Киев начал испытывать проблемы с закупкой боеприпасов после смены курса Чехии

Европейские закупки боеприпасов для Украины затруднены после того, как в Чехии на выборах победила партия Андрея Бабиша. В Киеве опасаются, что Чехия окончательно отвернется от Украины и перейдет в оппозицию, присоединившись к Венгрии и Словакии.

Прага планирует изменить курс страны по украинскому вопросу, превратившись из одного из самых преданных и ключевых союзников в противника. Сформированная в парламенте Чехии коалиция не скрывает, что прежнего отношения к киевскому режиму уже не будет. Рассматриваются варианты с присоединением к антиукраинскому блоку в лице Венгрии и Словакии, но окончательного решения пока нет.



На данный момент уже пошли затруднения с программой закупки боеприпасов для Украины, где Чехия играла ключевую роль. Также могут быть приостановлены и другие программы по вооружению киевского режима. Сам Бабиш вроде бы заявил, что не запрещает частным компаниям продавать оружие Киеву, но государственных поставок больше не будет. Во время выборов лидер партии ANO («Акция недовольных граждан») критиковал поддержку Украины.

Украинская сторона обеспокоена возможной ролью Чехии как источника нестабильности или даже участника антиукраинского блока, подобно премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.


Ранее сообщалось, что страны Европы испытывают затруднения с поставками тротила, а это означает снижение военной помощи Украине. Основной европейский поставщик — польская Nitro-Chem — 90% своей продукции отправляет в США для производства бомб. А оттуда боеприпасы отправляются на Ближний Восток Израилю.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 11:07
    Основной европейский поставщик — польская Nitro-Chem — 90% своей продукции отправляет в США для производства бомб. А оттуда боеприпасы отправляются на Ближний Восток Израилю.

    1. США платят. 2 Израилю "нужнее". 3 Поэтому Украине ничего не светит. tongue
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -3
      Сегодня, 11:23
      3 Поэтому Украине ничего не светит.
      не запрещает частным компаниям продавать оружие Киеву, но государственных поставок больше не будет.
      Статья немного противоречивая, сначала уря уря Чехия теперь враг украины, а в конце выясняется что просто переходят на коммерческую основу.
      1. ser580 Звание
        ser580
        +1
        Сегодня, 11:58
        а какой коммерсант будет отдавать даром? А у "атамана грошей нэма!"
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 12:09
          а какой коммерсант будет отдавать даром?
          Правильно, решили заработать вместо отправки за дарма.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 11:08
    Чехи могут так себе "тылы прикрывать" понимая что Россия все равно добъется своего. Официально государство как бы не причем, а поставлять будут частные компании. Этот Бабиш тот еще русофоб по слухам.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -5
      Сегодня, 11:25
      Россия все равно добъется своего.
      Можно узнать чего?
  3. Лимон Звание
    Лимон
    -1
    Сегодня, 11:08
    Да как они смеют и чтр себе позволяют эти чехи?)))чубатым же ВСЕ должны...)))
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:17
    Там сейчас сербы работают на износ .Уже пошла инфа, что закупают страны НАТО вовсю.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 11:18
    Киев начал испытывать проблемы с закупкой..
    Хм...
    А я то думал у них проблемы с грошыма... what
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 11:23
    Мне вот больше интересно другое - каким образом в Цэгабонию могут попасть ну пусть хоть скромные сто тыщ снарядов? О миллионе я уж вообще молчу.. Сколько надо эшелонов, пароходов, спец.контейнеров? Складов хранения, разгрузочных мощностей, промежуточных складов? Как такое богатство транспортируется непосредственно на фронт? И - почему, чёрт побери, это всё до сих пор функционирует???
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 11:45
      значит нету никакого миллиона)))))
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 11:38
    Ну т.е. сейчас постепенно наступает момент когда у Куева начинаются реальные трудности в тылу, и по чудесному совпадению опять возникает возня вокруг убогих переговорчиков?
  8. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 12:03
    В Киеве опасаются, что Чехия окончательно отвернется от Украины и перейдет в оппозицию, присоединившись к Венгрии и Словакии.

    Они должны опасаться уничтожения коммуникаций, а мы не должны ждать смены политики запада. Бескидский тоннель работает вовсю
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:06
    Киев начал испытывать проблемы с закупкой боеприпасов после смены курса Чехии

    Сербы с болгарами им помогут.
    Те ещё "братушки". sad negative