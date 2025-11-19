Российские войска подошли к селу Радостное в Днепропетровской области

5 271 9
Российские войска продолжают уверенное продвижение на юго-востоке Днепропетровской области. Причём это продвижение стало системным. Противник теряет опорные пункты, «населённики», узлы обороны вне посёлков буквально ежедневно, не успевая выстраивать новые оборонительные линии. Единственное, что пока может замедлять наступательные действия армии России – естественные преграды, в первую очередь – реки.

По состоянию на текущий момент российские штурмовые группы активно действуют на территории районов Днепропетровщины, граничащих с Запорожской областью.



Стало известно о занятии всего левобережья реки Янчур и о продвижении вдоль левого берега реки Гайчур.


Двигаясь со стороны ранее освобождённой Нечаевки (Днепропетровская область), ВС РФ вплотную подошли к селу Радостное, которое находится непосредственно у границы указанных регионов. Это продвижение позволило увеличить длину участка дороги Покровское-Гуляйполе, перерезанного ВС РФ. А это был главный северный маршрут снабжения гарнизона противника в запорожском Гуляйполе.

Напомним, что несколькими днями ранее противник эвакуировал из Гуляйполя последних своих чиновников на фоне охвата города, осуществляемого российскими войсками.
  1. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 06:57
    При его взятии, а в этом нет ни какого сомнения, название села будет соответствовать нашим чувствам в борьбе с укрорейхом. А по большому счету со всей гейропой.
    Двигаясь со стороны ранее освобождённой Нечаевки (Днепропетровская область), ВС РФ вплотную подошли к селу Радостное
    1. Маз Звание
      Маз
      0
      Сегодня, 09:39
      Эх, вы бы слышали как на фоне этой новости запел мой сосед ярый поборник незалежной. Раньше даже мысли не допускал о мире и передаче России территорий, а щас говорит, на фиг так воевать, лучше бы пришли и поменяли власть в Киеве без войны, зачем ты меня спрашиваешь, ой у меня настроение упало, ты мне его этой новостью испортил. Ага то есть бошки начинают прозревать, но только при понимании хороших звиздюлей. Потому как в конце он мне заявил, шо нас всех кто тут на территории незалежной российские власти посадят в автобусы и отправят на Магадан, а семьи участников АТО и сво расстреляют. Вот же бред бесподобный. Так он в него истово верит, и такие как он тоже. А вроде умный мужик. Башни работают. Этож сколько времени надо будет потом из мозгов эту дурость выбивать!
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 07:01
    Над всей Украиной безоблачное небо. Только Герани и ракеты бороздят его просторы. Чего не скажешь про землю.
    1. Комментарий был удален.
    2. Anarchist Звание
      Anarchist
      0
      Сегодня, 07:21
      Цитата: Товарищ Берия
      Над всей Украиной безоблачное небо. Только Герани и ракеты бороздят его просторы

      Не только... Ка-52, Су-25, Су-34... В общем Алегаторы, Грачи и Утята...
      И ещё что-нибудь 🤔
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        0
        Сегодня, 07:36
        Задействовано 4 борта Ту-160 и 5 МиГ-31 кроме всего прочего.
  3. asaulenckop
    asaulenckop
    -8
    Сегодня, 07:26
    Вдумайтесь, какой "победой" нам предлагают насладиться – "ПОДОШЛИ !"
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 08:43
      а что вам в этом слове не нравится??????????
      1. asaulenckop
        asaulenckop
        -6
        Сегодня, 08:57
        Слышь, чумичка дву.оподырчатая, а кто вообще ты такая, чтоб вопросы задавать ?
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +3
          Сегодня, 09:03
          отправляйся в вечный бан