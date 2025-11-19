Две РСЗО MLRS ВСУ уничтожены ответным ударом после атаки ракетами Воронежа
7 68929
Российские военные уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS, с помощью которых ВСУ ударили по Воронежской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщило Минобороны.
Российское военное ведомство подтвердило попытку ВСУ нанести удары по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. Как подчеркнули военные, все ракеты были перехвачены комплексами С-400 и «Панцирь», однако повреждения на земле все же есть. Обломками повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Пострадавших нет.
18 ноября 2025 года в 14:31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронеж противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США.
Наши оперативно установили место пуска ракет в Харьковской области, как оказалось, их запускали из района села Волосская Балаклея в 50 км от Чугуева. После этого по двум РСЗО MLRS отработали наши «Искандеры», нанеся точечный удар. Как заявили в Минобороны, обе установки вместе с расчетами были уничтожены.
Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 чел.) уничтожены.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация