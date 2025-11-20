Как Хрущёв спровоцировал Венгерский мятеж
Советские ИСУ-152 в центре Будапешта
Венгерский трофей
Венгрия досталась Советскому Союзу в жестоком сражении (Венгерский сценарий развала Красной империи). Гитлеровцы стянули сюда войска из Югославии, перебросили лучшие бронетанковые соединения с Западного фронта, отборные дивизии СС. Сражение за венгерскую столицу Будапешт продолжалось более 100 дней.
В феврале — марте 1945 года, за два с половиной месяца до падения Берлина, гитлеровцы организовали мощное контрнаступление в районе озера Балатон. Была брошена в бой полумиллионная группировка с 900 танками и САУ, 850 самолетами. Удара такой мощи англо-американцы не знали всю войну с Гитлером.
Тысячи русских 3-го Украинского фронта полегли в жестоких боях. Но советские армии выстояли и пошли вперёд. В марте 1945 г. Венгрия была освобождена от немецких войск. Страна стала законным трофеем СССР. Сталин поставил там верные нам кадры, получив географический центр Европы под свой контроль.
Венгрия стала важной частью советской сферы влияния в Европе. В 1955 году был сформирован Варшавский военно-политический блок, в который вошли Польша, Восточная Германия, Венгрия, Чехословакия, Румыния и Болгария.
Подготовка
В 1956 году активный троцкист Хрущёв начал своими руками изнутри «раскачивать» Советский Союз. Подрывать его единство, идеологию. В феврале на XX съезде КПСС Хрущёв кинулся «разоблачать сталинизм». Тем самым он подорвал единство социалистического блока.
В США были довольны. Теперь можно было устраивать мятежи в социалистических странах, переманивать их на свою сторону. 18 июля законом № 726 США выделили на подготовку восстания сотню миллионов долларов (они тогда были более полновесными).
В Верхней Баварии начали готовить венгерских диверсантов, бежавших на Запад в 1945 году и позднее хортистов и салашистов. Их усилили венгерскими немцами, многие из которых были бойцами СС. Из них формировали группы будущих мятежных сил, перебрасывали самолетами в Австрию, а оттуда уже в Венгрию.
Уже в ходе самого восстания в Мюнхене, в помещении «Свободная Европа», организовали вербовочный пункт. Бывших венгерских нацистов оттуда группами направляли в Венгрию. Группы боевиков готовили и в Великобритании. Оттуда перебросили отряд в 500 венгерских эмигрантов. Из французского Фонтенбло, в котором тогда располагалась штаб-квартира НАТО, также перебросили несколько десятков групп боевиков.
Именно диверсанты, подготовленные в странах НАТО, захватят ряд важных объектов во время восстания. В частности, оружейные заводы «Данувия» и «Лампадьяр».
В сущности, тогда хозяева Запада использовали остатки «гитлеровского Евросоюза» против СССР. Бросили в бой нацистов и фашистов, которые прежде служили Гитлеру.
Человек года, согласно журналу «Тайм», — «венгерский борец за свободу»
Восстание
XX съезд стал сигналом для восстания в Венгрии. Фактически Хрущёв подставил преданное Москве венгерское руководство, дезорганизовал и деморализовал власти одной из самых стабильных стран Варшавского договора.
При этом венгерское общество в массе своей было консервативным обществом эпохи Хорти – Салаши, избежавшим масштабных «чисток». В силовых структурах было много офицеров полуфашистской эпохи Хорти. Страна управлялась узкой прослойкой идейных коммунистов, которые опирались на небольшой аппарат Управления госбезопасности, на авторитет и мощь СССР. Хрущёв своими руками разрушил эту систему.
На улицы вышли толпы народа, и демонстрации «за демократический социализм» быстро переросли в волнения со сносом памятника Сталину и попытками захвата зданий. Начались массовые осквернения могил советских воинов, освобождавших Венгрию в 1944–1945 гг. Восставшие требовали сместить просоветское руководство в Будапеште, вывести советские войска, ввести демократию. Выйти из Варшавского блока и сделать Венгрию нейтральной страной вроде Австрии. Выдвигалась идея создания Центральноевропейской конфедерации в составе Венгрии, Австрии и Югославии.
Первые попытки вооруженных нападений можно было подавить ещё силами местной госбезопасности. Но предатели в руководстве Венгрии приказали не оказывать сопротивление «народу» и сложить оружие. После этого повстанцы отлавливали местных чекистов на улицах, определяя принадлежность к УГБ по форменным башмакам, сшитым из кожи желтого цвета. Пойманных убивали на месте, иной раз без удостоверения личности; трупы линчевались и подвешивались за ноги на деревьях и фонарях.
