Белый дом начал информировать европейских чиновников о новом плане. Белый дом считает, что это реальный шанс привлечь украинцев и европейцев, и что план будет адаптирован на основе мнения различных сторон.

Зеленский прилетел в Турцию, где его встретил нежелающий возвращаться на Украину секретарь СНБО Рустем Умеров. Как сообщает украинская пресса, у Зеленского впереди переговоры с президентом Турции Эрдоганом.Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Анкары, торжественной встречи турки «нелегитимному» устраивать не стали, была небольшая делегация, включая посла Украины в Турции и, конечно же, Умерова. Далее у клоуна встреча с Эрдоганом, будет что-то просить, также были запланированы переговоры с представителем Трампа Стивом Уиткоффом, отказавшим во встрече Ермаку на фоне коррупционного скандала.Как утверждается, Уиткофф должен был довести до Зеленского некоторые части плана, которые разрабатывают США и России в преддверии встречи Трампа и Путина. Пока неизвестно, как его воспримет «нелегитимный» и его европейские союзники. В то же время сообщается, что с Уиткоффом встречался Умеров, летавший в США, и теперь план будет доводить он.Ранее «Военное обозрение» уже сообщало, что США и Россия якобы ведут переговоры по некоему мирному плану, который должен завершить конфликт на Украине.