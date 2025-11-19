США используют ядерный арсенал как инструмент удержания глобального превосходства

В середине ноября Дональд Трамп фактически подтвердил курс Вашингтона на ядерное доминирование под предлогом «неизбежного» противостояния сразу с Россией и Китаем. На фоне обсуждения скорого истечения срока действия договора СНВ‑3 и разговоров о возобновлении ядерных испытаний Белый дом демонстративно связывает модернизацию арсенала с задачей сохранить стратегическое превосходство США в зарождающемся многополярном мире. В американском правительстве это уже напрямую описывается как «новая ядерная эпоха» и «трехсторонняя гонка вооружений» между США, Россией и КНР.

По сообщениям Reuters и ведущих американских СМИ, Трамп распорядился подготовить возобновление испытаний американского ядерного оружия, впервые за десятилетия, мотивируя это необходимостью «ответить» на шаги России и Китая. В публичных заявлениях он признает, что США уже располагают «большим запасом ядерного оружия, чем любая другая страна», но одновременно заявляет о риске, что Москва и Пекин «догонят» Вашингтон по возможностям в течение четырех–пяти лет. На этом фоне американская пресса пишет о фактическом начале новой гонки вооружений, причем уже в формате трехсторонней конкуренции, где Вашингтон больше не может рассчитывать на монополию силы.



Параллельно в экспертном сообществе США продвигается линия на отказ от продления договора СНВ‑3 и «развязывание рук» для наращивания арсенала. Доклад Комиссии по стратегической позицией США и аналитика структур вроде National Institute for Public Policy сводятся к одному: Вашингтону, по их мнению, необходима возможность быстро «загрузить» дополнительные боеголовки на уже существующие носители, чтобы одновременно сдерживать Россию и Китай. В качестве аргумента приводится тезис, что договорные ограничения мешают США оперативно реагировать на ускоренную модернизацию российских и китайских сил, а значит, не отвечают их национальным интересам безопасности.

Реальная политика Белого дома лишь закрепляет этот курс. США продолжают масштабную модернизацию всей ядерной триады с ежегодными затратами в десятки миллиардов долларов, разворачивают новые системы вооружений и инфраструктуру для их обслуживания. Ведутся работы над новыми крылатыми ракетами с ядерным оснащением, проходят испытания модернизированных авиационных боеприпасов, обсуждаются проекты размещения компактных реакторов на военных объектах для обеспечения энергией высокотехнологичных систем управления и искусственного интеллекта. При этом риторика о «денуклеаризации» и готовности к переговорам используется скорее как дипломатическое прикрытие, чем как реальное намерение перейти к ограничению ядерных потенциалов.

Американская стратегия все более открыто опирается на ядерную мощь как инструмент удержания глобального превосходства, а не как сугубо оборонительный фактор сдерживания. Разговоры о «вынужденном» расширении арсенала и отказе от жестких договорных рамок в действительности маскируют курс на новую гонку вооружений, направленную на долгосрочное закрепление военно‑политического превосходства США над Россией и Китаем.
10 комментариев
  carpenter
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:29
    На публику Трамп "миротворец", а на деле готовится к большой войне.
    Америка то и появилась в результате захватнических войн англосаксов.
    роман66
      роман66
      +2
      Сегодня, 14:53
      И физического уничтожения коренных народов
      Алексей_12
        Алексей_12
        +1
        Сегодня, 15:12
        Они потомственные каторжники, преступники и прочее быдло. Ехали туда на заработки и где закона по факту не было.Рабство процветало и пахло и т.д. Австралия вообще континент - тюрьма.
        Кубик123
          Кубик123
          +1
          Сегодня, 15:20
          Если не читали, посоветую рассказ Марка Твена "Мы - англосаксы". Сто лет прошло с момента написания, а психология амеров в лучшую сторону не поменялась.
  красноярск
    красноярск
    +1
    Сегодня, 14:44
    [/quote]Американская стратегия все более открыто опирается на ядерную мощь как инструмент удержания глобального превосходства,[quote]

    Нет, амерская стратегия опирается на экономическую мощь и всесильный, пока еще, доллар. От того, что матрасники примут на вооружение еще несколько сот ядерных зарядов и их носителей, ничего не изменит. В случае чего, они все равно будут уничтожены, не смотря на то, что у них ядреных бомб будет больше, чем у нас. Ведь уже давно количество ядерных боеголовок таково, что Землю можно уничтожить три раза. И это не мои слова. Тут толи в статье логика хромает, толи у Дони голова хромает на всю голову.
    Кубик123
      Кубик123
      0
      Сегодня, 15:30
      Цитата: красноярск
      амерская стратегия опирается на экономическую мощь и всесильный, пока еще, доллар

      То же мне всесильный доллар - среднегодовая инфляция 13,5%. Как у какой-нибудь заштатной республики. Да и с экономической мощью Вы поторопились. На 75% экономика США сейчас чисто "бумажная". Индустриальная часть сейчас мизер. А основная часть - банки, биржи, страховые компании, пенсионные фонды и сфера услуг. А это очень неустойчивая часть, которая начинает "болеть" при первом чихе на рынках.
      Вот и приходится сейчас накачивать ВПК для запугивания конкурентов. Честную борьбу они проиграют.
  Монтесума
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 15:08
    А не сам ли Трамп в начале ноября завил, что Америка может уничтожить мир 150 раз? Правда, при этом заметил, что в этом нет необходимости, и лучше тратить деньги на более полезные вещи. "Денуклеаризация - это, в сущности, отлично", - заключил Донни. Теперь же, оказывается, уничтожения мира 150 раз маловато будет, надо ещё увеличить эту цифру, а более полезные вещи пусть подождут очередной раз. Короче, Донни хозяин своего слова - запросто может всё сказанное переиграть, что, впрочем, не первый раз происходит.. request
    кот Краш
      кот Краш
      0
      Сегодня, 15:37
      Ну, про "150 раз" Трамп ляпнул просто чтоб людям казалось, что он чего-то знает-понимает. А "совет стаи", держащий его за шкирку (про который мы ничего не знаем), ему и объяснил: "Нам жить осталось с гулькин нос, дети наши - дрянь (дочери-лесби, сыновья - вообще эти... самые), внуков у нас не будет. До войны мы вряд-ли доживём. Что там с этим миром будет - начхать. Зато на склоне лет поскребём с людишек средств погуще, типа в заботах об их защите, охране и предотвращении ужасного побоища. А всё нами благоприобретённое, найдём, как потратить с толком.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:17
    Трам определился ,он не мирОтворец он миротвОрец. А вы что ожидали?
  Normann
    Normann
    +1
    Сегодня, 15:20
    А разве у нас не паритет по количеству боеголовок? Как они могут перегнать нас вместе с КНР? Да и просто нас?