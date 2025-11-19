

Украинский недопрезидент Зеля и шведский премьер-министр Кристерссон у "Грифона"

Встречаются два брокера на бирже. Биржа тогда – это типа аукциона, где в основном гоняли воздух различные мошенники и полумошенники. Вот два таких типа и разговорились.

Первый: Ты с чем пришел?

Второй: Да надо вагон джема продать.

Первый: О, а у меня вагон майонеза. А давай бартер замутим?

Второй: А давай, есть интерес!

И они разошлись. Первый пошел искать вагон майонеза, а второй – вагон джема.

«Мы помогли Украине, развернув системы перехвата ракет и беспилотников под названием SAMP/T, — сказал Мандон. — Россияне изменили траекторию полета своих самых современных ракет, потому что поняли, что их перехватывают украинские системы ПВО . Сегодня система Patriot с трудом их перехватывает, но SAMP/T справляется».

«Поскольку администрация Трампа стремится к тому, чтобы Европа закупала оружие и передавала его Украине, продажи такого рода самолётов, как Rafale или Gripen, могут быть одобрены, и в таких обстоятельствах Европа, скорее всего, отдаст предпочтение собственным самолётам. С другой стороны, оба европейских истребителя, вероятно, столкнутся с жёсткой конкуренцией со стороны американских F-16 в более продвинутых версиях, а ВВС Украины уже накапливают значительный боевой опыт на более ранних моделях Viper и проводят программу обучения.



На данный момент перспектива получения Украиной новых истребителей Rafale, Gripen или Fighter Falcon остаётся в центре внимания, но дипломатические и логистические пути, а особенно средства, необходимые для создания большого парка истребителей 4,5-го поколения, — это вопросы, ответы на которые мы получим позже».

Ах, да, Трамп хочет, чтобы Европа покупала оружие и передавала его Украине. Но хочет ли этого Европа? Точнее, есть ли у нее на это деньги?