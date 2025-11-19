Зеленский потерял связь с реальностью, заключая сделки при отсутствии денег

2 241 25
Зеленский потерял связь с реальностью, заключая сделки при отсутствии денег

Пока на Украине продолжается коррупционный скандал, Зеленский мотается по Европе, заключая сделки, на реализацию которых у Киева нет денег. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Зеленский теряет связь с реальностью, пытаясь заключить сделки в оборонном и энергетическом секторах, не имея на это средств. По версии газеты, «нелегитимный» находится в отчаянии, не зная, как можно перебить коррупционный скандал, в котором замешано его ближайшее окружение.



Поддержка Зеленского падает как внутри Украины, так и в Европе, многие страны отказались с ним общаться после вскрытых фактов коррупции. И это всё в тот момент, когда он ищет финансирование, без которого Украина продержится только до февраля следующего года. А нужно хотя бы 60 млрд долларов, это минимальная сумма.

Поездки по Европе, подписание фантастических контрактов на поставку оружия, которые Украина не может себе позволить. Поведение Зеленского является тревожным сигналом для всех доброжелателей Украины, потому что оно свидетельствует об отчаянии.


Между тем западные политики начали отворачиваться и от Ермака, также замешанного в коррупционном скандале. Представитель Трампа Стив Уиткофф отменил запланированные в Турции переговоры с главой офиса Зеленского. Как заявляется, американец осознал масштаб коррупции на Украине и расхотел встречаться с Ермаком.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 09:20
    Наркоман просроченный! Там не только связь с реальностью теряется, там удивительный мир «розовых пони» создаётся в восприятии, где он всех побеждает, всё что хочешь покупает и вообще бессмертный. А ещё и компания у него подстать. Ну а что особенно удивительно, Лохлы как под дудочку крысолова идут за ним на убой.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 09:32
      Цитата: Охотовед 2
      Наркоман просроченный!

      Но, наркоман с большим стажем !
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 09:36
        Но, наркоман с большим стажем !

        а уж какой попрошайка зачётный... laughing профессиональным нищим-попрошайкам сто очков форы даст. yes
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 09:44
          Цитата: Nexcom
          а уж какой попрошайка зачётный... профессиональным нищим-попрошайкам сто очков форы даст.

          Местечковый по миру мотается, подачки выцыганивает, а Нетаньяху дома сидит и не выпрашивает, ему сами привозят.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 09:46
            хех, сравнили тоже... smile
            зельц так себе, нечистопродный еврей, а вот Беня.... laughing
            опять же Израиль - любимая жонка США, когда это США Израиль то бросят. Да никогда! Израилю даже копаться в кишочках Ф-35 позволено и перепиливать под себя. Кому такое разрешили США даже из своих союзников??
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 09:22
    Да ладно уж так убиваться, главный геронтофил- мужеложец всея Европы нагнет сограждан и за их счёт даст пару десятков в долг. Не свои же отдаёт.😀😀
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 09:23
    А когда у чубатых были деньги.Разве что у УССР при Союзе?
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:24
    ❝ Зеленский* потерял связь с реальностью ❞ —

    — Он потерял связь с реальностью, когда согласился баллотироваться в президенты ...
    (Голобородько из него не вышел)
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 09:25
    Как заявляется, американец осознал масштаб коррупции на Украине и расхотел встречаться с Ермаком.

    Зря Уиткофф не захотел встречаться, ему Ермак изложил бы убедительнейшую версию советника офиса Зе Миши Подоляка о том, что вся эта коррупционная история всего лишь последствия клятой советской системы, поэтому надо всех фигурантов понять и простить. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:38
      ...для убедительности Уиткоффу бы и занесли чего-нибудь, и тут же вовзопили бы: От чо робыться - подношення само аутоматично заносится! От ведь москали приучилы... belay wassat
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:25
    Бизнес конца 80ых начало 90ых ." Я знаю где стоит вагон сахара ,тушёнки ,макарон и тд и тп .Но за это надо заплатить. " Переговоры прошли успешно ,одни остались со своими " знаниями " ,другие с пустыми как и прежде карманами. wassat А шуму было,счас разбогатеем и заживём.Пора им одевать малиновые пиджаки.
  7. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 09:27
    Как заявляется, американец осознал масштаб коррупции на Украине и расхотел встречаться с Ермаком.

