19 ноября – Международный мужской день

Разных больших и малых праздников существует великое множество. Если постараться, то можно найти праздничный повод практически ежедневно. Оказывается, существует еще один, к которому причастна половина представителей человечества, но большинство из них, по крайней мере, в нашей стране об этом даже не догадываются.Речь идет о Международном мужском дне.Собственно, многие мужчины не подозревают, сколько у них есть праздников. Ровно месяц назад, 19 октября, страна отмечала День отца, который принято праздновать в третье воскресенье октября. А 1 ноября прошел Всемирный день мужчин (не путать с Международным мужским днем), традиционно отмечаемый в первую субботу ноября. Еще в этом месяце недавно прошел Международный день мальчиков и скоро ожидается День сыновей.Ну и, конечно, все мы знаем, помним и любим День Защитника Отечества, который празднуется в России 23 февраля и успешно заменяет все вышеперечисленные праздники.Изначально в 60-х годах именно в эту февральскую дату хотели организовать Международный день мужчин, но эта идея не встретила в мире особой поддержки. Впоследствии к ней вернулись спустя примерно 30 лет на карибских островах Тринидад и Тобаго. Инициатором стал доктор Джером Тилуксингх из местного университета, а в качестве даты празднования он предложил День рождения своего отца – 19 ноября. Позже праздник распространился и на другие страны мира и даже был официально признан ООН.В этот день принято поднимать разнообразные мужские проблемы, вспоминать тех, чьи поступки могут стать примером для любого мужчины. А можно просто использовать этот день, чтобы собраться вместе с родными и близкими.Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех мужчин – наших читателей – с их «профессиональным» праздником! Не теряйте силы духа и благородства души, будьте надежной опорой для своих близких!