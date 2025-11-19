Сообразили на двоих или как правильно купить «Рафаль» без денег
Ну, в целом, понеслась она… птица-двойка. Я так понимаю, что запасы волшебного порошка у «Володимера» просто бесконечны, и шоу не просто продолжается. Оно раскручивается так, что «95 каналу» даже не снилось.
Пока внутри Украины разворачивается полноценная зрада из-за глобального воровства приближенных к Зеленскому организмов, которых у-недопрезидент старательно отмазывает и выводит из-под удара, сам он, по старой клоунской привычке рванул за перемогой в Европу.
Вообще один раз уже получилось, как в песенке Найка Борзова:
«Я маленькая лошадка, но стою очень много денег
И я везу свою большую повозку с того на этот берег»
Помните, да? Вот на тот берег, к шведам, маленькая лошадка привезла что-то такое, после чего шведы в начале октября подписали некий документ, который гарантировал поставку Киеву 150 истребителей SAAB JAS 39 Gripen.
Украинский недопрезидент Зеля и шведский премьер-министр Кристерссон у "Грифона"
На Украине эта перемога была встречена как полагается в таких случаях, но там основное большинство орущих не задумалось над такими вопросами:
- кто будет платить за эту поставку, которая «весит» 12,75 миллиарда долларов США. И это БЕЗ сопутствующей инфраструктуры, тренажеров, инженерно-технических комплексов и так далее. Чисто цена за самолет. Естественно, без оружия, ракеты-снаряды-бомбы приобретаются отдельно.
- сколько времени Швеция будет собирать 150 самолетов, если с 1995 года было произведено 264 единицы?
Нет, конечно, если загрузить предприятия концерна Saab по полной программе… Вот только для этого сперва надо загрузить расчетные счета концерна Saab деньгами. Кокс, конечно, дело приятное, но самолеты строят на несколько иных принципах.
Получив 150 бумажных «Грифонов», Зеленский не угомонился. И, учитывая, какой роскошный скандал поднимается вокруг его дружков Миндича сотоварищи, нужен был отвлекающий маневр.
Так что лошадка потопала в Париж, а Зеленский последовал за ней. К другу (а может и больше) Макрону.
И – победа! Преодолев радужные видения, евроголубки смогли подписать соглашение о намерениях закупить до 100 многоцелевых истребителей Dassault Rafale в течение следующих 10 лет.
Это соглашение было заключено менее чем через месяц после того, как Швеция и Украина обнародовали план по поставке Киеву 150 истребителей Gripen E. Хорошая мысль: к бумажным «Грифонам» добавить бумажные же «Шквалы». Но с французскими самолетами все намного сложнее.
Начнем с того, что сам Макрон озвучил сроки исполнения договора, если таковой будет заключен. То, что подписала эта сладкая парочка – меморандум, то есть, документ, который подтверждает намерение заключить сделку, но не более того. Меморандум, подписанный пусть даже полупрезидентом и недопрезидентом есть всего лишь гарантия того, что все это официальная сделка, и оба государства в курсе.
Контракт на поставку техники заключается уже между непосредственными исполнителями контракта, то есть, Минобороны Украины и фирмой Dassault Aviation SA. То есть, между заказчиком-плательщиком и производителем-поставщиком.
Так что если «Рафали» и будут поставлены Украине, то это произойдет в течении 10 лет. А платить будет Евросоюз из своих активов, либо из тех денег, что украдут у России. Со вторым, правда, проблемы, взять и украсть все замороженные активы у европейцев кишка тонка, там уже многие заюлили и включили задний (в хорошем смысле) ход, но в целом понятно: денег нет.
Вся эта возня многим напомнила старый анекдот из 90-х.
Первый: Ты с чем пришел?
Второй: Да надо вагон джема продать.
Первый: О, а у меня вагон майонеза. А давай бартер замутим?
Второй: А давай, есть интерес!
И они разошлись. Первый пошел искать вагон майонеза, а второй – вагон джема.
