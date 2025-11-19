США и Россия ведут секретные переговоры о мирном плане по Украине - Axios

Американское издание Axios сообщает, что администрация президента Трампа ведёт якобы секретные переговоры с Россией, целью которых является разработка окончательного варианта мирного плана. В журнале авторы пишут, что предварительный план состоит из 28 пунктов, которые касаются целого ряда вопросов: начиная от прекращения огня до обеспечения безопасности обеих сторон конфликта, а также будущее взаимодействие США с Россией и России с Украиной.Axios утверждает, что с американской стороны автором проекта мирного соглашения является Стив Уиткофф. Также в работе задействованы представители Госдепартамента и специальных служб США.Хотя полный текст плана пока не представлен Украине и европейским странам, Белый дом уже информирует их о ключевых аспектах и подчёркивает важность «гибкого подхода». Визит Стива Уиткоффа к Владимиру Зеленскому был отложен, но переговоры продолжаются. Вашингтон рассчитывает завершить работу над текстом до следующей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, видя в текущем моменте благоприятные условия, обусловленные изменениями на фронте и усиливающимся давлением на стороны.Тот случай, когда уже никто не вспоминает о тезисе, набившем оскомину: «Ничего об Украине без Украины».Тем временем на самой Украине продолжает набирать обороты коррупционный скандал, в котором замешаны высшие чины киевского режима. Одним из наиболее активно обсуждаемых вопросов стал вопрос, звучащий примерно так: «Уволит Зеленский Ермака или нет?» Ермак, глава офиса Зеленского, как уже сообщалось, фигурирует на так называемых плёнках Миндича как «Али Баба». Через него прокручивались мошеннические схемы по выводу средств, поступающих в энергосектор и сферу обороны Украины из-за рубежа.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»