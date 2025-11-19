День ракетных войск и артиллерии России и Беларуси: история и значение праздника
День ракетных войск и артиллерии – это та дата, которая каждый год напоминает: за защитой страны стоит не только техника и металл, но и люди, умеющие превращать огневую мощь в реальную силу. 19 ноября поздравляют тех, кто работает с тяжелыми орудиями, ракетными установками, дальнобойными системами и расчетами. Это артиллеристы, корректировщики, наводчики, связисты, инженеры.
Дата выбрана не случайно. Именно 19 ноября 1942 года началась операция «Уран» – знаменитое контрнаступление под Сталинградом, которое повернуло войну в другую сторону. Артиллерия тогда фактически открыла дорогу всему наступлению: ее работа дала войскам возможность прорвать оборону.
Эту дату для праздника предложил генерал-лейтенант артиллерии Игнатий Прочко. Были и другие идеи – например, отмечать 2 февраля, в день полного завершения Сталинградской битвы. Но прижилось именно 19 ноября – день, когда артиллеристы ярко показали себя как отдельная сила, способная менять ход истории.
Праздник пережил распад СССР. Сейчас его отмечают Россия, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан. В Казахстане он тоже есть, но 4 октября. И это не просто формальность: это общая память о школе артиллерии, которая десятилетиями формировалась как одна из сильнейших в мире.
Сегодня ракетные войска и артиллерия – это уже не те подразделения, которые привыкли рисовать в учебниках. Это высокоточные ракеты, гаубицы, артиллерийские комплексы и системы, которые умеют просчитывать огонь быстрее человека.
Беларусь идет рядом: учится на совместных маневрах, перенимает опыт, нарабатывает практику вместе с российскими расчетами. Учения там проходят постоянно, и не в тепличных условиях. То снег с ледяным ветром, то жара, в которой техника нагревается, как утюг, то дожди, превращающие полигон в сплошную кашу. Иногда – лес, где не видно дальше пятидесяти метров; иногда – открытая степь, где прятаться просто негде, но надо выполнять боевую задачу.
Современная артиллерия на СВО работает в тесной связке с разведывательными и ударными беспилотными системами. Важное направление – уничтожение укрепрайонов. Против позиций противника применяются 152-мм «Мста-С», 2С3 «Акация», РСЗО «Смерч», БМ-21 «Град» и «Торнадо-Г», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепëк». Артиллерия накрывает блиндажи, опорники, бетонные укрытия и склады. Все это делает ее ключевым элементом на СВО, определяющим темп наступления и уровень потерь противника.
