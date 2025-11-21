Гибель ПЛ «Дакар» — 31 год поисков...
25 января 1968 года таинственно исчезла израильская подлодка «Дакар». Найти субмарину удалось только через 31 год после гибели, а от чего она погибла, неизвестно до сих пор. Только версии разной степени вероятности...
Подлодка "Тотем" до модернизации
В девичестве «Дакар» имел имя «Тотем» и был британской подлодкой времён Второй мировой войны. Лодку спустили на воду в 1943 году, а в строй она вошла в начале 1945-го, так что повоевать не успела. Это была лодка типа Т (иногда у нас встречается обозначение «класса Тритон»), коих в Великобритании построили 53 корпуса. Проект был утверждён в 1935 году, это были типичные океанские субмарины — водоизмещение 1000 тонн, с хорошей обитаемостью и с радиусом действия — 8000 морских миль, что позволяло использовать их по всему земному шару, где у тогдашней Великобритании имелись интересы. Вооружались подлодки 6 носовыми и 4 внешними торпедными аппаратами и одной 4-дюймовой пушкой.
Поскольку лодки были хоть и старыми, но крепкими, в 1948 году начались модернизации всех корпусов, что пережили Вторую Мировую войну. Модернизация по типу «Супер-Т» включала в себя демонтаж палубных орудий, замену ограждения рубки на более обтекаемое. Установку новой аккумуляторной батареи и вставку новой секции корпуса с дополнительными электродвигателями и распределительным устройством. В результате длина подлодок увеличилась на 4 метра, подводная скорость выросла до 15 узлов, а продолжительность плавания до 32 часов на скорости в 3 узла. Правда, так переоборудовали только первые три подлодки, а с остальных просто сняли палубные орудия с внешними торпедными аппаратами и заменили ограждение рубки.
Подлодка «Дакар» (экс-«Тотем») после модернизации
«Тотему» повезло: на верфи в Чатеме его модернизировали по проекту «Супер-Т». Поэтому, когда Роял Нэви решил избавиться от старенькой субмарины, её в компании ещё двух «сестёр» — «Транчхон» и «Тарпин» с удовольствием купило государство Израиль. «Транчхон» стал «Дельфином», «Тарпин» — «Левиафаном», а «Тотем» — «Дакаром» (это не конечная точка ралли Париж — Дакар, а «меч-рыба» на иврите). Логика командования флота Израиля была следующей: три лодки, значит, одна — в море, другая — в базе, третья — в ремонте (у страны уже были в составе флота две старые британские подлодки типа S, но толку от них было немного). Покупка была совершена в 1965 году, в 1967-м «Дакар» под командованием капитана 3-го ранга Яакова Раанана направился в Исландию для проведения морских и подводных испытаний. В конце года подлодка вернулась в Портсмут и 9 января 1968 года вышла в море, взяв курс на Израиль...
Английские и израильские офицеры во время передачи подлодки
15 января «Дакар» зашёл в Гибралтар для технического обслуживания и уже на следующий день вышел в Средиземное море. Сроком прибытия в Хайфу было назначено 2 февраля, море командир лодки планировал пройти на небольшой глубине. В общем, во время перехода лодка показала среднюю скорость более 8 узлов, и дата прибытия, по просьбе командира, была перенесена на 29 января. После чего капитан-лейтенант Раанан ещё раз связался с Хайфой, попросив разрешения зайти 28 января, в чём ему было отказано — на церемонию встречи были приглашены гости.
Последний раз подлодка передала свои координаты (в 100 милях западнее Кипра) в 06:10 24 января 1968 года. Потом командир передал ещё три контрольных сообщения, в которых координаты не указывались. Последняя передача состоялась в 00:02 25 января. 26 января стало ясно — подлодка пропала. 27 января на Кипре получили сигнал бедствия на частоте аварийного буя субмарины.
Кормовой буй "Дакара"
Международная спасательная операция началась немедленно: несмотря на то, что власти Израиля пропажу «Дакара» не признавали (но дали торговым судам указание искать подлодку), корабли Ливана, США, Турции, Великобритании и Греции приступили к поискам. Все страны, кроме Израиля, прекратили операцию 31 января, израильтяне искали лодку до 4 февраля. 25 апреля 1968 года вице-адмирал Авраам Ботцер сделал заявление о том, что подлодка затонула 24 января «из-за технических неполадок или человеческого фактора». Больше лодку никто не видел, только 9 февраля следующего года к юго-западу от Газы рыбак нашёл её кормовой аварийный буй. По состоянию буя эксперты выяснили, что лодка лежит на глубине от 150 до 326 метров.
