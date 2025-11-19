Умеров доведёт до Зеленского разработанный США и Россией план по конфликту

Умеров доведёт до Зеленского разработанный США и Россией план по конфликту

Зеленский прилетел в Турцию, где его встретил нежелающий возвращаться на Украину секретарь СНБО Рустем Умеров. Как сообщает украинская пресса, у Зеленского впереди переговоры с президентом Турции Эрдоганом.

Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Анкары, торжественной встречи турки «нелегитимному» устраивать не стали, была небольшая делегация, включая посла Украины в Турции и, конечно же, Умерова. Далее у клоуна встреча с Эрдоганом, будет что-то просить, также были запланированы переговоры с представителем Трампа Стивом Уиткоффом, отказавшим во встрече Ермаку на фоне коррупционного скандала.



Как утверждается, Уиткофф должен был довести до Зеленского некоторые части плана, которые разрабатывают США и России в преддверии встречи Трампа и Путина. Пока неизвестно, как его воспримет «нелегитимный» и его европейские союзники. В то же время сообщается, что с Уиткоффом встречался Умеров, летавший в США, и теперь план будет доводить он.


Белый дом начал информировать европейских чиновников о новом плане. Белый дом считает, что это реальный шанс привлечь украинцев и европейцев, и что план будет адаптирован на основе мнения различных сторон.


Ранее «Военное обозрение» уже сообщало, что США и Россия якобы ведут переговоры по некоему мирному плану, который должен завершить конфликт на Украине.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 10:05
    "...некоторые части плана, которые разрабатывают США и России в преддверии встречи Трампа и Путина"

    ...определенно Доня хочет нобелевку срубить себе как миротворец.... но какой он "миротворец" на самом деле - мы уже все поняли....
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +5
      Сегодня, 10:10
      Израиль уже все показал. Не будет мира с ними. Они хотят остановить все т.к. пооигрывают.
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +4
        Сегодня, 10:55
        Мир возможен ТОЛЬКО на условиях России, ВСЯ левобережная часть с портами Одесса, Николаев, Очаков с выходом к Приднестровью, Харьков, Суммы, Запорожье, Днепропетровск переходят к России это как минимум, если хотим более менее долгосрочного мира, все остальное это война в течении трех -пяти лет, но уже с НАТО, ибо они влезут на 404.
        1. neland36 Звание
          neland36
          0
          Сегодня, 12:11
          Нато уже давно на Украине и Мы с ним воюем.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:22
      Nexcom
      Сегодня, 10:05
      "...некоторые части плана, которые разрабатывают США и России в преддверии встречи Трампа и Путина"

      ...определенно Доня хочет нобелевку срубить себе как миротворец.... но какой он "миротворец" на самом деле - мы уже все поняли....

      hi Как всё время повторяет говорящая голова Кремля,- Доверяйте только официальным и проверенным источникам информации.
      Между тем по инсайдерской информации у Кремля есть серьёзные аргументы склонить рыжего нарцисса из Фашингтона к миру через силу, что он сам постоянно озвучивает.
      Почему бы для достижения требований и условий РФ по СВО не зажать основательно фаберже рыжему балаболу при наличии компромат-файлов у ФСБ и Кремля от 2013 г., когда нынешний хозяин бидэ ( штаб Фашингтона ) в Москве проводил конкурс "Мисс Вселенная"?
      Вместе с Эпштейнгейтом эта российская доза может смести с Олимпа миротворца из Фашингтона.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:23
        hi
        как можно?? laughing мынетакизм в действии.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 12:29
          Nexcom
          Сегодня, 12:23
          hi
          как можно?? laughing мынетакизм в действии.

          hi Ну, батенька, для достижения конкретного результата в интересах всего российского народа и Отечества можно пожертвовать своим честным именем джентльмена.
          Ничего личного - только бизнес. wassat drinks
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 10:07
    Я так понимаю,что эта шобла переселяется в Стамбул...От "греха"подальше
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:13
      Стамбул - что-то как-то несерьезно с их то грошами натыренными. Ну хотя чубайс то именно в Турцию то и свинтил первоначально...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:19
        Nexcom hi ,ну так транзитная зона,а вообще если ФБР конкретно возьмётся за это дело и не ограничется Мидичем то Зеленскому и щемиться некуда,из Е.С. выковырял как Асанжа))) Израиль сдаст чтоб не портить отношения с Вашингтоном ,а турки от греха могут и придушить чтоб не всплыло.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 10:33
          а турки от греха могут и придушить чтоб не всплыло.

