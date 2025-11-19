Объекты энергетики пылают на западе Украины
Ресурсы противника подтверждают массированную атаку на объекты энергетики на территории Украины. Российские БПЛА и ракеты в ночь на 19 ноября, а также ранним утром, поразили хранилища топлива, магистральные газопроводы, теплоэлектростанции, распределительную энергетическую инфраструктуру, инфраструктуру газодобычи на западной Украине.
Мощный пожар во Львове. Столб дыма можно видеть из разных частей города.
Противник пытался противодействовать российским средствам огневого поражения с помощью ПВО. В результате пуска ЗУР оказался повреждённой многоэтажка в Тернополе.
Прилётом российской ракеты поражён объект газотранспортной системы. По последним данным, это газопровод, по которому киевский режим получает газ из стран Восточной Европы.
Отключение электроэнергии фиксируется на значительной части Ивано-Франковской области. По последним данным, отключения стали результом новых прилётов по Бурштынской ТЭС.
Тем временем новая волна ударов по объектам в Харькове. Российские ВКС используют корректируемые авиабомбы для поражения военной техники противника. Прилёты фиксируются на северо-восточных окраинах Харькова.
Тем временем глава киевского режима прибыл с визитом в Анкару после посещения Франции и Испании. Предположительно, помимо Эрдогана с Зеленским там встретится и спецпосланник Трампа Уиткофф. Обратил на себя внимание тот факт, что Уиткофф заблаговременно заявил о том, что встречаться с Ермаком не намерен. Напомним, Ермак является одним из фигурантов коррупционного скандала по так называемому делу Миндича. В Анкаре находится и секретарь СНБО Украины Умеров, который тоже фигурирует на плёнках Миндича в качестве участника масштабной коррупционной сети.