История может многим показаться странной и глуповатой, но в начале 90-х так полстраны маялось. И вот то, чем занимались Макрон и Зеля очень похоже на диалог этих двух брокеров, ибо у одного нет денег, а у другого – самолетов.
И если с деньгами у Зеленского все понятно, ему осталось рассчитывать на дегенерировавших немцев и российские активы, то вот у Макрона все интереснее.
Помните ту милую историю с тендером, который Индия играла почти 15 лет? И в котором после нескольких «стопов» каким-то образом победил «Рафаль», пусть и подорожавший в ходе подписания контракта на 106%, то есть, вдвое?
Первый «Рафаль» был передан ВВС Индии в октябре 2019 года.
Первая партия из 5 истребителей прибыла в Индию 29 июля 2020 года.
К январю 2021 года из Франции в Индию прибыло в общей сложности 11 истребителей.
По состоянию на декабрь 2022 года все 36 самолетов были переданы ВВС Индии.
То есть, на то, чтобы передать за деньги 36 самолетов, у Франции ушло три с лишним года. Казалось бы – десять лет на втрое большее количество – в чем проблемы?
В том, что расчеты «Дассо» - это одно, а то, что глаголили два кореша Володимер и Эмманюэль – это другое. «Дассо» реально перегружен настоящими контрактами:
- 42 самолета на сумму 7 миллиардов долларов Индонезии. Контракт 2024 года.
- 80 самолетов Объединенным Арабским Эмиратам, на сумму 16,6 миллиардов долларов с вооружением. А с этими ребятками шутить не стоит. Не Сауди, конечно, но тоже вопросы решать умеют.
- 26 самолетов на сумму 7,5 миллиардов долларов для ВМС Индии.
Итого, как видите, 148 самолетов за реальные деньги. Если их положить на чашу весом (что самолеты, что деньги – не важно) то они точно перевесят для концерна «Дассо» бумажные самолетики, которые нарисовали Макрон и Зеля.
Евросоюз даже в случае конфискации замороженных российских активов в размере 140 миллиардов евро не сможет выделить оттуда такую сумму, которая потребуется на оплату самолетов и ЗРК, которые хочет Зе, так как статьи расходов уже сформированы. Российские деньги подербанили без Зеленского, как бы ему не хотелось от них откусить.
Выступая перед французскими телезрителями, Макрон сказал: «Мы планируем поставить 100 самолётов Rafale — это огромная цифра. Это то, что нужно для восстановления украинской армии».
Правда, немного подпортил речь, сказав, что сроки поставки самолётов могут быть продлены до 2035 года. В ответ на эту новость акции концерна «Дассо» выросли на 7,4 %. Европа тупеет, и это факт.
На данном этапе в документе говорится о политической приверженности Украины покупке «Рафалей» наряду с другим вооружением французского производства, и это не сделка купли-продажи. В этом смысле Украине здесь нечего терять, и она может успокоить своих союзников, продемонстрировав заинтересованность в крупных закупках оружия без каких-либо обязательств. Денег все равно нет.
Тем не менее это свидетельствует о потенциале амбициозных планов Киева по перевооружению и об углублении оборонных отношений между Украиной и Францией де-юро и желанием распилить еще некоторое количество миллиардов де-факто.
Перед последним визитом Зеленского во Францию генерал ВВС Франции Фабьен Мандон, начальник штаба обороны Франции, заявил французским сенаторам, что Украине срочно нужно дополнительное оборудование для противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Россия в среднем каждую неделю запускает по стране около 1700 беспилотников в дополнение к гораздо меньшему количеству ракет.
Заострю ваше внимание на том, что Россия, которая находится опять за «железным занавесом», которую облагодетельствовали стопятьсотпервым пакетом санкций, запускает тысячами БПЛА и сотнями ракеты. А Украина, которую поддерживает весь мир и некоторые наиболее глупые типа Германии, дают еще и деньги, продолжает исключительно грабить как своих граждан, так и страны Евросоюза.
Мандон заявил, что зенитно-ракетные комплексы SAMP/T европейского производства, которые предоставила Франция, оказываются более эффективными, чем батареи Patriot американского производства, когда речь идёт о поражении российских ракет.
