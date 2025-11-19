Киев возобновил удары ракетами ATACMS, атакована Воронежская область
ВСУ после долгого перерыва попытались атаковать американскими ракетами ATACMS российскую территорию, ударив по Воронежской области. Об этом сообщают российские ресурсы, а также заявляет украинский Генштаб.
По версии Киева, удар был нанесен по неким «военным объектам», но подробности не приводятся. Всего было запущено несколько ракет, предварительно четыре единицы. По данным наших ресурсов, все ракеты были перехвачены, на земле последствий нет, пострадавших тоже. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что удары будут продолжены.
Российское Минобороны пока официально не подтвердило применение ВСУ американских ракет. Власти Воронежской области тоже не комментируют ракетную атаку, но воздушную тревогу накануне объявляли несколько раз.
Как предполагают некоторые российские ресурсы, Киев мог получить новую партию ракет от своих союзников, не обязательно американцев. Последние удары ракетами ATACMS Киев наносил в январе этого года, после чего они у него просто закончились, а новых поставок не было.
