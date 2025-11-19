Российские войска подошли к селу Радостное в Днепропетровской области

Российские войска продолжают уверенное продвижение на юго-востоке Днепропетровской области. Причём это продвижение стало системным. Противник теряет опорные пункты, «населённики», узлы обороны вне посёлков буквально ежедневно, не успевая выстраивать новые оборонительные линии. Единственное, что пока может замедлять наступательные действия армии России – естественные преграды, в первую очередь – реки.По состоянию на текущий момент российские штурмовые группы активно действуют на территории районов Днепропетровщины, граничащих с Запорожской областью.Стало известно о занятии всего левобережья реки Янчур и о продвижении вдоль левого берега реки Гайчур.Двигаясь со стороны ранее освобождённой Нечаевки (Днепропетровская область), ВС РФ вплотную подошли к селу Радостное, которое находится непосредственно у границы указанных регионов. Это продвижение позволило увеличить длину участка дороги Покровское-Гуляйполе, перерезанного ВС РФ. А это был главный северный маршрут снабжения гарнизона противника в запорожском Гуляйполе.Напомним, что несколькими днями ранее противник эвакуировал из Гуляйполя последних своих чиновников на фоне охвата города, осуществляемого российскими войсками.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»