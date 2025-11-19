Киев начал испытывать проблемы с закупкой боеприпасов после смены курса Чехии
3 14714
Европейские закупки боеприпасов для Украины затруднены после того, как в Чехии на выборах победила партия Андрея Бабиша. В Киеве опасаются, что Чехия окончательно отвернется от Украины и перейдет в оппозицию, присоединившись к Венгрии и Словакии.
Прага планирует изменить курс страны по украинскому вопросу, превратившись из одного из самых преданных и ключевых союзников в противника. Сформированная в парламенте Чехии коалиция не скрывает, что прежнего отношения к киевскому режиму уже не будет. Рассматриваются варианты с присоединением к антиукраинскому блоку в лице Венгрии и Словакии, но окончательного решения пока нет.
На данный момент уже пошли затруднения с программой закупки боеприпасов для Украины, где Чехия играла ключевую роль. Также могут быть приостановлены и другие программы по вооружению киевского режима. Сам Бабиш вроде бы заявил, что не запрещает частным компаниям продавать оружие Киеву, но государственных поставок больше не будет. Во время выборов лидер партии ANO («Акция недовольных граждан») критиковал поддержку Украины.
Украинская сторона обеспокоена возможной ролью Чехии как источника нестабильности или даже участника антиукраинского блока, подобно премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Ранее сообщалось, что страны Европы испытывают затруднения с поставками тротила, а это означает снижение военной помощи Украине. Основной европейский поставщик — польская Nitro-Chem — 90% своей продукции отправляет в США для производства бомб. А оттуда боеприпасы отправляются на Ближний Восток Израилю.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация