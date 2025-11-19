Объекты энергетики пылают на западе Украины

Ресурсы противника подтверждают массированную атаку на объекты энергетики на территории Украины. Российские БПЛА и ракеты в ночь на 19 ноября, а также ранним утром, поразили хранилища топлива, магистральные газопроводы, теплоэлектростанции, распределительную энергетическую инфраструктуру, инфраструктуру газодобычи на западной Украине.

Мощный пожар во Львове. Столб дыма можно видеть из разных частей города.



Противник пытался противодействовать российским средствам огневого поражения с помощью ПВО. В результате пуска ЗУР оказался повреждённой многоэтажка в Тернополе.

Прилётом российской ракеты поражён объект газотранспортной системы. По последним данным, это газопровод, по которому киевский режим получает газ из стран Восточной Европы.


Отключение электроэнергии фиксируется на значительной части Ивано-Франковской области. По последним данным, отключения стали результом новых прилётов по Бурштынской ТЭС.

Тем временем новая волна ударов по объектам в Харькове. Российские ВКС используют корректируемые авиабомбы для поражения военной техники противника. Прилёты фиксируются на северо-восточных окраинах Харькова.

Тем временем глава киевского режима прибыл с визитом в Анкару после посещения Франции и Испании. Предположительно, помимо Эрдогана с Зеленским там встретится и спецпосланник Трампа Уиткофф. Обратил на себя внимание тот факт, что Уиткофф заблаговременно заявил о том, что встречаться с Ермаком не намерен. Напомним, Ермак является одним из фигурантов коррупционного скандала по так называемому делу Миндича. В Анкаре находится и секретарь СНБО Украины Умеров, который тоже фигурирует на плёнках Миндича в качестве участника масштабной коррупционной сети.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 09:46
    поразили хранилища топлива, магистральные газопроводы, теплоэлектростанции, распределительную энергетическую инфраструктуру, инфраструктуру газодобычи на западной Украине.

    Какая удивительно приятная новость! good Лохлы, надеюсь теперь уже окончательно вам устроят раннее средневековье, без света, тепла, воды, канализации… и чтоб сидели только в бомбоубежищах!
    1. megadeth Звание
      megadeth
      +1
      Сегодня, 09:55
      С Днём Ракетных войск и Артиллерии!!!
  2. Маз Звание
    Маз
    +7
    Сегодня, 09:47
    В Днепропетровске так шарахнуло , у меня аж дом тряхнуло и дернуло. , а до Днепропетровска на минуточку аж 40км. Надо буржуйку варить или купить. Наши хорошо идут. Я б на месте филатова уже б договорился о сдаче города без боя, еврей же, выгоду понимает
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:50
    ❝ Мощный пожар во Львове. Столб дыма можно видеть из разных частей города ❞ —
    ❝ Отключение электроэнергии фиксируется на значительной части Ивано-Франковской области ❞ —

    — Ну что, западенцы, не получается отсидеться? ...
  4. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 09:51
    Экзотических насекомых держат в инсектариях, в данном случае это Турция. Посланник Трампа Уиткофф приезжает посмотреть на этих украинских насекомых. Пожелаем ему возвратиться домой без укусов и заражений.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 09:57
      Уиткофф отменил встречу с Ермаком (он же Алла Борисовна или Али Баба)по последним данным.Слишком токсичный стал Ермак после коррупционного скандала.

      . МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Турции отменены, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети Х.
      Во вторник агентство Рейтер передавало, что Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Зеленским.


      https://ria.ru/20251119/diplomatiya-2055871739.html
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 09:53
    Подобные объекты на Западе урины вообще должны перестать существовать.
  6. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 09:56
    Всех коллег с праздником,Днем ракетных войск и артиллерии! И неплохой фейерверк в этот день! Поздравляю всех ракетчиков и артиллеристов.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 09:58
    В Анкаре находится и секретарь СНБО Украины Умеров, который тоже фигурирует на плёнках Миндича
    Весь "колхоз" в Анкаре собрался.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 10:01
      я бы сказал-администрация хутора hi )))
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 10:00
    В результате мощного комплексного огневого удара, по предварительной информации, были серьёзно повреждены энергетические объекты, цеха промышленных предприятий города Харькова и окрестностей, а также места расположения прибывающих в Харьков иностранных наёмников и дополнительных сил и средств со стороны Центральной и Западной областей Украины. (турбазы, в коттеджные посёлки, бывшие пионерские лагеря).
  9. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 10:01
    Нужно наконец выключить свет!