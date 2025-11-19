США и Россия ведут секретные переговоры о мирном плане по Украине - Axios

США и Россия ведут секретные переговоры о мирном плане по Украине - Axios

Американское издание Axios сообщает, что администрация президента Трампа ведёт якобы секретные переговоры с Россией, целью которых является разработка окончательного варианта мирного плана. В журнале авторы пишут, что предварительный план состоит из 28 пунктов, которые касаются целого ряда вопросов: начиная от прекращения огня до обеспечения безопасности обеих сторон конфликта, а также будущее взаимодействие США с Россией и России с Украиной.

Axios утверждает, что с американской стороны автором проекта мирного соглашения является Стив Уиткофф. Также в работе задействованы представители Госдепартамента и специальных служб США.

Хотя полный текст плана пока не представлен Украине и европейским странам, Белый дом уже информирует их о ключевых аспектах и подчёркивает важность «гибкого подхода». Визит Стива Уиткоффа к Владимиру Зеленскому был отложен, но переговоры продолжаются. Вашингтон рассчитывает завершить работу над текстом до следующей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, видя в текущем моменте благоприятные условия, обусловленные изменениями на фронте и усиливающимся давлением на стороны.

Тот случай, когда уже никто не вспоминает о тезисе, набившем оскомину: «Ничего об Украине без Украины».

Тем временем на самой Украине продолжает набирать обороты коррупционный скандал, в котором замешаны высшие чины киевского режима. Одним из наиболее активно обсуждаемых вопросов стал вопрос, звучащий примерно так: «Уволит Зеленский Ермака или нет?» Ермак, глава офиса Зеленского, как уже сообщалось, фигурирует на так называемых плёнках Миндича как «Али Баба». Через него прокручивались мошеннические схемы по выводу средств, поступающих в энергосектор и сферу обороны Украины из-за рубежа.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:55
    ❝ Тем временем на самой Украине продолжает набирать обороты коррупционный скандал, в котором замешаны высшие чины киевского режима ❞ —

    — Пауки зашевелились ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 08:03
      Без подчинения всей левобережной части и Причерноморья России никакой план работать на прочный мир не будет. Украины как государства инструмента борьбы с Россией не должно быть, остатки ее западных областей в виде автономий отойдут Румынии, Венгрии и Польше, вот это будет решение вопроса.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 08:25
        Цитата: Silver99
        остатки ее западных областей в виде автономий отойдут Румынии, Венгрии

        Венгрия категорически отказалась от куска Украины на днях
        1. АА17 Звание
          АА17
          +1
          Сегодня, 09:08
          Венгрия категорически отказалась от куска Украины на днях


          Есть небольшая деталь в отказе Орбана, которую Вы упустили, но она очень важная. Венгрия не будет забирать кусок Украины, если это предлагает Россия.

          МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Венгрия не стала бы забирать Закарпатье у Украины, если бы такое предложение поступило от России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью...https://ria.ru/20251116/orban-2055343411.html

          Венгрия не согласится забрать Закарпатье у Украины, если это предложит российский президент Владимир Путин, заявил венгерский премьер Виктор Орбан... https://www.rbc.ru/politics/16/11/2025/6919e0799a794723c92409d0


          Но, если Украина будет распадаться, то... может всё измениться.

          ... Однако, вероятнее всего венгерский лидер немного лукавит, так как в случае реального распада бывший Украины, его страна вряд ли откажется приютить хотя бы те области и регионы, где проживают преимущественно венгры, которых так рьяно защищает Будапешт все это время (пока их притесняет Зеленский и его клика)...https://topcor.ru/66070-orban-ne-prisoedinit-zakarpate-pri-delezhe-ukrainy.html
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Пауки зашевелились ...

      Скорей, прошла команда от кураторов на активизацию шевеления. Даже арестованному детективу НАБУ дали возможность пообщаться с украинскими СМИ.
    3. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 08:29
      Возможно, придавить Зелёную макаку это часть мирного плана
  2. Антоний Звание
    Антоний
    +5
    Сегодня, 08:05
    Любые переговоры означают наше поражение. Крах. Нам нужны все новые области, международное признание этого. Снятие санкций. Гарантии невступления Украины ни в какие военные союзы и отсутствие в Украине иностранных войск. Убрать из власти нацистов. Превратить Украину в нормальную страну. А любые иные результаты это поражение. Хватит себе уже врать.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 08:09
      Убрать нацистов из власти идея хорошая но не выполнимая, прошло каких-то 80 лет и посмотрите правые во всех странах Европы занимают не последние места на выборах, а что касается Украины, Эстонии, Литвы и Латвии .... простите, но они никогда не были самостоятельными Австро-Венгрия, османы, шведы, поляки....... вот кто их воспитывал. Украина живет ненавистью.
      1. Антоний Звание
        Антоний
        -2
        Сегодня, 08:12
        Имеется ввиду провести выборы. Ну если небратья выберут себе таких, ну что ж. Просто насколько усматривается силой включить Украину в свой состав не представляется возможным. Ну тогда так хотя бы.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          0
          Сегодня, 08:15
          Вы представляете выборы на современной Украине ? Там махновщина покажется детским садом.... нет повторяю вся русскоговорящая левобережная часть прочно войдет в состав России иначе британцы продолжат там свою разлагающую работу, а с бандеровской идеологией западной части предоставим право разбираться Венгрии и Польше..... будет интересно.
          1. Антоний Звание
            Антоний
            -4
            Сегодня, 08:18
            Если войдет, то конечно. Но я не верю ни в военный способ, ни в желание и способность на это нашего кота Леопольда. Опять же, то, что они там "договариваются" уже само по себе говорит, что рассчитывать нам не на что.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 08:18
        Цитата: Silver99
        Украина живет ненавистью.

