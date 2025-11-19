19 ноября – Международный мужской день

226 6
19 ноября – Международный мужской день

Разных больших и малых праздников существует великое множество. Если постараться, то можно найти праздничный повод практически ежедневно. Оказывается, существует еще один, к которому причастна половина представителей человечества, но большинство из них, по крайней мере, в нашей стране об этом даже не догадываются.

Речь идет о Международном мужском дне.



Собственно, многие мужчины не подозревают, сколько у них есть праздников. Ровно месяц назад, 19 октября, страна отмечала День отца, который принято праздновать в третье воскресенье октября. А 1 ноября прошел Всемирный день мужчин (не путать с Международным мужским днем), традиционно отмечаемый в первую субботу ноября. Еще в этом месяце недавно прошел Международный день мальчиков и скоро ожидается День сыновей.

Ну и, конечно, все мы знаем, помним и любим День Защитника Отечества, который празднуется в России 23 февраля и успешно заменяет все вышеперечисленные праздники.

Изначально в 60-х годах именно в эту февральскую дату хотели организовать Международный день мужчин, но эта идея не встретила в мире особой поддержки. Впоследствии к ней вернулись спустя примерно 30 лет на карибских островах Тринидад и Тобаго. Инициатором стал доктор Джером Тилуксингх из местного университета, а в качестве даты празднования он предложил День рождения своего отца – 19 ноября. Позже праздник распространился и на другие страны мира и даже был официально признан ООН.

В этот день принято поднимать разнообразные мужские проблемы, вспоминать тех, чьи поступки могут стать примером для любого мужчины. А можно просто использовать этот день, чтобы собраться вместе с родными и близкими.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех мужчин – наших читателей – с их «профессиональным» праздником! Не теряйте силы духа и благородства души, будьте надежной опорой для своих близких!
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 04:08
    Ну, с Праздником, Мужики! yes drinks drinks drinks
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +1
      Сегодня, 04:53
      Всемирный день мужчин.
      Достаточно сказать, что соучредителем был Горбачёв, чтоб проигнорировать этот "праздник".
      .
      Международный день мальчиков.
      А кто без интернета вспомнит, где находятся Тринидад и Тобаго? Вот там это и отмечается.
      .
      Международный день мужчин.
      И опять таки учредители Тринидад и Тобаго. Может, туда в отпуск съездить? Похоже, там любят праздники.
      .
      День сыновей?
      Для него даже чёткий день не определён.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 05:01
        да начхать на меченного иуду - пусть горит в Аду. просто поздравиться - что плохого?
  2. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 05:58
    19 ноября ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ РОССИИ!!! С праздником артиллеристы!
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:13
      ❝ 19 ноября ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ РОССИИ!!! С праздником артиллеристы! ❞ —
  3. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 06:06
    Сегодня, в первую очередь, день ракетных войск и артиллерии.
    Как никак - начало наступления под Сталинградом
    1. Комментарий был удален.