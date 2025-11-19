Сладков: атаками с территории Украины Запад пытается склонить Россию к перемирию

Военкор Александр Сладков, комментируя ракетную атаку ВСУ на Воронеж, не исключил, что таким образом Запад пытается давить на Россию, рассчитывая вынудить Москву согласиться на завершение боевых действий даже на не вполне приемлемых для себя условиях.

Сладков отметил, что Россия продуктивно наращивает производство беспилотников, чтобы в перспективе достичь подавляющего превосходства над противником и в этом. При этом в более тяжелых системах, как, например, ОТРК и системы ПВО, ВС РФ чувствуют себя более чем уверенно. Однако, по мнению Сладкова, следует учитывать, что Запад может попытаться атаковать нашу ПВО, пытаясь максимально ослабить обороноспособность России.

При этом Сладков подчеркивает, что даже если по Украине будут применены более мощные вооружения, это не нивелирует угрозу, поскольку ракеты по нам можно пускать и из развалин. Брать под контроль всю территорию Украины — тоже не выход, поскольку для этого придется выйти на принципиально новый уровень боевых действий.

В своем Telegram-канале Сладков предполагает, что Европа, заявляя о скорой войне с Россией, вероятнее всего, не только действует на руку своему ВПК, но и пытается нас склонить к переговорам в «неустраивающем обе стороны формате договоренностей». Европе выгодно скорейшее завершение конфликта на Украине, поскольку это даст ей возможность снова получать дешевый газ с Востока и таким образом спасти свою экономику.

Однако Россия давно огласила свои условия и не собирается от них отступать. Устойчивый мир на Украине возможен лишь при соблюдении следующих условий: численность ВСУ не должна превышать 100 тысяч человек, на оставшейся территории Украины должно быть запрещено все, что связано с украинским национализмом, русскому языку должен быть обеспечен статус государственного. Кроме того, Украина должна закрепить свой нейтральный статус и отказаться от стремления в НАТО и ЕС. В документе необходимо прописать фатальную для Киева ответственность за попытку невыполнения этих условий.
14 комментариев
  Chifka
    Chifka
    0
    Сегодня, 11:37
    Военкор Александр Сладков, комментируя ракетную атаку ВСУ на Воронеж, не исключил, что таким образом Запад пытается давить на Россию, рассчитывая вынудить Москву согласиться на завершение боевых действий

    Он только сейчас это понял??? Однако... request
    алек
      алек
      0
      Сегодня, 12:43
      . Он только сейчас это понял??? Однако...

      Так у него второе имя капитан Очевидность.
  dmi.pris1
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 11:40
    Сладков начал нести какую то околесицу.Причины?Попытка обратить на себя внимание,после отстранения от околопрезидентской журналистики?Раньше он был более адекватен.
    Гюнтер
      Гюнтер
      +1
      Сегодня, 12:05
      Цитата: сладков
      ...Брать под контроль всю территорию Украины — тоже не выход, поскольку для этого придется выйти на принципиально новый уровень боевых действий.

      belay

      Похоже сладков получил цинк от кураторов, ну, в свете "переговоров" путина и агента донни.
    ROSS 42
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:08
      Цитата: dmi.pris1
      Сладков начал нести какую то околесицу.

      yes
      При этом Сладков подчеркивает, что даже если по Украине будут применены более мощные вооружения, это не нивелирует угрозу, поскольку ракеты по нам можно пускать и из развалин.

      И жить в этих развалинах, и питаться, и скрываться под обломками тоже запросто-просто?
      Много ракет запустили из Покровска?
    mikh-korsakov
      mikh-korsakov
      +3
      Сегодня, 12:11
      Тут кто-то доказывал, что применение ракет западного производства, запускаемых с западных же пусковых установок невозможно без прямого участия западных специалистов. Далее этот же кто-то заявил, что ответ на такое будет ошеломляющим. Что на деле? Конечно ответы по Украине приходят. Но раз Украина и ее спонсоры их игнорировали, то они убеждены, что ответы будут не ошеломляющими, а допустимыми. А раз так, то зачем пугать понапрасну? Несолидно. Что касается того, что кто-то кого-то хочет к чему--то склонить, То это чушь. Это в быту Петр Петрович стремится склонить соседку к сожительству. А в серьезной дипломатии - такое не склоняется
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 11:41
    Ключевые районы на Украине должны быть под безусловным контролем России...здесь нельзя ни на йоту уступать противнику.
    Totor5
      Totor5
      +4
      Сегодня, 12:14
      Ключевое там это Одесса и переговоры начнутся при приближении к ней.
  navigator777
    navigator777
    0
    Сегодня, 11:47
    Какая чушь, хоxлы отстреливают последние ракеты, о которых было известно, а новых США им не дадут, скорей всего хорошо прилетело вчера по Абрамса и они решили хоть как то отыграться.
  ROSS 42
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 11:52
    Сладков: атаками с территории Украины Запад пытается склонить Россию к перемирию

    Ответными ударами «Орешника» по целям в странах-экспортёрах этих АТАКМС и установок для запуска Россия могла бы резко сократить не только эти попытки Запада, но и будущие выпады в свою сторону. Хватит воспринимать этих мокриц, как нечто мощное и непоколебимое...
    Это самые обычные педерасты!!!
  frruc
    frruc
    0
    Сегодня, 12:05
    это даст ей возможность снова получать дешевый газ с Востока и таким образом спасти свою экономику.

    Нас это не должно волновать. Есть хорошая возможность опустить Европу с ее экономикой в дерьмо. А пока за эту Европу дохнут xoxлы.
  uralex
    uralex
    0
    Сегодня, 12:20
    Европе выгодно скорейшее завершение конфликта на Украине, поскольку это даст ей возможность снова получать дешевый газ с Востока
    Европа получала дешевый газ до конфликта с Украиной, но ей этого было мало, она хотела получить газ "бесплатный"! А сейчас ей тем более не выгодно завершение конфликта, т.к. всю свою "экономику" они заложили на войну с Россией и если конфликт остановится, то текущей европейской власти придется за это отвечать...
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 12:21
    Всё происходящее от невесомости наших аргументов. "Обломками повреждены крыши домов и предприятие"... belay С какого уха ракеты сбиты над городом, его предместьями?! Куда подевались РТВ в целом и сопровождение цели как следствие?!
    Я прямо скажу: удары по территории России ракетами - это преступление со стороны МО, точнее со стороны высшего командования ПВО/ПРО!
    Слава богу зенитчики сбили все "Атакамс" а ракетчики "Искандерами" уничтожили атаковавшие Воронеж установки вместе с б/к и л/с.
    Неужели же нельзя внушить свинарнику что подобные удары получат такое возмездие что от последствий оного сраться они будут даже при раскатах грома?..
  Konnick
    Konnick
    0
    Сегодня, 12:24
    Военкор Александр Сладков, комментируя ракетную атаку ВСУ на Воронеж, не исключил, что таким образом Запад пытается давить на Россию, рассчитывая вынудить Москву согласиться на завершение боевых действий даже на не вполне приемлемых для себя условиях.

    А он не задал вопрос про "ошеломляющий ответ если по России ударят дальнобойным оружием"?