        Вот поэтому ее и не должно быть на карте
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:22
      Цитата: Антоний
      Нам нужны все новые области, международное признание этого.

      И не только. Вся восточная и центральная Украина , вернее ее территория с остатками проверенного и лояльного населения.
      1. Антоний Звание
        Антоний
        -2
        Сегодня, 08:31
        На правобережье не войти. Мосты они взорвут. Через Беларусь, Батька не пустит (наверное), да и через Беларусь не пройти наверное, там заминировано все, завалы, всё пристреляно, построена оборона, ну и идти по полесью можно только по дорогам (которых там почти нет). Но даже в занятие всего левобережья я не верю ни в военном отношении ни в политическую волю к этому.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -1
          Сегодня, 08:37
          форсировать Днепр.............................
          1. Антоний Звание
            Антоний
            -3
            Сегодня, 08:39
            Малореально. Но дело даже не в форсировании, а в том, каким образом без моста снабжать группировку на правобережье. В 2022 даже с Антоновским мостом снабжать было крайне тяжело, а без мостов нереально.
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              +1
              Сегодня, 09:00
              полно вариантов сделать без больших потерь
        2. Sayno Звание
          Sayno
          +2
          Сегодня, 08:55
          Все верно. Здесь комментаторы вовсю делят шкуру неубитого медведя, с самого 2022го, и все никак медведь не издохнет, а они все делят и делят
    3. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 08:36
      Сегодня в Украину должна прибыть делегация из США, с новыми предложениями к Зеленскому. Думаю, у него не много времени на раздумья. Иначе, его американские друзья, продолжат раскручивать коррупционные схемы на Украине и рано или поздно выйдут на него самого. Быстрее всего, что в Кремле согласятся на внеблоковый статус Украины и за Россией останутся 4 новых региона.
    4. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:39
      Нам нужны все новые области, международное признание этого.

      нужна Победа, а все остальное - это производные от неё
  3. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +4
    Сегодня, 08:45
    Самое главное, что переговоры секретные, и что про них все знают.
  4. Белый ветер Звание
    Белый ветер
    0
    Сегодня, 09:00
    Возможно Зелебобу американцы сольют а новый президент т.н украины чтобы получить власть и поддержку американцев будет согласен уступить Москве те области на которые она претендует.
  5. красноярск Звание
    красноярск
    +1
    Сегодня, 09:01
    [/quote]Axios утверждает, что с американской стороны автором проекта мирного соглашения является Стив Уиткофф. Также в работе задействованы представители Госдепартамента и специальных служб США.[quote]

    1. Почему какой-то Стив готовит НАМ(!) план?
    2. Уверен, ничего хорошего для нас в этом плане не предусмотрено.
    3. Сильно удивлюсь если план, разработанный Стивом, нами будет принят.
    План должен быть разработан нами, и матрасники его должны принять.
  6. lisikat2 Звание
    lisikat2
    0
    Сегодня, 09:03
    Друзья, здравствуйте. :"США и Россия введут секретные переговоры" в том,что подобные переговоры возможны, вне всяких сомнений.
    Едва, Трамп вселился в Белый Дом, началось разговоры :о российско-амермканском сог,лашение по Украине.
    Мужу ,шепнули: в Анкоридже было 60% успеха,,но у Англии,Франции Польши ,были заготовки контрплана и они его использовали
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 09:10
    Белый дом уже информирует их о ключевых аспектах и подчёркивает важность «гибкого подхода»
    Если такие переговоры и велись, то после этого точно полностью прекратились. Кто ведет переговоры со стороной, которая соглашается на ТАЙНЫЕ переговоры, после чего сразу начинает сливать о них информацию в прессу? На кой черт такие переговоры нужны? Для подьема "авторитета" США? Зачем это нам? Тем более, что помоиться, пытаясь поднять "авторитет" этих грязных мошенников, кидал и преступников предельно глупо. Нам надо с Китаем выстраивать приличные отношения, а не с не имеющими слова мошенниками, нарушающими все договоренности еще даже бумагу не подписав.
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 09:39
    34 года власти буржуинов уже приучили всех здравомыслящих людей к тому, что не один заключенный договор еще не принес России какого-то положительного результата. И все те люди, которые довели все до нынешней катастрофы, так же находятся на своих местах. Так что сомнительно, что очередной потенциальный договорнячок не приведет к очередным катастрофическим последствиям.
  9. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 09:48
    Торги это компромис, который ставит под вопрос достижение объявленных целей СВО