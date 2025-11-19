Киев возобновил удары ракетами ATACMS, атакована Воронежская область

ВСУ после долгого перерыва попытались атаковать американскими ракетами ATACMS российскую территорию, ударив по Воронежской области. Об этом сообщают российские ресурсы, а также заявляет украинский Генштаб.

По версии Киева, удар был нанесен по неким «военным объектам», но подробности не приводятся. Всего было запущено несколько ракет, предварительно четыре единицы. По данным наших ресурсов, все ракеты были перехвачены, на земле последствий нет, пострадавших тоже. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что удары будут продолжены.



Вооруженные Силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России… Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких, как ATACMS, будет продолжаться.


Российское Минобороны пока официально не подтвердило применение ВСУ американских ракет. Власти Воронежской области тоже не комментируют ракетную атаку, но воздушную тревогу накануне объявляли несколько раз.

Как предполагают некоторые российские ресурсы, Киев мог получить новую партию ракет от своих союзников, не обязательно американцев. Последние удары ракетами ATACMS Киев наносил в январе этого года, после чего они у него просто закончились, а новых поставок не было.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    -1
    Сегодня, 06:06
    А как же запрет сша на удары их оружием вглубь наших территорий? Что-то не слышно было об его отмене, или договорняк какой или Лохлы инициативу проявили. Посмотрим, что наши командиры скажут, и как ответят.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 06:10
      Цитата: Охотовед 2
      что наши командиры скажут, и как ответят.

      А ничего....Молча сбили, и всё....
    2. Б-15 Звание
      Б-15
      0
      Сегодня, 06:19
      Немного не по адресу. Англичане и французы здесь рулят. (тактические ракеты)
      Американцы могли заблокировать, но не направляли.
      Но только одно, что никаких заявлений от американцев не получено, значит они в тихую поддерживают удары. А что ещё Вы хотели. Была бы их воля, они давно бы устроили парад в Москве и поделили нашу страну на хуторочки. Выдали бы каждому прыгуну по земельному наделу, заставили бы подписать договор, что по призыву (кличу) он выставляет столько то единиц военослужащих. Чем не новое дворянство? :-)
      Но не случимшись. Тогда у них одна цель - углубить демографическую яму в России. Иного от них ждать не стоит.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 06:36
      Цитата: Охотовед 2
      договорняк какой или Лохлы инициативу проявили
      Запад изначально знал, с кем связался - с беспределом. Намеренно или нет, но они в миниатюре (пока, по крайней мере) повторяют историю с Гитлером, с Талибаном, да мало ли с кем. Какой угодно отморозок, самки собаки сын - но это ИХ самки собаки сын.
      А потому там наверняка никто не удивился, когда Зе им прямым текстом сказал, что их запреты и ограничения он вертел на том же месте, каким играет на рояле. Что Западу и требовалось получить - они ни при чём, они запрещали, а он такой-сякой. "Молодец, деточка! На тебе конфету, то есть, ракету!"

      Так что вопрос, чья это инициатива - двоякий. Кто ударил? А вот он, негодяй Зеленский. А кто ИЗНАЧАЛЬНО об этом знал и это спланировал? Да мало ли чего мы знаем и планируем.
  2. Kollega Звание
    Kollega
    -1
    Сегодня, 06:13
    Российское Минобороны пока официально не подтвердило применение ВСУ американских ракет

    Похоже есть сомнения, что это американские ракеты. Не исключено, что это английские ракеты, а на амеров простой вброс.