Ну да, вы только никому из Днепра это не рассказывайте. И про то, насколько эффективно укро-европейское оружие, особенно французское ПВО.
Франция уже считает себя одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Помимо вышеупомянутых зенитных ракетных комплексов SAMP/T, в число предоставленного оборудования для противовоздушной обороны входят бывшие истребители ВВС Франции Mirage 2000-5F.
Неизвестно, сколько именно самолётов Mirage Франция передала Украине. Сначала Франция предложила шесть самолётов, но в прошлом месяце Макрон заявил, что предложит больше. По крайней мере один из них уже был потерян в ходе боевых действий.
Неслыханная щедрость: Mirage 2000-5F. Самолет выпускался с 1997 по 2007 год. Старым не назвать, но и новым язык не поворачивается. Так, как «Ситроен» б/у, типа еще побегает. Проблемы все те же – без ПТБ не летает, оружие…
В принципе, Mirage 2000-5F может нести MICA, что-то более-менее похожее на приличную ракету ближнего радиуса действия, но вот тут ВВС Украины подкинули хвалебное видео «Миража» аж с шестью отметками пораженных российских крылатых ракет.
И тут, когда вражеская сеть Маска показала самолет в развороте, снизошло откровение: так это не MICA! Это музейный экспонат аж из 60-х годов, Matra R.550 Magic 2.
Ну если вообще оценить, то R.550 Magic 1 – это 1968 год. Французский аналог «Сайдвиндера», пролетевший на конкурсах как… как «Сайдвиндер» над Парижем. А R.550 Magic 2 – это уже серьезнее, это 1986 год.
Вообще ракета была неплохая, для конца 20 века. На ее счету приличное количество сбитых самолетов, но сегодня, пожалуй, только для крылатых ракет и представляет опасность.
Странно, но в ролике «Мираж» показан вооруженный только двумя такими ракетами. Сжечь столько драгоценного топлива, подвергнуть пилота смертельному риску – и все ради двух пусков? Да, скорее всего, ролик был постановочный, как и многое другое у соседей.
Вот и пример, как евродрузья поступают со своими. Обещания – это одно, подписание бумажек – второе, а реальные ракеты и самолеты – третье.
И действительно, не станут же в Париже равнять нищий Киев, который только и смотрит, как бы к кому в карман залезть, и Абу-Даби, у которого денег как мало у кого есть.
В администрации президента Франции заявили, что планируется финансировать сделку за счёт программ Европейского союза и замороженных российских активов. Однако ЕС ещё не согласовал, как использовать эти активы, и даже в этом случае неясно, насколько они смогут покрыть расходы на такую сделку. В то же время Франция переживает необычную политическую и бюджетную нестабильность, что затрудняет реализацию долгосрочного плана по поставке Украине самолётов.
Помимо финансирования истребителей и их вооружения, необходимо запустить новую программу подготовки пилотов и технического персонала, а также обеспечить развитие инфраструктуры и материально-техническое снабжение. И так два раза, потому что еще и шведы «в теме». И все то же самое касается шведских Gripen E, по поводу которых Украина в прошлом месяце подписала соглашение о намерениях, предусматривающее «вероятно, поставку от 100 до 150 истребителей».
Шведские официальные лица заявили, что доставка новых истребителей Gripen E в Украину займёт около трёх лет. Учитывая острую потребность в истребителях, Зеленский заявил, что хотел бы получить Gripen к 2026 году. Это почти наверняка подразумевает поставку бывших в употреблении Gripen C/D, которые шведы будут менять на новые Gripen E.
Очень много вопросов, на которых нет и не скоро могут быть вменяемые ответы: как оплачивать новые истребители, возникают также вопросы о том, как быстро «Рафали» могут стать доступными для Киева, учитывая, что компания «Дассо» в настоящее время активно работает над выполнением существующих внутренних и зарубежных производственных контрактов.
На данный момент перспектива получения Украиной новых истребителей Rafale, Gripen или Fighter Falcon остаётся в центре внимания, но дипломатические и логистические пути, а особенно средства, необходимые для создания большого парка истребителей 4,5-го поколения, — это вопросы, ответы на которые мы получим позже».
