсках, переведя их на средства связи и управления нового поколения. Однако эта программа общей стоимостью €20 млрд, получившая обозначение D-LBO [«цифровизация наземных операций»], столкнулась с серьёзными проблемами технического порядка.

Одним из ключевых моментов этой «революции» должно было стать оборудование армейской техники (около 10 тыс. машин) цифровыми радиостанциями, гарантирующими безопасную и высокоскоростную передачу голоса и данных. В декабре 2022 года Минобороны заключило с компанией Rohde & Schwarz рамочный контракт стоимостью €2,9 млрд на поставку программно-конфигурируемых радиостанций VR5000 на базе Soveron для оснащения дивизии, которую планируется развернуть в Литве до 2027 года.



Однако их внедрение в войска идёт далеко не по плану. Как ранее сообщалось в Der Spiegel, полевые испытания были приостановлены, поскольку новые радиостанции были признаны «непригодными для использования войсками»:

Пользовательский интерфейс оказался настолько сложным, что солдаты могли устанавливать связь лишь с большим трудом и затрачивая много времени.

Компоненты базового комплекта D-LBO сверху вниз – ноутбук Rocky RK15, две тактические радиостанции VR5000, адаптер (на основе Grundplatt 80) и маршрутизатор KommServer X:



Назвав этот проект «полным провалом», Der Spiegel уточнил, что проблемы кроются в первую очередь в программном обеспечении, работать с которым «настолько сложно, что им могли пользоваться только специалисты в лабораторных условиях, а не солдаты в боевой машине».

Ещё одна проблема связана с оборудованием этими изделиями техники. Так, их установка на танк Leopard 2 требует участия двух механиков, по 200 часов работы каждого, или пять недель. Радиостанции удалось интегрировать только с 8 типами машин из 150. Так, сорвалась их установка на одну из ключевых ББМ Boxer.

Кроме того, скорость связи оказалась ниже ожидаемой. По этому поводу пояснили в 393-м танковом батальоне:

Радиосвязь постоянно задерживается на три секунды, что может быть фатально в бою или в случае приближения беспилотника.

В то же время передача цифровой карты тактической обстановки может занять от 10 до 20 минут, когда «противник будет уже далеко».

Министр обороны Борис Писториус заявил в связи с этим:

Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее реализовать этот проект. Но это очень сложный вопрос.

По его словам, для решения возникших проблем необходимы дополнительные €156 млн и привлечение внешних консультантов, а именно компаний Capgemini, PricewaterhouseCoopers (PwC) и MSG Systems.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. clou Звание
    clou
    -1
    Сегодня, 21:55
    Как же хорошо, что наша армия избавлена от этих проблем с цифровой связью
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +2
      Сегодня, 22:11
      В нашей армии тоже были огромные проблемы со связью. Надеюсь что во время войны эти проблемы начали решаться и будут решены.
      Но вообще куча тяжелых ящиков с безумным количеством регуляторов это уже шизофрения разработчика. Связь должна быть не сложнее сотового телефона и по размерам не намного больше сотового телефона и ноутбука.
      1. ученый Звание
        ученый
        0
        Сегодня, 22:24
        Цитата: Павел_Свешников
        Надеюсь что во время войны эти проблемы начали решаться и будут решены

        Сомнительно что в верхних штабах серьезно отнесутся к этой проблеме. Основная трудность не только в низкой квалификации генералов принимающих решения, но и не согласованности интересов ПВО, связи, РЭБ, ВКС, ВМФ а теперь еще и Войск беспилотных систем. Их обслуживают сотни предприятий разработчиков систем связи и управления. Каждое формирует свои стандарты, форматы, частоты, алгоритмы и даже базы данных. Думаю, что даже "волшебный пинок Путина" не способен заставить эти организации создать что то хорошее, защищенное для работы в едином информационном поле.
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 22:31
        Надеюсь что во время войны эти проблемы начали решаться и будут решены.
        Кто бы её решал? Герасимов? Наши солдаты на 100% уверены что на передке все без связи. И пока никто не решает. А еще совсем недавно в американском военном журнале я прочитал, что на предплечье у каждого российского солдата есть маленькая цифровая радиостанция. Я так офигел, но подумал а вдруг правда, они то точно знают. Вот СВО показало всю правду.
        Связь должна быть не сложнее сотового телефона
        Радиостанция должна иметь 2 кнопки. Первая включить/выключить и вторая нажимается когда хочешь что сказать. Все остальное должно располагаться на спутниках. благо до них всего 15 км атмосферы пробить надо.
    2. Z-7478 Звание
      Z-7478
      +1
      Сегодня, 22:16
      У нас такой уровень связи, которая и не снилась натовцам, "знаток"! ))))
  2. Sayno Звание
    Sayno
    -1
    Сегодня, 22:12
    Во второй мировой мы страдали от проблем со связью, спустя 80 лет нихера не поменялось.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 22:24
      Во второй мировой мы страдали от проблем со связью
      А вот историки утверждают обратное. Во время 2 Мировой связь в СССР была вполне себе на уровне того времени. А коротковолновая рация "Север" вызывала зависть даже у наших врагов.
      1. Sayno Звание
        Sayno
        0
        Сегодня, 22:25
        Что правда? А вот мать моя всю жизнь отдавшая военной связи говорит что историки могут идти пить чай и курить..не знаете - не пишите
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          0
          Сегодня, 22:26
          не знаете - не пишите
          Она в войну связисткой работала?
          1. Sayno Звание
            Sayno
            0
            Сегодня, 22:27
            Дальше обсуждать смысла нет. Она 45 лет связь делала для военных. Гуляйте
            1. Eugen 62 Звание
              Eugen 62
              0
              Сегодня, 22:30
              Понятно. Она наверное имела в виду Р-105 и аналоги. Но эти тяжёлые шкафы появились уже после войны. Тогда и пошло наше отставание. А в 40-е годы наша ламповая электроника была ну уровне. Хотя наши лампы и были тяжелее немецких.