Герб «Дакара»
Но самое интересное началось после того, как стали выдвигаться версии гибели лодки. Если обычно в качестве таковых рассматриваются либо техническая неисправность, либо «человеческий фактор», то в данном случае... Напомню, что на дворе стояло начало 1968 года, чуть больше чем полгода назад завершилась Шестидневная война, причём как завершилась! Обе стороны согласились на прекращение огня, но мирного договора подписано не было, и ситуация искрила, как небрежно заизолированный провод. Поэтому не исключалось потопление подлодки советскими или египетскими кораблями.
Дело в том, что если капитан-лейтенант Раанан прибыл в Восточную часть Средиземного моря раньше времени, а войти в Хайфу ему не дали, он мог принять решение провести день с пользой, например — проведя фотографирование через перископ порта Каира. В этом случае советские моряки или арабы, обнаружив перископ неизвестной подлодки, вполне могли атаковать её и потопить. Кроме того, в этом случае нельзя было исключать подрыв «Дакара» на мине. Масла в огонь подливала пресса: 17 января 1971 года египетская газета «Аль-Ахбар» заявила, что подлодка была потоплена египетским фрегатом «Асьют» при помощи глубинных бомб. Конечно, начальник штаба советской Средиземноморской эскадры вице-адмирал В. В. Платонов утверждал, что ничего подобного не было, но дипломатических отношений с Израилем у СССР на тот момент не было. В общем, ответ на этот вопрос могло дать только обнаружение корпуса погибшей подлодки.
Натан Щаранский
Израиль искал «Дакар» 31 год. По утверждению Натана Щаранского, каждый год на поиски тратилось в среднем по 10 миллионов шекелей. За любую информацию о субмарине ВМС Израиля объявили награду в 300 тысяч долларов. Было проведено порядка 25 экспедиций. И только в 1999 году подлодка была обнаружена!
Дистанционно управляемый аппарат «Ремора III», «Дакар» искали подобным
Нашла «Дакар» американская частная компания «Американ Наутикус Корпорейшн», руководимая Томасом Кентом Деттвейлером (эти те ребята, что занимались подъёмом вещей с «Титаника»). Утверждается, что компания использовала в поисках информацию американских спецслужб, но что конкретно они могли прояснить в данном деле — непонятно. Но совершенно точно, что компания заключила контракт на 1,5 миллиона долларов с ВМС Израиля, согласно которому она должна была пройти по маршруту следования подлодки и тщательно просмотреть дно в том районе, откуда капитан-лейтенант Раанан последний раз выходил на связь.
Поиски начались в середине апреля 1999 года, за несколько недель был изучен участок морского дна в 1,5 тысячи гектаров. Так или иначе, 24 мая 1999 года на морском дне между Критом и Кипром был обнаружен крупный объект. Он лежал на глубине примерно 3 тысяч метров. 28 мая дистанционно управляемый аппарат «Ремора II» сделал первые снимки, подтвердившие, что это «Дакар».
Схема расположения останков подлодки «Дакар» на дне
Подлодка лежала на дне на ровном киле, ограждение рубки оторвалось и упало за борт, корма с гребными винтами и большими кормовыми горизонтальными рулями отломилась сразу за машинным отделением и лежала отдельно от корпуса. «Наутикос» подняла ограждение рубки, гирокомпас и некоторое количество мелких предметов. Находки сразу позволили отмести версию о потоплении «Дакара» советскими или египетскими кораблями, или о гибели на мине времён Второй Мировой войны — повреждений, вызываемых подобными причинами, на корпусе подлодки не найдено. Скорее всего, лодка затонула по техническим причинам - в конце концов, ей было уже 25 лет. Впрочем, не исключена и ошибка экипажа — он на «Дакаре» был достаточно неопытным.
Внутри памятника экипажу ПЛ «Дакар»
В 2013 году на горе Герцля в Иерусалиме, в Саду пропавших без вести, был установлен монумент экипажу подлодки. Он представляет собой погружённую в землю бетонную подлодку, посетители могут спуститься в неё и пройти по коридору, на стенах которого расположены мемориальные доски с именами 69 членов экипажа «Дакара». А поднятое на поверхность ограждение рубки подлодки можно увидеть в Музее ВМС Израиля в Хайфе.
Ограждение рубки «Дакара» в музее
Информация