Российские ракеты поразили цели в Тернополе, Бурштыне, Львове, Днепропетровске

4 822 8
Российские ракеты поразили цели в Тернополе, Бурштыне, Львове, Днепропетровске

В утренние часы российские войска продолжили нанесение комбинированных ударов по территории, контролируемой противником. Строго говоря, ночные удары плавно перетекли в утренние со значительным увеличением количества используемых ракет различных типов.

Сообщается о пусках крылатых ракет Х-101 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС, а также гиперзвуковых «Кинжалов» - МиГами-31. Также удары наносятся «Калибрами», которые после модернизации вернулись к систематическим атакам в отношении украинских целей.

Мощный пожар вспыхнул в результате прилёта в Тернополе. По предварительным данным, полыхает хранилище горюче-смазочных материалов.

Ракеты достигли и Ивано-Франковской области. Серия прилётов зафиксирована в Бурштыне. Там расположена Бурштынская ТЭС со всей инфраструктурой, которая обеспечивает объединение электроэнергетических сетей западной части Украины с Венгрией, Словакией и Румынией. И прилетает по Бурштыну отнюдь не впервые.

Очередная серия ударов – по Львову. С ночи в городе множественные очаги пожаров, вторичная детонация на объектах, поражённых российскими дронами и ракетами.

Значительное число прилётов – в Днепропетровской и Черкасской областях. По последним данным, «в зоне особого внимания» ВС РФ в этом плане объекты энергетики киевского режима, топливно-энергетический комплекс в целом.

В красных цветах ракетной опасности продолжает оставаться вся территория, подконтрольная киевскому режиму. Напомним, что глава режима в это время на Украине отсутствует, равно как и глава его офиса Ермак, секретарь СНБО Умеров и ряд других крупных чиновников.

Напомним, что противник ранее применил ракеты американского производства ATACMS по Воронежской области. Впервые с начала поставок этих ракет американцами Киеву.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 08:34
    Картинка из Львова. За ночь и утро много куда прилетело на территории 404.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 08:41
    Меого где полыхает и светло ночью в 404 сегодня. Но удары продолжаются и утром... Так им хрякам!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 08:44
      Цитата: Лимон
      Много где полыхает и светло ночью в 404 сегодня.

      Вот картинка из Тернополя появилась.
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +1
        Сегодня, 09:41
        С Днем ракетных войск и артиллерии !!!! Все бывших и причастных сегодня к ратному делу, так держать.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 08:50
      укладывают энергетику 404 ой на дно , наверное уже окончательно и безповоротно Бурштынская ТЭС, Ладыженская ТЭС и аэродром с "западными летаками" в Стрые
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 09:12
      Сегодняшнее утро в пригородах Львова.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:49
    ❝ Российские ракеты поразили цели в Тернополе, Бурштыне, Львове, Днепропетровске ❞ —

    — С Днём ракетных войск и артиллерии, свидомые! ...
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 09:26
    Как говорится, утро вечера мудреннее! И будильник не нужен. И вспоминайте про Донецк свины. Да почаще!