          какой придушить? belay Вы что??? "захлебнулся насмерть во время купания в море в состоянии алкогольного опьянения" (с) - не свезло....
          Ропот 55 hi
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 11:00
            Nexcom, лапа а может и большая белая акула напасть при купании,говорят они там ужасть как активизировались laughing
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 11:03
              laughing как Вы жестоки, Александр.... laughing жестоки по отношению к акулам - потравятся же.
              пусть он лучше захлебнётся собственной пъяной блевотиной.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 11:10
                Nexcom,читал статью что жертвы акул, медведей,львов ,тигров и прочих хищников которые терзают жертвы испытывают огромный первобытный ужас,вот что им нужно Зеленскому и ему подобным,а акула ну придется чем то и пожертвовать.
        2. Лимон Звание
          Лимон
          0
          Сегодня, 10:42
          ,,голову ему отрежут и всего делов ,то,,)))
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 10:58
            Лимон hi ,как раз в духе страны,найдут "отбитого" башибузука и всё пишите письма.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:26
      Цитата: dmi.pris1
      Я так понимаю,что эта шобла переселяется в Стамбул...От "греха"подальше

      Оставили на съедение премьершу Свириденко, а сами перебрались на ПМЖ в Турцию.
    3. Пензяк Звание
      Пензяк
      0
      Сегодня, 10:49
      Цитата: dmi.pris1
      Я так понимаю,что эта шобла переселяется в Стамбул...От "греха"подальше

      В Турции, знаете ли очень хорошая лыжная смазка!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:04
        ...я так понимаю что они будут кататься на заднеприводных "лыжах"? lol
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +9
    Сегодня, 10:09
    Все эти инициативы пока реально подгорает - нужно срочно устроить укропам передышку. Зализать раны, провести ротацию, пополнить техникой и самое главное - открыть мобилизацию юношей. Пережить зиму наконец. Ну НАТО похоже тоже нужна передышка для пополнения вооружением и отладить логистику на восток hi
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:12
      ....а пока передышка - США хлопчиков повыкидывает из страны (уже 80 душ отправили) - пополнение прибудет для всучников. Амеры уже разработали даже план депортации хлопчиков - напрамую военно-траспортными бортами в Жешув польский.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 10:33
        Цитата: Nexcom
        Амеры уже разработали даже план депортации хлопчиков - напрамую военно-траспортными бортами в Жешув польский.

        Вот тут бы их нашими ракетами и встретить ((если они с бота раньше не повыпрыгивают. Надеюсь, что парашютов им не дадут)
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 10:35
          Хорошая мысль, Елена. hi
          Но ведь борт то - амерский, военный.... Наши на такое не пойдут... no
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            -1
            Сегодня, 10:52
            А если борт не амерский,по аэродрому на территории НАТО ,пулять ракетами конечно пойдут? lol
            И хлопчиков этих ещё в ВСУ не забрили. Они мирняк.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:15
      lubesky hi ,это нужно Киеву ещё вчера,только Кремль на это не идёт,а ситуация для Зеленского ну очень не простая,как у той картошки из хохмы.
    3. Лимон Звание
      Лимон
      -2
      Сегодня, 10:44
      Это чьи мрии ,вы здесь транслируете??
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 10:29
    Интересно будет посмотреть как Зеля после"консультаций" в Стамбуле завтра рванёт на "консультацию" в Лондонград...или в Брюссельдорф..
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:40
      ....патлатый его будет ждать в Ландоне. yes
  5. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    +1
    Сегодня, 10:45
    "Умеров довезёт до Зеленского разработанный США и Россией план ..."
    Ну может только трошки себе отсыплет)))
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:59
    Белый дом считает, что это реальный шанс привлечь украинцев и европейцев, и что план будет адаптирован на основе мнения различных сторон.
    Стесняюсь спросить...
    А можно про "различные стороны" по-подробнее?
    Это у каких таких "сторон" нам мнения СТОИТ спрашивать?
    Разве при подписании капитуляции учитывается ещё чьё-то "мнение"?..
    Капитуляцию подписывают ДВЕ стороны: ПОБЕДИТЕЛЬ и ПОБЕЖДЁННЫЙ.
    Остальные - в спину!
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:21
    Будет план американцев или нет ,еще не известно. Крысы побежали с корабля .Умеров так и останется в США скорее всего, сейчас он выясняет свою судьбу у американцев
  8. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 11:31
    США и Россия якобы ведут переговоры по некоему мирному плану, который должен завершить конфликт на Украине.

    Новость из серии ОБС - Одна баба сказала.
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:46
    Тупой наркоман лично подставил Уиткоффа ударом по Воронежу, поскольку без ЦУ и общего руководства со стороны американских военнослужащих. Теперь у нарка один путь - продолжить "турне" по миру по сбору помощи свинарнику и выключить транспондер где нибудь в *опе мира. Иначе всё будет просто и его обугленная тушка будет покачиваться на ветру в высоковольтных проводах...