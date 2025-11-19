Новая инициатива Киева предполагает отправку на фронт владельцев служебных собак
Новую инициативу на фоне проваленной мобилизации выдвинули на Украине, предложив отправить на фронт всех владельцев служебных собак. С таким предложением выступил экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец.
По мнению отставного полковника, мобилизованных собаководов вместе с собакой необходимо включать в группы наблюдения для выявления противника. Мол, собаки лучше чувствуют врага, чем люди. Такие группы по два-три человека со служебной собакой должны быть везде, по всему фронту.
Из них нужно делать ячейки по 2-3 человека с собакой, которые будут вести наблюдение на фронте – собака будет выявлять врага лучше, чем пехотинцы.
Теперь, после такого предложения отставного полковника, как предполагают украинцы, военкомы начнут принудительную мобилизацию еще и служебных собак.
Стоит отметить, что тема мобилизации на Украине поднимается практически ежедневно, несмотря на все потуги ТЦК, в ВСУ наблюдается жуткий дефицит личного состава. Тут и значительные потери, и дезертирство мобилизованных. Очень многие вообще до фронта не доезжают, предпочитая сбежать заранее.
Попытки же властей привлечь ту же молодежь в ВСУ различными программами провалились, желающих не нашлось.
