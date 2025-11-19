Зеленский потерял связь с реальностью, заключая сделки при отсутствии денег
Пока на Украине продолжается коррупционный скандал, Зеленский мотается по Европе, заключая сделки, на реализацию которых у Киева нет денег. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Зеленский теряет связь с реальностью, пытаясь заключить сделки в оборонном и энергетическом секторах, не имея на это средств. По версии газеты, «нелегитимный» находится в отчаянии, не зная, как можно перебить коррупционный скандал, в котором замешано его ближайшее окружение.
Поддержка Зеленского падает как внутри Украины, так и в Европе, многие страны отказались с ним общаться после вскрытых фактов коррупции. И это всё в тот момент, когда он ищет финансирование, без которого Украина продержится только до февраля следующего года. А нужно хотя бы 60 млрд долларов, это минимальная сумма.
Поездки по Европе, подписание фантастических контрактов на поставку оружия, которые Украина не может себе позволить. Поведение Зеленского является тревожным сигналом для всех доброжелателей Украины, потому что оно свидетельствует об отчаянии.
Между тем западные политики начали отворачиваться и от Ермака, также замешанного в коррупционном скандале. Представитель Трампа Стив Уиткофф отменил запланированные в Турции переговоры с главой офиса Зеленского. Как заявляется, американец осознал масштаб коррупции на Украине и расхотел встречаться с Ермаком.
