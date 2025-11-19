Российские ракеты поразили цели в Тернополе, Бурштыне, Львове, Днепропетровске
В утренние часы российские войска продолжили нанесение комбинированных ударов по территории, контролируемой противником. Строго говоря, ночные удары плавно перетекли в утренние со значительным увеличением количества используемых ракет различных типов.
Сообщается о пусках крылатых ракет Х-101 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС, а также гиперзвуковых «Кинжалов» - МиГами-31. Также удары наносятся «Калибрами», которые после модернизации вернулись к систематическим атакам в отношении украинских целей.
Мощный пожар вспыхнул в результате прилёта в Тернополе. По предварительным данным, полыхает хранилище горюче-смазочных материалов.
Ракеты достигли и Ивано-Франковской области. Серия прилётов зафиксирована в Бурштыне. Там расположена Бурштынская ТЭС со всей инфраструктурой, которая обеспечивает объединение электроэнергетических сетей западной части Украины с Венгрией, Словакией и Румынией. И прилетает по Бурштыну отнюдь не впервые.
Очередная серия ударов – по Львову. С ночи в городе множественные очаги пожаров, вторичная детонация на объектах, поражённых российскими дронами и ракетами.
Значительное число прилётов – в Днепропетровской и Черкасской областях. По последним данным, «в зоне особого внимания» ВС РФ в этом плане объекты энергетики киевского режима, топливно-энергетический комплекс в целом.
В красных цветах ракетной опасности продолжает оставаться вся территория, подконтрольная киевскому режиму. Напомним, что глава режима в это время на Украине отсутствует, равно как и глава его офиса Ермак, секретарь СНБО Умеров и ряд других крупных чиновников.
Напомним, что противник ранее применил ракеты американского производства ATACMS по Воронежской области. Впервые с начала поставок этих ракет американцами Киеву.
