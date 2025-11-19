Россия заложила «Сталинград» - седьмой атомный ледокол проекта 22220

Россия начала постройку очередного атомного ледокола проекта 22220, закладка атомохода состоялась накануне на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.Торжественная церемония закладки шестого серийного (седьмой в серии, учитывая головной) атомного ледокола состоялась 18 ноября, в ней в режиме видеоконференции принял участие российский президент Владимир Путин. Ледокол получил название «Сталинград», после постройки он отправится на Северный морской путь, как и вся серия ледоколов этого проекта.Заказчиком атомохода является «Атомфлот», финансирование строительства осуществляется в пропорции 50/50 за счет средств из бюджета и заказчика.На сегодняшний день серия атомных ледоколов проекта 22220 состоит из семи судов: головной ледокол «Арктика», давший название всему проекту, серийные «Сибирь», «Урал», «Якутия», «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград». Первые четыре ледокола уже работают на Севморпути, «Чукотка» достраивается на плаву, «Ленинград» и «Сталинград» на начальных этапах строительства.Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора «Ритм-200» тепловой мощностью 175 МВт каждый. Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»