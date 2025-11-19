Показаны учения новейшего танка Leclerc XLR с комплектом защиты от дронов

Показаны учения новейшего танка Leclerc XLR с комплектом защиты от дронов

В ходе франко-швейцарских учений Zhannibal 5-й драгунский полк французской армии задействовал в Альпах танки Leclerc XLR для испытания комплекта передовых систем защиты в условиях, приближенных к боевым.

Leclerc XLR – это новейшая модификация ОБТ Leclerc, отличающаяся цифровизацией средств связи и управления, модернизированными сенсорами и современной СУО.



Кадры учений командование показало в сети, оставив комментарий:

Модернизированный Leclerc, представленный на полигоне, является экспериментальной машиной.


Как пояснили в армии, это на данный момент первый экземпляр, который сочетает в себе кормовую решётку и усиленную броню [видимо, навесную по бортам] для защиты от РПГ, «купол» для противодействия дронам и усиленную броню шасси для защиты от мин [возможно, имеется в виду дополнительное бронирование днища].



Французские обозреватели увидели в этом существенный прогресс:

Бронетанковые войска быстрыми темпами внедряют в жизнь опыт конфликта в восточной части Европы.

Данные утверждения звучат достаточно спорно, если учитывать, что спустя почти четыре года войны на Украине французское командование решилось вывести на учения единственный танк, оснащённый «скворечником». И то он выглядит как пародия на усиленные средства защиты, характерные для текущего этапа СВО для обеих сторон конфликта. Однако в любом случае дооснащение бронетехники указывает на то, что определённые выводы французский генералитет делает.

  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 07:37
    Не, не французский какой-то "мангал" на нём. Нет национального колорита. Да и не в традициях "Леклерка" - какая-то дешовка за три копейки...
    Надо бы что-то ЭДАКОЕ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 07:57
      Дроны будут только совершенствоваться и никакие мангалы танкам не помогут, танк превратился в подвижную артиллерию с закрытой позиции, видимо время его как ударной силы прорыва закончилось..... рой дронов вот новая сила прорыва линий обороны, цена вопроса потери танка от дрона не сопоставимы.
      1. Neutral Neutral Звание
        Neutral Neutral
        +2
        Сегодня, 08:07
        Танку всего-то нужна машина поддержки, которая могла бы и дроны мочить и пехоту косить. Проблема только в том, что военные этого как будто не понимают.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          -3
          Сегодня, 08:13
          ..... ну да следуя вашей логике машите поддержки танка тоже будет нужна машина поддержки для мочения wink да нет, дроны это будущее локальных войн, тактика боя меняется, сегодня города берут штурмовые группы по 5 человек, танковых клиньев вы больше не увидите.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            -2
            Сегодня, 08:26
            Цитата: Silver99
            сегодня города берут штурмовые группы по 5 человек,

            А сколько таких штурмовых групп надо для взятия, например, Харькова?
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              +1
              Сегодня, 08:40
              группировка около 100 тысяч........
            2. wku Звание
              wku
              +1
              Сегодня, 08:50
              Харьков вообще больная тема для Русского оружия, сколько раз его оставляли и брали заново? закалдованный город, но будет нашим!
      2. wku Звание
        wku
        0
        Сегодня, 08:33
        сколько раз хоронили танки на этом сайте, так от всего вооружения можно отказаться, на войне вообще убивают если что, всё будет совершенствоваться по итогам русско украинского СВО
    2. wku Звание
      wku
      0
      Сегодня, 08:28
      пусть меня закидают какашками квасные патриоты, но Леклерк на сегодня лучший танк, ждём новинки из Китая, Уралвагонзавод зажрался после ликвидации КБ Ленинграда, Т90 отковенная туфта.
      1. Клевакин_Никита Звание
        Клевакин_Никита
        +1
        Сегодня, 08:47
        Слышал, что если ударить кувалдой по корпусу танка, то половина электроники отваливается.

        А вообще, у каждой страны лучшие танки и армия!
        1. wku Звание
          wku
          0
          Сегодня, 08:54
          если считать количество и качество, наверное у США, советские танки были лучше на рубеже 60 80х годов.
  3. Оркестрант Звание
    Оркестрант
    +5
    Сегодня, 07:45
    Во какие мангалы нужны! wink
    1. wku Звание
      wku
      +2
      Сегодня, 08:23
      не очень владею передаей фото в чате, но смею заверить, есть более радикальные обвесы
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +4
        Сегодня, 08:30
        Вот такой например)
        ....................................
        1. wku Звание
          wku
          0
          Сегодня, 08:39
          думаю если серьёзно подходить к вопросу, танк должен быть без башни, шведы делали такой, в 60х годах, калибр долженн быть 152 православных миллиметров, с нарезным стволомю
        3. bamse Звание
          bamse
          0
          Сегодня, 10:00
          Похожего "ёжика" в новостях показывали, иголки из расплетенных тросов цепляют опавшие листья и создают дополнительную маскировку. А может это он и есть.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 08:08
    Год назад писалось, что натовские танки переходят на израильский КАЗ, который якобы успешно работает по всей полусфере, да ещё и умеет различать малоскоростные дроны
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 09:16
      Я так понимаю либо каз либо мангал. Одно из двух придëтся выбирать. Может ошибаюсь
  5. wku Звание
    wku
    0
    Сегодня, 08:20
    Леклерк наверное лучши танк, но даже он не пригоден для современного боя, на него надо вешать обвес, как на русские и украинские танки в СВО, некрасиво? да, но эффективность доказана практикой, трансмиссия тоже должна учитывать повышенную нагрузку.
  6. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 08:25
    это новейшая модификация ОБТ Leclerc, отличающаяся цифровизацией средств связи и управления, модернизированными сенсорами и современной СУО.

    Цифровизация...сенсоризация...модернизация... а как слетали гусеницы от наезда на мину так и слетают. Все эти электронные сенсоры, датчики и прочее сносятся на раз-два ближайшим разрывом фугаса или огнем из автоматического оружия малых калибров. Дорого...богато...но близко к ЛБС на прямую наводку такую технику, даже с мангалом не подгонишь. А если танк не имеет возможность стрелять прямой наводкой , то зачем этот танк.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 10:02
      Цифровизация...сенсоризация...модернизация... а как слетали гусеницы от наезда на мину так и слетают.

      так они слетать могут и по другим причинам: давеча был новый бульдозер Б-10, так у него постоянно слетала гусеница, вообщем надоело, да и звездочка сношена была однобоко - в очередной раз взяли рулетку и стали измерять телегу...
      оказалось что спереди она "уже", кажется было 7 см.
      а аппарат считай новый, с завода...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:52
    Французским рыбакам надо озаботиться я списанными ваерами ,дешёво и сердито .Получается ёжик - дикообраз. Кстати Урсула должна это запатентовать была ранее, но она баба - сказала и забыла.
  8. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 08:56
    Во как. Как же так можно накрахмаленный воротничок мушкетеров испоганить .😀😀😀
  9. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +2
    Сегодня, 09:01
    Сетка от дронов с морковками не спасает. Это не летящая граната с рпг (которое врдекактипа сминается самой воронкой). +могут едэшник дистанционный в т.ч. КС образуется в идеальных условиях. Даже если до брони метр - ей по барабану. Поэтому давно штыри ставят, которые не взводят "щупальцы" - тут варик только, если оператор успел нажать вовремя подрыв. Но это нужно быть гуру своего дела.