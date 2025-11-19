Медведев: Лучшим катализатором гибели режима Зеленского станут успехи ВС РФ

Медведев: Лучшим катализатором гибели режима Зеленского станут успехи ВС РФ

В Киеве набирает обороты антикоррупционный скандал, в ходе которого кресла зашатались под многими чиновниками. Проверки и отставки в руководстве идут в компаниях энергоотрасли Украины, на подходе и оборонный сектор. В Верховной раде назревает раскол в правящей партии «Слуга народа». В отставку уходят министры, в отношении некоторых из них предъявлены подозрения по уголовным статьям. Звучат требования об отставке «серого кардинала» Ермака.

Сам глава киевской хунты резко дистанцировался от своих сообщников, но от греха подальше отбыл в заграничное турне. До этого из страны благополучно сбежал главный фигурант коррупционного расследования НАБУ и САП Тимур Миндич, считающийся «кошельком Зеленского».



Следом отправился и бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), фактически второе лицо в государственной иерархии, Рустем Умеров. Сегодня он лично встретил Зеленского, прибывшего в Анкару, у трапа самолета.

Всю эту возню киевских «пауков в банке» без внимания не оставил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Как всегда не стесняясь в выражениях и характеристиках, в своем телеграм-канале он напомнил, что несколько дней назад предрек Зеленскому, что «киевский кровавый клоун (ККК) пока сохраняет шансы подёргаться на западной ниточке». Однако это уже откровенная агония и «образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт». Причем процесс этот идет быстрее, чем казалось ранее.

Зампред Совбеза РФ:

И речь идёт уже не просто о вскрытии нагноения, а о газовой гангрене бандеровской власти. Стало быть, ей придётся совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела. Иначе весь уродливый организм ККК ждёт неминуемая гибель.

При этом Медведев не уверен, что «хирургическое вмешательство» в части ликвидации полностью дискредитировавших себя киевских чиновников и их заворовавшихся пособников поможет Зеленскому и его клану сохранить власть. И тогда неизбежна «смерть киевского неонацистского режима». В России об этом никто точно жалеть не будет. Да и на Украине многие вздохнут с облегчением.

Медведев:

Впрочем, туда ему и дорога…

Российский политик совершенно верно считает, что лучшим катализатором гибели режима Зеленского станут успехи российской армии на фронте.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 12:21
    Российский политик совершенно верно считает, что лучшим катализатором гибели режима Зеленского станут успехи российской армии на фронте.

    Если он ещё посчитает, что приватизация Чубайса - преступление перед российским народом и нашей страной, а обратный процесс пойдёт с момента его избрания президентом, - пусть выставляет свою кандидатуру на выборы (можно досрочные)...
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 12:36
      Цитата: ROSS 42
      Если он ещё посчитает, что приватизация Чубайса - преступление перед российским народом и нашей страной, а обратный процесс пойдёт с момента его избрания президентом, - пусть выставляет свою кандидатуру на выборы (можно досрочные)...

      Языком чесать - не мешки ворочать. Для начала Медведев пусть объяснит почему он развернул армию в 60 км от Тбилиси. Силовики Грузии уже выполняли указания нашего командования, население накрывало столы для армии освобождения а Запад уже готов был глубоко сглотнуть потерю Джорджии.
      Между прочим, многих событий могло и не случится, в т. ч. казахских в январе -22-го и, особенно, украинских. "Соседи" попросту бы имели перед собой наглядное пособие того как экзаменует армия России забыковавших "бывших"...
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -1
        Сегодня, 12:45
        Цитата: isv000
        Для начала Медведев пусть объяснит почему он развернул армию в 60 км от Тбилиси.

        А еще пусть расскажет как поддержал запад по бесполетной зоне над Ливией не использовав право вето
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 12:52
          Цитата: Konnick
          Цитата: isv000
          Для начала Медведев пусть объяснит почему он развернул армию в 60 км от Тбилиси.

          А еще пусть расскажет как поддержал запад по бесполетной зоне над Ливией не использовав право вето

          Вот под этими словами можно вам навалить сотню плюсов. Но в Ливии оказался на тот момент только один ливиец и истинный сын своего отца - Хамис или Малыш, как называли его любя. Выпускник академии им. Фрунзе доказал что он был достойным учеником и сыном. Дай Бог чтоб он был жив - не верю я в его смерть...
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 12:51
        Цитата: isv000
        Для начала Медведев пусть объяснит почему он развернул армию в 60 км от Тбилиси.

        Может быть, новый смартфон пообещали?!
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 12:23
    До этого из страны благополучно сбежал главный фигурант коррупционного расследования НАБУ и САП Тимур Миндич, считающийся «кошельком Зеленского».

    Миндича сделали отвлекающий фигурой...шестеркой грубо говоря. smile
    Приём классический для организованной преступной группы.
    Те кто в тени сидят и посмеивается над этим спектаклем скрыты от доступа прессы и журналистов.
    НАБУ детище американцев...для контроля правительства Зеленского. what
    Так что все идёт как надо.
    Дмитрий Анатольевич интересен новым фразами и изречениями...жду от него вдохновения на этом поприще. smile
    Мыслей нет, но вы держитесь.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 12:31
    Спасибо,кэп.До этого мы и не догадывались о столь простой истине
  4. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -2
    Сегодня, 12:47
    Вот ведь правильные слова говорит. А дела где?

    Вложи, что можешь в снабжение фронта. Дай тысячу беспилотников сверх поставок.

    Вложись в совершенствование ПО и связи. Путин за год команду по дзю-до чемпионами сделал. Почему ты не можешь за 3 года БПЛА усовершенствовать?