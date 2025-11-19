Согласно докладам европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинских граждан «чувствуют себя преданными» после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу «Миндича и компании». Они перестали верить в то, что страну в обозримом будущем примут в ЕС.

Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в «украинский проект», попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах. Им проще продолжать выдавать желаемое за действительное.

Созданный коллективным Западом на Украине проект «Антироссия» терпит крах, эксперты и аналитики предупреждают, что военный разгром киевского режима не за горами. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.Согласно поступающей в СВР информации, на Западе буквально «бьют тревогу», фиксируя приближение конца киевского режима. Проект «Антироссия», затеянный на Украине, приближается к своему краху. Украинцы в своем большинстве не хотят воевать, они устали от затяжного конфликта, который им ничего не принес. К тому же, как оказалось, власти страны насквозь коррумпированы и набивали свои карманы, воруя выделяемые Западом средства.В то же время ряд правительств европейских стран, а также Евросоюза пытаются «спасти» Зеленского и его окружение, потому что в ином случае пропадут все миллиарды, вложенные в этот проект. Ему опять обещают помощь, лишь бы он продолжал воевать против России.Таким образом, Европа не хочет остановки конфликта, продолжая толкать Киев к прекращению всяческих переговоров о мире с Россией. Зеленский с большой вероятностью согласится, ведь ему деваться некуда. Тем больнее будет падение киевского режима, в том числе и для Брюсселя.