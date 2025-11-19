«Превращается в боевой самолёт»: в западной прессе оценили новую версию Як-130М

На авиасалоне в Дубае Россия показала боевую версию учебно-тренировочного самолёта Як-130М, позиционируя данную модификацию как недорогую многоцелевую платформу с разнообразным вооружением и авионикой. Новую итерацию УТС оценили в западной прессе:

Это явный шаг к превращению этого самолёта из учебно-тренировочной машины в боевое изделие.




Как указывается, новая модификация имеет усовершенствованную авионику и увеличенное количество узлов подвески для размещения различного вооружения, интегрирована с высокоточными боеприпасами и комплексами РЭБ, что существенно расширяет фронт её применения.

Самолёт способен нести неуправляемые бомбы (50–500 кг), УМПК, НАР, УРВВ малой дальности, пушечные блоки, средства бортовой обороны (комплекс РЭБ «Президент-С130» с дипольными отражателями/тепловыми ловушками), подвесные топливные баки и оптико-электронные модули целеуказания с лазерным/телевизионным наведением, РЛС с АФАР.



Как отмечается в западной прессе, новая версия подняла на новый уровень возможности машины:

В совокупности эти изменения обеспечивают возможность ведения боевых действий в любое время суток и при любой погоде, позволяют вести ограниченный воздушный бой как на близкой, так и на дальней дистанции.

Указывается, что Як-130М представляет для потенциальных покупателей прагматичный компромисс: значительно более низкая стоимость приобретения и эксплуатации по сравнению с фронтовыми истребителями сочетается с ограниченными показателями скорости, грузоподъёмности и живучести.
5 комментариев
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 05:58
    Для каких конфликтов нужен почти боевой самолет?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:01
      вероятно для почти военных конфликтов. yes
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      -1
      Сегодня, 06:03
      Для каких конфликтов нужен почти боевой самолет?

      БПЛА хо_хлов сбивать пригодился бы.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 06:02
    Цитата: rocket757
    Для каких конфликтов нужен почти боевой самолет?
    Гонять наркоторговцев где-нибудь в Южной Америке и папуасов в Папуа Новой Гвинеи
  3. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    0
    Сегодня, 06:04
    Цитата: rocket757
    Для каких конфликтов нужен почти боевой самолет?

    Грозный-Казань-Махачкала...