23 октября 1956 г. произошли первые столкновения советских войск с венгерскими повстанцами. Под влиянием мятежных толп премьером Венгрии стал либерал Имре Надь. Он заявил, что Венгрия требует вывода русских войск и выхода страны из Варшавского блока. Надю подчиняется венгерская армия. Восставшие захватывают склады с оружием.
На этом этапе мятеж можно было подавить силами Особого корпуса Лащенко (имел две гвардейские механизированные дивизии – 2-я и 17-я). Однако Хрущёв, который желал выглядеть в глазах «мировой общественности» тоже сторонником свободы и прав человека, приказал вывести войска из Будапешта. Страна окончательно скатывается в кровавый хаос.
Тогдашний коллективный Запад информационно поддерживал восстание. «Свободная Европа» внушала мысль повстанцам: НАТО придёт вам на помощь. Это был обман, тогда западники ещё боялись русских. На «горячую» войну в НАТО не решились. Основной замысел был в том, Москва дрогнет и уступит. Сама выведет войска и сдаст Венгрию.
Снесённая голова от монумента Сталина
Наведение порядка
За считанные дни на месте дружественной, союзной Венгрии образовалось враждебное государство с многотысячными бандформированиями, к которым примкнули регулярные части венгерской армии. Под видом «гуманитарной помощи» в Венгрию перебрасывают оружие.
В стране всплеск инферно (от лат. слова «нижний, подземный», то есть ад, преисподняя). Озверевшие «борцы за свободу» вешают, забивают насмерть свои жертвы. Выкалывают глаза, отрезают уши. На площади Москвы в Будапеште повесили за ноги тридцать человек, облили бензином и сожгли заживо. Венгерские фашисты зверски убивали не только своих «предателей». Наших пленных солдат также пытали, издевались, а затем убивали.
Повешенный вниз головой изуродованный труп сотрудника госбезопасности
28 октября фактическая власть в стране оказывается в руках Революционного военного совета во главе с генералом Кираем и полковником Малетера. 30 октября советские войска были выведены из Будапешта, из отрядов повстанцев была создана Национальная гвардия, освобождён из-под ареста глава венгерской католической церкви Миндсенти. Правительство Надя приняло решение о восстановлении в Венгрии многопартийной системы. 1 ноября объявлено о выходе из Варшавского блока.
Вывод советских войск из Будапешта. 31 октября 1956
Этого Москва уже позволить не могла. В Генштабе был разработан план «Вихрь». К 4 ноября 1956 г. в Венгрии была собрана 60-тысячная группировка с 3 тыс. танков под началом нашего выдающегося полководца, маршала Конева. В операции участвовали части 16 дивизий – танковых, механизированных, стрелковых, воздушно-десантных и авиационных. Они входили в состав 8-й механизированной армии Бабаджаняна, 38-й общевойсковой армии Мамсурова (обе армии переброшены из Прикарпатского военного округа), Особого корпуса Лащенко.
Формально советские войска вторглись в Венгрию по приглашению правительства, в спешном порядке сформированного Яношем Кадаром. При этом Кадар сначала вошёл в революционное правительство и обещал «лечь под первый советский танк». Когда понял, что восстание подавят, переметнулся на сторону победителя.
В этот раз русские действовали быстро и решительно. Десанты захватили все венгерские аэродромы. Уже в 7 часов утра начался штурм Будапешта. Город брали войска усиленного Особого корпуса: 2-я и 33-я гвардейские механизированные, 128-я гвардейская стрелковая дивизии. В дивизиях для захвата главных объектов были сформированы штурмовые отряды, в которые входили батальон пехоты, рота десанта на БТР, 12-12 танков.
Жестокие бои снова шли в венгерской столице. Самые упорные были у Центральной телефонной станции, у кинотеатра «Корвин», Королевской крепости, у вокзала Келети и площади Москвы.
Советское командование отменило изначально запланированные бомбардировки города, чтобы избежать массовых жертв среди мирного населения. Только истребители МиГ-17 летали над самыми крышами домов, срывая их ударной волной, чтобы подавить деятельность стрелков.
Противник успел подготовить противотанковую оборону и организованную систему огня. Многие здания, как в 1945 году, стали опорными пунктами. Но штурм вела ещё сталинская, имперская армия, имевшая огромный боевой опыт. Опытные офицеры-фронтовики. Поэтому общие потери были сравнительно небольшими: около 2000 человек, 28 танков и САУ, 40 бронемашин.
Бои в Будапеште длились до 9 ноября. 5 ноября артиллерийским огнем был подавлен опорный пункт и штабы противника в кинотеатре «Корвин». Десантники майора Донченко без единого выстрела захватили здание венгерского Минобороны, парализовав возможный центр сопротивления. В плен сдались 13 генералов и более 300 офицеров.
Бои шли и дальше. Части 33-й дивизии с боями занимали центр столицы, 6-го захватили радиостанцию «Кошут», пристани на Дунае, где базировалась военная флотилия. Ожесточенные бои шли за бывший дворец Хорти и Королевскую крепость. Здесь сражалось более тысячи повстанцев, которые умело использовали подземные коммуникации. Пришлось использовать тяжелые танки и САУ.
7 ноября пал ещё один узел обороны – гора Геллерт. 8 – 9 были подавлены последние очаги сопротивления в Будапеште – на острове Чепель, где были военные заводы, и в Буде.
Тем временем части Бабаджаняна и Мамсурова освободили от противника основную часть страны. Города были заняты, венгерская армия разоружена (25 тыс. солдат), захвачена на земле венгерская авиация. Были взяты под контроль основные дороги и граница с Австрией. Большая часть венгерских войск не оказывала сопротивление. Кадару позволили сформировать две дивизии из сторонников нового правительства.
11 ноября операция была успешно завершена. Общие потери повстанцев около 16 тыс. человек, гражданского населения – более 3 тыс. человек.
Имре Надь был повешен 16 июня 1958 года за государственную измену наряду с Палом Малетером и Миклошем Гимешем. Бела Кирай успешно бежал в Австрию, оттуда переехал в США. Был заочно приговорен к смертной казни, прожил долгую жизнь (скончался в 2009 г.).
Москва вернула свой трофей Второй мировой войны, за который была заплачена большая цена. Иных вариантов не было. Только поражение. Тогда Венгрия присоединилась бы к Западу и НАТО. Мы получили бы там стратегический плацдарм НАТО, нацеленный на СССР и наши группировки в Восточной Европе.
Поэтому, кстати, нельзя отдавать ныне и Украину. Либо в Харькове, Одессе и Киеве будут наши войска, либо танки и самолеты НАТО.
Также пример Венгрии немедленно получил бы отклик в Польше, Болгарии, Венгрии и т. д. На что и рассчитывали в Париже, Лондоне и Вашингтоне. У Советской империи была своя логика и справедливость, которая имеет мало общего с либеральным пропагандистским представлением о счастье «маленького человека», о «слезинке младенца». Интеллигенция любого малого народа, может, в прошлом и бывшего «великим», всегда будет ненавидеть большой имперский русский народ.
Сама Венгрия во главе с Кадаром, который фактически рулил страной до 1988 года, в обмен на политическую лояльность получила свободу в социально-экономической сфере. Режим Кадара обеспечил гражданам довольно хороший уровень жизни и был назван «гуляш-социализм» (венгры могли себе позволить хорошо питаться, есть мясо каждый день). Правда, за счёт дешёвых советских энергоносителей и западных кредитов.
Приложение. Воспоминания рядовых участников операции — солдат и младших офицеров. Из монографии В. Шевченко «Напоминание».
Механик-водитель танка Т-34, старший сержант Алексей Овчаренко:
Старший лейтенант ВДВ Иван Бойченко: «Генерал-полковник Маргелов отдает перед строем полка приказ: «Гвардейцы-десантники, завтра, 4 ноября, быть в Будапеште (600 км). Там контрреволюция выступила с оружием. Вам на выстрел делать сто выстрелов. Все возвращайтесь домой». Колонна в 83 авто выехала в ночь через приграничный поселок Берегово, и мы на венгерской земле. Лукавить не буду. Ощущение неприятное, непонятное. Солдаты не обстреляны, что-то еще будет... Через 120 км пути въезжаем в городишко Ньиредьхаза. Поворот колонны под углом 90 градусов у церкви, и вдруг автоматные очереди справа улицы, а крупнокалиберный — с церкви по колонне. Команда — к бою. Весь десант открыл огонь по домам справа, откуда был огонь. Команда — прекратить огонь, но снова огонь с чердаков. Десант открывает ураганный огонь. Видны пожары. Снова колонне десанта — прекратить огонь. Результат — горят три дома. У десантников — 1 убит, 8 ранено».
Рядовой, механик-водитель танка Иван Ершов: «Наш танк был первым. На нас посыпались горящие бутылки, и один танк загорелся, а другой, следовавший за ним, случайно сделал выстрел и пламя с танка сбил. И сразу всем по рации передали: "Тушить самих себя выстрелом". … Затем вновь въехали на улицы города. И вдруг выстрел по нашему танку, мы остановились. Внутри дым, ничего не видно… В общем, офицер рацию выключил, и мы сидели молча, ждали, пока дым внутри рассеется… Два километра проехали — вокруг взрывы, огонь, отовсюду обстрел из пулеметов. Был даже случай, когда на одном из наших тяжелых танков взрывной волной снесло пулемет. Много еще чего можно вспомнить из тех страшных дней. Сложно было, опасно, но мы справились. Мы победили».
