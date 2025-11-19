Германия начинает поставки Киеву ЗСУ Skyranger 35 для борьбы с российскими БПЛА

Германия начинает поставки ВСУ зенитных самоходных установок Skyranger 35 на шасси танков Leopard 1. Об этом сообщает пресс-служба немецкого концерна Rheinmetall.

Глава концерна Армин Паппергер анонсировал начало поставок на Украину зенитных установок Skyranger 35, первый комплекс будет передан Киеву на следующей неделе. Установки производят на предприятии Rheinmetall в Италии. Общее количество запланированных к поставкам ВСУ комплексов неизвестно, информация держится в секрете. Также нет информации об источнике финансирования заказа, заявляется, что это некая европейская страна, использующая проценты от замороженных российских активов.



Как утверждается, с помощью зенитных самоходных установок Skyranger 35 немцы хотят помочь Украине бороться с российскими дронами. Каждый комплекс способен контролировать площадь 4 на 4 км, устанавливая «беспилотную зону».

Комплекс оснащен боевым модулем с 35-мм автоматической пушкой GDM-008 со скорострельностью 1000 выстрелов в минуту. Боекомплект составляет 252 выстрела, в том числе с дистанционным подрывом. Для обнаружения малоразмерных целей типа «дрон» используется многоцелевой радар AMR-M, который работает в S-диапазоне, обеспечивая обзор на 360 градусов. Также дополнительно комплекс оснащен пассивной системой обнаружения Rheinmetall FIRST.

Дальность поражения Skyranger 35 составляет 4 км, комплекс способен работать и по наземным целям.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Сегодня, 07:32
    Провести бы какую диверсию на предприятии Rheinmetall. am Чтоб инициативные немцы задумались, стоит ли поставлять оружие которое используется против России.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 08:11
    нет информации об источнике финансирования заказа, заявляется, что это некая европейская страна, использующая проценты от замороженных российских активов.

    А вот это нужно бы выяснить. А то больно храбрыми стали!
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:16
    А сколько Rheinmetall может произвести и поставить данных комплексов на Украину ? 10-20-200 ? Это оружие должно поставляться тысячами ,что бы сыграть роль
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:39
      несколько штук за год..........
  4. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    0
    Сегодня, 08:39
    Однозначно неплохая штука, только вот есть нюанс, она никак не поможет на передовой, только тылы прикрывать, а зона 20 км в обе стороны так и будет "мертвой", ибо там куда достает артиллерия эта машинка просто интересная цель, для "коллекции".
    А ФАБу так и вовсе фиолетово, какой у нее радар и пушка laughing
    "Гераней", скорее всего, придется запускать больше, им будет сложнее.
  5. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 09:13
    а грузовик со снарядами идет в комплекте?