Две РСЗО MLRS ВСУ уничтожены ответным ударом после атаки ракетами Воронежа

18 ноября 2025 года в 14:31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронеж противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США.

Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 чел.) уничтожены.