Россия заложила «Сталинград» - седьмой атомный ледокол проекта 22220

Россия начала постройку очередного атомного ледокола проекта 22220, закладка атомохода состоялась накануне на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Торжественная церемония закладки шестого серийного (седьмой в серии, учитывая головной) атомного ледокола состоялась 18 ноября, в ней в режиме видеоконференции принял участие российский президент Владимир Путин. Ледокол получил название «Сталинград», после постройки он отправится на Северный морской путь, как и вся серия ледоколов этого проекта.



Заказчиком атомохода является «Атомфлот», финансирование строительства осуществляется в пропорции 50/50 за счет средств из бюджета и заказчика.

На сегодняшний день серия атомных ледоколов проекта 22220 состоит из семи судов: головной ледокол «Арктика», давший название всему проекту, серийные «Сибирь», «Урал», «Якутия», «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград». Первые четыре ледокола уже работают на Севморпути, «Чукотка» достраивается на плаву, «Ленинград» и «Сталинград» на начальных этапах строительства.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора «Ритм-200» тепловой мощностью 175 МВт каждый. Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода.
  1. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 07:05
    Россия очень плотно занялась Севморпутем. Эта стратегия Великого государства. При отработке всех сложностей по проводке судов, будем иметь большие внешние вливания в бюджет страны. Китай, со своим контернейвозами, на коротком старте.
    1. dimon642 Звание
      dimon642
      0
      Сегодня, 08:20
      В чем величие страны , в размерах страны или ,что то другое . Другое пока не наблюдается.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -1
        Сегодня, 08:44
        например в том что может строить такие корабли
        1. dimon642 Звание
          dimon642
          0
          Сегодня, 09:04
          Думайте , что другие не могут строить такие корабли . Вопрос в другом , нужны они им .
          1. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 09:32
            конечно смогут построить но на это уйдут многие годы и лярды денег что никто не потянет
            1. dimon642 Звание
              dimon642
              0
              Сегодня, 09:43
              Может вспомним как у нас долго и упорно строят корабли .
              Как сказали ,сократили с 7 лет до 5 . Китай строит авианосец 3-5 года .
        2. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          +1
          Сегодня, 09:26
          Согласен. И очень хорошо что мы можем и строим атомные ледоколы. Но так же очень бы хотелось иметь в производстве и продаже обычный легковой автомобиль , мирового уровня , но отечественного производства и за вменяемые деньги. Это будет когда нибудь у россиян ? Нынешний автопром огромная просьба не предлагать , он не отвечает этим критериям от слова совсем
          1. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 09:30
            обычный легковой автомобиль , мирового уровня , но отечественного производства и за вменяемые деньги --- это фантастика)))))))) либо стоить будет как 2 мерса либо то что есть сейчас, лучше пусть у нас выпускают иномарки с большой локализацией
            1. FoBoss_VM Звание
              FoBoss_VM
              0
              Сегодня, 09:45
              Это не фантастика . Япония может , Китай может , Германия может . А мы сироя атомные ледоколы - не можем . Парадокс
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:24
      Илия
      Сегодня, 07:05
      Россия очень плотно занялась Севморпутем. Эта стратегия Великого государства. При отработке всех сложностей по проводке судов, будем иметь большие внешние вливания в бюджет страны. Китай, со своим контернейвозами, на коротком старте.

      hi Ещё один удар по спесивым матрасникам и лично рыжему балаболу.
      Дай Бог, чтобы под брызги шампанского на корпусе скорейшего ввода в эксплуатацию.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 07:08
    Я не знаю, что говорят в таких случаях - сам к морю отношение имею только поплавать да на теплоходике...

    В любом случае - удачно ему отстроиться и долгого "по морям, по волнам"! (Чо ляпнул? Откуда во льдах "по волнам"? lol Ну, мне скидка 50% lol)

    На стройке есть традиция, если кто не знает - под первый фундаментный блок (или в опалубку под первый бетон, под угол первого венца деревянного дома) бросают медные деньги. Чтоб дом стоял долго и крепко. У меня мешочек с советской "медью" есть - специально для этого. Я б как-нибудь под табличку пятак запихнул.

    Пы.Сы. Особенно тепло на душе стало от названия. Молодцы, мужики!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 07:12
      Цитата: Zoldat_A
      Особенно тепло на душе стало от названия. Молодцы, мужики!

      А возвращение имени городу было бы очень славно...
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +2
        Сегодня, 07:25
        Так и городу на Неве надо настоящее имя вернуть - Ленинград. Колыбель Великой Октябрьской Социалистической революции.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 07:27
        hi!
        Цитата: ROSS 42
        А возвращение имени городу было бы очень славно...
        С февраля 22-го года я потихоньку то там, то сям, несмотря ни на что, начинаю тонко-тонко надеяться, что, может быть, когда-нибудь что-то у нас к хорошему двинется. Новые учебники истории, например, всё равно не удовлетворили.
        А про возвращение имени городу... На один день в году - уже шажок. Хотелось бы надеяться, что дойдём... А дожить бы и увидеть - так люди столько не живут...
      3. Обычный Звание
        Обычный
        0
        Сегодня, 09:43
        Здесь все двояко. Я не знаю, согласовывают ли такие названия с верховным главнокомандующим и если да, то мне непонятно та двойственность которая царит на данный момент в стране. Допустим если это происходит в том числе с одобрения президента страны, то как можно одновременно с этим иметь памятник антисталинисту солженицыну, дать такое название как Сталинград, но в это же время иметь в стране ельцин-центр, дать такое название и не восстановить на Лубянке памятник Дзержинскому. Как можно жить в двух параллельных мирах одновременно? Поэтому считаю что это просто пиар ход для народа, иначе надо было бы наблюдать реальные дела ,ведь по делам судят людей.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 08:36
      Игорь , hi в статье не указано .Ленинград должны ввести в строй за 5 лет.Сталинград за 4.5 года ."Лидер" в 2028 г.Лёд сдвинулся господа !( это не вам,а вражинам .На сайте их полно drinks ).Как и договаривались ,КНР становится партнёром в освоении СМП .Южный путь становится не предсказуемым( хуситы сегодня с нами ,а могут быть и не с нами).Вроде с Си Цзньпином договорились ,точнее договорились .Денег с нашей стороны надо " море" и они есть.КНР - грузы и крупно секционная сборка секций судов ледового класса .
      В этом году КНР перевёз транзитом по СМП 3.2 млн тонн в обе стороны .И странно Европа не выпендривается,хотя СМП обложен санкциями вдоль и поперёк. drinks Целый год с КНР были переговоры по СМП ,договорились.Нюансы есть ,но они будут решаться сообща.И красота Северный рейд порта Мурманск ,с базы Атомфлота).
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:36
    Россия заложила «Сталинград» - седьмой атомный ледокол
    А почему «Сталинград»? Можно же отдать должное тов. Сталину и назвать его «Сталин»!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:15
      Цитата: Schneeberg
      Можно же отдать должное тов. Сталину и назвать его «Сталин»!

      Тогда все европейские суда сразу сдаваться начнут!! wassat
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 08:19
      А почему «Сталинград»?

      Потому, что 18 ноября 1942 года завершилась героическая оборона Сталинграда. Связь именно с этим событием.
    3. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 08:43
      Можно же отдать должное тов. Сталину и назвать его «Сталин»!
      Отдать должное тов. Сталину можно и нужно, но знаковым событием(на мой взгляд) было бы если имя тов. Сталина присвоить военному кораблю желательно первого ранга. hi