Это мнение с той стороны океана, известное издание The War Zone. Но американцы смотрят на все стратегически серьезно, а это абсолютно напрасно. Как можно всерьез воспринимать такие подписания, если наперед известно, что никто, даже сошедшая с ума Германия, не даст Киеву на растерзание такие суммы.
Ах, да, Трамп хочет, чтобы Европа покупала оружие и передавала его Украине. Но хочет ли этого Европа? Точнее, есть ли у нее на это деньги?
Впрочем, сейчас прозвучит довольно провокационная мысль. А деньги не так уж и нужны теперь, когда начинает всплывать масштаб коррупции вна Украине.
Зеленский и Макрон провернули просто прекрасную аферу: один продал самолеты, которых нет, другой купил за несуществующие деньги. Красавцы, сказать нечего. Маленькая лошадка доехала до Парижа.
Впрочем, все эти метания Зеленского – они не от хорошей жизни. Он чем-то напоминает «волков Деница», которые даже зная о поражении и капитуляции, старались укусить посильнее, отправляя свои торпеды в мирные суда, не имевшие к участникам никакого отношения. Последняя банка с паштетом из Страсбурга, последняя бутылка «Мартеля», последний торпедный залп.
Но все, что осталось Зеленскому – политическая клоунада. Вообще то, в чем он изначально был силен. Спасти дружков, дать им возможность выехать из страны, спасти награбленное и наворованное.
И именно поэтому Зеленский катается по таким странам, как Греция и Испания, которые ничего не могут дать Киеву, кроме пары испачканных краской листочков и нескольких фото с недопрезидентом Украины.
А «Рафали» и «Грифоны»… Надо понимать, что без денег, а там даже не деньги, там СУММЫ, никто ничего Зеленскому не даст. Ни французы, что бы там не говорил Макрон, ни шведы, что бы не подписал Кристерссон, без денег не дадут ничего. И 250 самолетов так и останутся на бумаге, как в свое время осталось на бумаге много «вундерваффе» у одного почти коллеги Зеленского.
Вопросы большой политики… Так что вместо «Рафаля» и MICA будет «Мираж 2000-5» и Matra R550 Magic 2, родом из 80-х годов прошлого века. Ну а про «Грифон» уже было сказано столько, что повторяться не хочется.
И «Рафали» точно не перепадут Киеву, потому что по факту их испытание уже было проведено. В районе индо-пакистанской границы. Возможно, конечно, французы захотят проверить свой чудо-самолет на предмет его приземления ЗРК С-300 или того хлеще, С-400, но что-то мне подсказывает, что это так себе эксперимент. Закончится не очень.
В день написания в город, который теперь от линии фронта довольно далеко, а именно в Воронеж, пожаловали ATACMS. Числом шесть. То есть, господа американцы все-таки сняли ограничения по дальности и теперь соседи могут пытаться что-то изобразить, хотя вряд ли.
ATACMS – штука дорогая. До 2,3 миллиона долларов за штуку. То есть, цена эксперимента около 14 миллионов долларов. И что? И ничего. Нет, бабахало очень впечатляюще, так громко еще не было, очень такие серьезные облака разрывов на весьма приличной (8-10 км) высоте, некоторые районы очень щедро получили всяким мусором с высоты, но ничего не побило всерьез.
И смысл теперь украм давать такие дорогие игрушки, если у нас даже не С-400 стоят? И справляются очень легко, хоть и громко. Вот, испытание проведено. Дальность у ATACMS приличная, да, долетаемость в зоне действия С-300 никакая. Все, расходимся.
Примерно то же самое и с «Рафалем». Можно дать пару-две, именно посмотреть, как «самый свежий старичок» будет держать Р-73М (подозреваю, что хуже, чем их китайские копии от Пакистана) и 48Н6Е2 (или не приведи господи, 9М96Е2). Правда, эксперимент будет несколько дороже, чем с ATACMS, но…
В общем – странные порошки вызывают странные решения в странные времена.