    Вряд ли он сам расхотел. Только после команды Трампа. А вот представители каких стран в ЕС тоже срочно "расхотят" встречаться. Думаю, что список будет немаленький. И глядя на этот стремительный бег зели по всем соседям, невольно вспоминается "Кошкин дом" Маршака. Но в отличие от героев этой сказки, счастливы конец зеле не светит.
  8. snyp3r Звание
    snyp3r
    +2
    Сегодня, 09:32
    Никогда такого не было и вот опять)
    Смешно это все, особенно на фоне того, что все всё прекрасно знали, просто у клоуна был мандат на воровство по тихому, а когда все всплыло, то весь запад вдруг стал как тот консьерж образцово-показательной парадной
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:49
      Цитата: snyp3r
      просто у клоуна был мандат на воровство по тихому,


      Только сумасшедший мог после Порошенки, согласится на должность "смотрящего", или получил от хозяев картбланш на воровство.
      1. snyp3r Звание
        snyp3r
        0
        Сегодня, 09:58
        "Почему идиотизм? Просто бизнес" (с) Fighterbomber
  9. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 09:38
    Это все ерунда - хватить писать о Зеленском - это кукла запада - а кукла не может ни чего потерять - вот куклу могут потерять - но Я не об этом - ЗА ЧТО СРАЖАЮТСЯ УКРАИНСКИЕ МУЖИКИ И БАБЫ ????? ЗА УКРАИНУ ???? НО ВЕДЬ ЗЕЛЕНСКИЙ ЕЁ ПРОДАЛ ВСЮ... СНАЧАЛА АНГЛИЧАНАМ ПОТОМ ТРАМПУ - ТАК ЗА ЧТО ОНИ СРАЖАЮТСЯ ИДИОТЫ???
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:42
      Вы пожалуйста капсом то не злоупотребляйте. По интернет правилам неписанным капс это как крик воспринимается....
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        -1
        Сегодня, 09:48
        Просто наболело - а так я не злоупотребляю - что же за тырнет - то не капс является нарушением а размер ... у вас есть что сказать по поводу комментария моего поста ? или вы решили предъявить мне претензии за отсутствие знаков препинания ?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 09:49
          Зря наскакиваете. А про знаки препинания речь вообще не шла. Всего доброго.
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 09:39
    Это не зеленский потерял связь с реальностью, а европейские лидеры, заключающие с банкротом многомиллионные сделки, ничем не обеспеченные, кроме желания отобрать российские активы.
    p.s. Интересно, а когда Д.А.Медведев сказал свою историческую фразу: "Денег нет, но вы держитесь", он, будучи председателем правительства, знал, что деньги есть, но они выведены из экономики РФ в иностранные депозитарии? Или Набиулина, выводя деньги в недружественные страны, не ставила председателя правительства в известность?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 09:49
      А Медведев такого и не говорил. По сети просто гуляет склейка.

      ""Что реально сказал именно Дмитрий Медведев, а не оппозиционные фейкомёты из интернета? На вопрос пенсионерки почему не проводят в Крыму индексацию пенсий, Медведев ответил, что индексации сейчас нет нигде в стране, а не только в Крыму, и повышением пенсий "будем заниматься в стране, мы не можем это делать только в одном месте"; индексации же нигде нет, потому, что "просто денег нет сейчас - найдём деньги, сделаем индексацию"; на чём Медведев непосредственно ответ и закончил, после чего начал прощаться, т.е. это уже было другое смысловое предложение не являющееся частью предыдущего: "Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья", - причём Дмитрий Анатольевич эти слова обращал уже не только и не столько к пенсионерке которой отвечал, но ко всем собравшимся людям, т.к. после этого он уже уходил.""" (с)

      Вот оригинал - https://rutube.ru/video/bd928cc7706c3975cac9f61f256f65c4/
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 09:55
        потому, что "просто денег нет сейчас - найдём деньги, сделаем индексацию";

        Хорошо, пусть будет по-вашему. Новая редакция:
        Интересно, а когда Д.А.Медведев сказал ̶с̶в̶о̶ю̶ ̶и̶с̶т̶о̶р̶и̶ч̶е̶с̶к̶у̶ю̶ ̶ф̶р̶а̶з̶у̶:̶ ̶"̶Д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶т̶,̶ ̶н̶о̶ ̶в̶ы̶ ̶д̶е̶р̶ж̶и̶т̶е̶с̶ь̶"̶,̶ "просто денег нет сейчас - найдём деньги, сделаем индексацию" он, будучи председателем правительства, знал, что деньги есть, но они выведены из экономики РФ в иностранные депозитарии? Или Набиулина, выводя деньги в недружественные страны, не ставила председателя правительства в известность?

        Что-то принципиально изменилось?
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 09:41
    Торчку - членопианисту надо перебить информационную волну от коррупционного скандала и для кастрюлеголовой паствы придумать потужную перемогу. С террактами не получилось вот приходится бумажки ни к чему не обязывающие подписывать.
  12. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 09:46
    Имхо, очередная "перемога" о стрелочнике.
    На дворе капитализм. Не Зеленский должен заключать сделки, по сути. А корпорации и хозяева жизни.

    Но тут он хотябы работает, обговорились. "Зеленский мотается по Европе, "
  13. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 09:55
    Заключив сделку с францией на поставку сотни военных самолётов и со швецией ещё на полторы сотни штук, тем самым зеленский ещё крепче привязал интересы франции и швеции к Украине и бы не потерять столь выгодную сделку оне всеми силами будут бороться за сохранение Украинской государственности и её антиРФовской политики.