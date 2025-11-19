Многочисленные ракетно-дроновые удары нанесены в Харькове, Лозовой, Виннице

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли удары по целям в Харькове и Харьковской области. Противник заявляет о многочисленных прилётах средств огневого поражения в населённом пункте Лозовая, что южнее областного центра. В Лозовой сходятся несколько железнодорожных веток, в том числе ветка, идущая в направлении Славянско-Краматорской агломерации и активно используемая ВСУ для переброски личного состава и военных грузов.

Мэр Лозовой Сергей Зеленский (да, он тоже Зеленский) заявил о прилёте по «критической инфраструктуре» города.



В Харькове «Герани» били по объектам практически всю ночь. Сообщается о поражении пунктов дислокации противника, объектов энергетики, топливных хранилищ, объектов железнодорожной инфраструктуры.

Но одними «Геранями» ночные удары в эту ноябрьскую среду не ограничились. Для поражения целей использовались и ракеты авиационного базированиями. Ими по противнику били ночью и бьют уже ранним утром бомбардировщики Ту-95МС.

Комбинированная атака проведена по объектам врага во Львовской области. Туда сначала долетела волна БПЛА, затем прогремели взрывы от прилётов ракет, после чего – новые волны российских беспилотников.

На момент выхода материала крылатые ракеты отрабатывают по целям в Виннице, подо Львовом, а также в Днепре (Днепропетровске). Возникли пожары на объектах ТЭК и складах военного имущества.
