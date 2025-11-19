И речь идёт уже не просто о вскрытии нагноения, а о газовой гангрене бандеровской власти. Стало быть, ей придётся совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела. Иначе весь уродливый организм ККК ждёт неминуемая гибель.

Впрочем, туда ему и дорога…

В Киеве набирает обороты антикоррупционный скандал, в ходе которого кресла зашатались под многими чиновниками. Проверки и отставки в руководстве идут в компаниях энергоотрасли Украины, на подходе и оборонный сектор. В Верховной раде назревает раскол в правящей партии «Слуга народа». В отставку уходят министры, в отношении некоторых из них предъявлены подозрения по уголовным статьям. Звучат требования об отставке «серого кардинала» Ермака.Сам глава киевской хунты резко дистанцировался от своих сообщников, но от греха подальше отбыл в заграничное турне. До этого из страны благополучно сбежал главный фигурант коррупционного расследования НАБУ и САП Тимур Миндич, считающийся «кошельком Зеленского».Следом отправился и бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), фактически второе лицо в государственной иерархии, Рустем Умеров. Сегодня он лично встретил Зеленского, прибывшего в Анкару, у трапа самолета.Всю эту возню киевских «пауков в банке» без внимания не оставил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Как всегда не стесняясь в выражениях и характеристиках, в своем телеграм-канале он напомнил, что несколько дней назад предрек Зеленскому, что «киевский кровавый клоун (ККК) пока сохраняет шансы подёргаться на западной ниточке». Однако это уже откровенная агония и «образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт». Причем процесс этот идет быстрее, чем казалось ранее.Зампред Совбеза РФ:При этом Медведев не уверен, что «хирургическое вмешательство» в части ликвидации полностью дискредитировавших себя киевских чиновников и их заворовавшихся пособников поможет Зеленскому и его клану сохранить власть. И тогда неизбежна «смерть киевского неонацистского режима». В России об этом никто точно жалеть не будет. Да и на Украине многие вздохнут с облегчением.Медведев:Российский политик совершенно верно считает, что лучшим катализатором гибели режима Зеленского станут успехи российской армии на фронте.