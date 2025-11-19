Две РСЗО MLRS ВСУ уничтожены ответным ударом после атаки ракетами Воронежа

Российские военные уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS, с помощью которых ВСУ ударили по Воронежской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщило Минобороны.

Российское военное ведомство подтвердило попытку ВСУ нанести удары по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. Как подчеркнули военные, все ракеты были перехвачены комплексами С-400 и «Панцирь», однако повреждения на земле все же есть. Обломками повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Пострадавших нет.



18 ноября 2025 года в 14:31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронеж противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США.



Наши оперативно установили место пуска ракет в Харьковской области, как оказалось, их запускали из района села Волосская Балаклея в 50 км от Чугуева. После этого по двум РСЗО MLRS отработали наши «Искандеры», нанеся точечный удар. Как заявили в Минобороны, обе установки вместе с расчетами были уничтожены.

Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 чел.) уничтожены.


    Две РСЗО MLRS ВСУ уничтожены ответным ударом после атаки ракетами Воронежа

