Новые реалии: противник ракетами ATACMS бомбит Воронеж

Зеленский пока что безуспешно выпрашивает у Трампа крылатые ракеты «Томагавк» повышенной дальности до 1600 километров, в некоторых модификациях заявлялась дальность до 2500 км. На деле это чистая формальность. Без всякого на то «разрешения» Вашингтона, а скорее при его как минимум молчаливом одобрении, ВСУ уже давно атакуют американскими ракетами территории и города в глубине России.

Вчера украинские националисты предприняли попытку нанесения удара поставленными из США оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Воронежу. Это новые реалии. Министерство обороны России сообщило, что расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все цели. Повреждения получила крыша Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших нет.





Средствами разведки ВС РФ были обнаружены места пуска ракет в районе села Волосская Балаклея, что в 50 км юго-восточнее Чугуева в Харьковской области. Ответными ударами из ОТРК «Искандер-М» были уничтожены две пусковые установки РСЗО M270 MLRS производства США с боекомплектом и расчетами до 10 человек.

Какую угрозу для нас представляют ракеты ATACMS (Army TACtical Missile System — Армейский тактический ракетный комплекс) к РСЗО Himars и M270 MLRS, состоящие на вооружении ВСУ.

Оперативно-тактические комплексы, применяемые для пуска ракет «Атакмс», предназначены для точечного поражения подвижных и статичных целей, включая живую силу, в глубине обороны противника при любых погодных условиях и в любое время суток. Все ракеты обладают твердотопливным двигателем и относятся к классу баллистических средств поражения.

Помимо дальности стрельбы, у «Атакмс» имеется своя ключевая особенность. Ракета способна корректировать траекторию на отдельных участках полета, что затрудняет её перехват силами ПВО. При стрельбе на максимальную дальность 300 километров погрешность отклонения от цели составляет несколько метров.



Существует несколько модификаций ATACMS, отличающихся дальностью и точностью. Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 с кассетной головной частью М39 поражает цели на расстоянии до 165 километров. Она предназначена для поражения живой силы.

В модернизированной модификации MGM-140B ATACMS Block 1A инерциальная система управления совмещена с приёмником американской спутниковой системы навигации NAVSTAR, кассетная БЧ содержит до трехсот боевых элементов M74. Дальность стрельбы составляет до 300 километров.

Меньшего внимания заслуживает корабельная модификация ракеты MGM-140 NTACMS с учетом того, что такие ракеты точно не поставляются на Украину. Ее дальность составляет до трехсот километров. Предполагалось использовать ракеты NTACMS для огневой поддержки морских десантных операций. Однако в настоящее время работы по этому направлению в США приостановлены.

Ракеты «Атакмс» MGM-140C / MGM-164A Block 2 оснащены кассетной боевой частью с 13 самонаводящимися боевыми элементами BAT (БЭТ). Их дальность составляет до 140 километров.

Следующие модификации MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A способны преодолевать расстояние до 270 километров. Это ракеты с осколочно-фугасной БЧ WDU-18 массой 226,8 кг.

Касательно стоимости ракет «Атакмс», то она зависит не только то модификации, но и от того, кому их поставляют США. В некоторых случаях такие решения принимают не только Пентагон и Белый дом, но и требуется одобрение Госдепа и согласование с Конгрессом. По состоянию на 2022 год средняя цена производства одной ракеты ATACMS составляла один миллион долларов.



Сколько ракет ATACMS, в какой модификации, равно как и установок для их пуска остается в наличии у ВСУ с учетом регулярного их уничтожения силами ВС РФ и отсутствия официальной информации о новых поставках, доподлинно неизвестно. Что касается вчерашней атаки ВСУ по Воронежу, то до него от села Волосская Балаклея по прямой около 250 километров. Соответственно, враг применил наиболее дальнобойные ракеты «Атакмс».

  zontov79
    zontov79
    -1
    Сегодня, 14:33
    Подумаешь бомбит, зато наркет зелёный до сих пор жив, здоров и невредим! Ну мы же не такие что бы гасить террористов в сортире! Давайте жить дружно!?
    alex-defensor
      alex-defensor
      0
      Сегодня, 14:36
      Средствами разведки ВС РФ были обнаружены места пуска ракет в районе села Волосская Балаклея, что в 50 км юго-восточнее Чугуева в Харьковской области. Ответными ударами из ОТРК «Искандер-М» были уничтожены две пусковые установки РСЗО M270 MLRS производства США с боекомплектом и расчетами до 10 человек.

      А точно уничтожили и именно установки, а не надувные ложные цели?

      Цитата: zontov79
      зато наркет зелёный до сих пор жив, здоров и невредим

      Его уничтожение не имеет смысла. Это актер. Его просто заменят другим.
      Охотовед 2
        Охотовед 2
        +1
        Сегодня, 15:04
        Судя по видео, наличие вторичной детонации при поражении комплексов, позволяет похвалить наших ракетчиков.
        Удар по Воронежу, изначально нёс в себе только политическую составляющую, Лохлы ударили от безысходности и отсутствии реальных успехов на ЛБС. ATACMS ракеты серьёзные, ПВО отработало по ним практически идеально, за что им огромное спасибо.
        После этого удара, Лохлы получили серьёзную ответку, до сих пор гремят взрывы и не прекращаются пожары, атака на Украину продолжается.
        Теперь вопросы к матрасникам, которые официально не разрешали лохлам бить вглубь России. Думаю скоро узнаем, откуда ноги растут.
  Mitka
    Mitka
    +1
    Сегодня, 14:35
    Ну и кто мне внятно расскажет, почему нельзя Венисуэлле поставить противокорабелные средства!?!?!?
    g_ae
      g_ae
      0
      Сегодня, 14:39
      Вы не понимаете! Это другое! Так с "партнёрами" поступать нельзя!
    staer-62
      staer-62
      -1
      Сегодня, 15:09
      Мадура все сдаст и наши ракеты тоже. Он уже договаривается с Трампом что бы отдать все что нужно ам лишь бы его не трогали.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:38
    Цитата: Mitka
    Ну и кто мне внятно расскажет, почему нельзя Венисуэлле поставить противокорабелные средства!?!?!?
    #Это другое
  Phoenix Point
    Phoenix Point
    +1
    Сегодня, 14:45
    Нужны факты и в данный момент времени... Вы представляете ТРИ года агрессии против России. И подонки не получили текущий результат. Берлин, Париж, Брюссель - не в труху. Есть еще договоры, до 20-го века. И все не так просто.
  staer-62
    staer-62
    0
    Сегодня, 15:06
    Подумаешь новость. Все привыкли к мысли что Россию можно безнаказано бомбить чем угодно, кого угодно и куда угодно. Все уже успокоились и и не возмущаются такими известиями, все знают что ответа не будет потому как жизни европейцев, которые напрямую это делают, гораздо важнее жизни россиян для всех и во всех отношениях. Наша власть спокойна и не возмутима, а значит что и нам, россиянам волноваться не о чем. Ждем выборов и надо выбрать такого президента который будет на деле защищать Россию и убивать врага где бы он не находился в первую очередь ядерным оружием что бы все поняли на тысячи лет что россиян убивать нельза и территория Россия неприкосновенна как оголенный провод под напряжением. А пока все наоборот.