Сладков: атаками с территории Украины Запад пытается склонить Россию к перемирию
Военкор Александр Сладков, комментируя ракетную атаку ВСУ на Воронеж, не исключил, что таким образом Запад пытается давить на Россию, рассчитывая вынудить Москву согласиться на завершение боевых действий даже на не вполне приемлемых для себя условиях.
Сладков отметил, что Россия продуктивно наращивает производство беспилотников, чтобы в перспективе достичь подавляющего превосходства над противником и в этом. При этом в более тяжелых системах, как, например, ОТРК и системы ПВО, ВС РФ чувствуют себя более чем уверенно. Однако, по мнению Сладкова, следует учитывать, что Запад может попытаться атаковать нашу ПВО, пытаясь максимально ослабить обороноспособность России.
При этом Сладков подчеркивает, что даже если по Украине будут применены более мощные вооружения, это не нивелирует угрозу, поскольку ракеты по нам можно пускать и из развалин. Брать под контроль всю территорию Украины — тоже не выход, поскольку для этого придется выйти на принципиально новый уровень боевых действий.
В своем Telegram-канале Сладков предполагает, что Европа, заявляя о скорой войне с Россией, вероятнее всего, не только действует на руку своему ВПК, но и пытается нас склонить к переговорам в «неустраивающем обе стороны формате договоренностей». Европе выгодно скорейшее завершение конфликта на Украине, поскольку это даст ей возможность снова получать дешевый газ с Востока и таким образом спасти свою экономику.
Однако Россия давно огласила свои условия и не собирается от них отступать. Устойчивый мир на Украине возможен лишь при соблюдении следующих условий: численность ВСУ не должна превышать 100 тысяч человек, на оставшейся территории Украины должно быть запрещено все, что связано с украинским национализмом, русскому языку должен быть обеспечен статус государственного. Кроме того, Украина должна закрепить свой нейтральный статус и отказаться от стремления в НАТО и ЕС. В документе необходимо прописать фатальную для Киева ответственность за попытку невыполнения этих условий.
Информация