Созданный Западом на Украине проект «Антироссия» на пороге краха - СВР РФ

Созданный коллективным Западом на Украине проект «Антироссия» терпит крах, эксперты и аналитики предупреждают, что военный разгром киевского режима не за горами. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Согласно поступающей в СВР информации, на Западе буквально «бьют тревогу», фиксируя приближение конца киевского режима. Проект «Антироссия», затеянный на Украине, приближается к своему краху. Украинцы в своем большинстве не хотят воевать, они устали от затяжного конфликта, который им ничего не принес. К тому же, как оказалось, власти страны насквозь коррумпированы и набивали свои карманы, воруя выделяемые Западом средства.



Согласно докладам европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинских граждан «чувствуют себя преданными» после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу «Миндича и компании». Они перестали верить в то, что страну в обозримом будущем примут в ЕС.


В то же время ряд правительств европейских стран, а также Евросоюза пытаются «спасти» Зеленского и его окружение, потому что в ином случае пропадут все миллиарды, вложенные в этот проект. Ему опять обещают помощь, лишь бы он продолжал воевать против России.

Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в «украинский проект», попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах. Им проще продолжать выдавать желаемое за действительное.


Таким образом, Европа не хочет остановки конфликта, продолжая толкать Киев к прекращению всяческих переговоров о мире с Россией. Зеленский с большой вероятностью согласится, ведь ему деваться некуда. Тем больнее будет падение киевского режима, в том числе и для Брюсселя.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 12:24
    Созданный Западом на Украине проект «Антироссия» на пороге краха - СВР РФ

    А при более адекватных ответах России Западу это могло бы произойти раньше...Да много раньше...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 12:44
      ROSS 42
      Сегодня, 12:24
      А при более адекватных ответах России Западу это могло бы произойти раньше...Да много раньше.

      hi Если верить сми, недавно встретились слова Г. Киссинджера, на исходе своих лет ( 96 лет 2019 г.) заявившего -В СССР родился новый человек homo-Soveticus. Этот человек был на ступень выше нас, и мне жаль, что мы разрушили этот заповедник. Это наше величайшее преступление.
      Мы развалили СССР и открыли дверь, где за яркой приманкой изобилия, скрываются звериные Законы капитализма.
      При всём своём прагматизме политик не испытывал любви к россиянам и СССР, но проявил адекватность и честность в фактах.
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +2
    Сегодня, 12:29
    Забавные эти западники. Все боятся потерять свои вложенные деньги подспудно понимая, что отдали их ворам и понторезам хутора. Можно также из раза в раз вкидывать деньги в автомат "однорукого бандита" с надежной сорвать джекпот и сетовать, что не прет по-жизни..... Глупость и спесь наказуема! negative
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:32
      майор Юрик hi ,так джекпот был очень соблазнительный ,Россия и её целостность ,вот они и ломанулись .
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 12:29
    СВР определила врага на грани краха.Лишь бы не так как к февралю 2022 го определила возможности и план действий
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 12:30
    Не говори ГОП.
    Вот когда посылается,да руководство Киева побежит тогда и порадуемся . А пока бдительность, бдительность и ещё раз бдительность.
  5. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 12:33
    ......власти страны насквозь коррумпированы и набивали свои карманы, воруя

    Кому счета в зарубежных банках, а кому рваные кружевные труселя. Как говорится, за что боролись.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:46
      frruc hi ,им говорили и их предупреждали,кто они для Запада и для чего они ему,но пелена помноженная мечты понесла этих "европейцев" по такой кривой что теперь большая часть страны либо в бегах либо в гробах .
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 12:34
    У наших врагов поле деятельности сужается изо дня в день.Тандем наркоман- "Али баба", реально, создали прочную вертикаль власти, но в мире они на уровне "опущенных", т.е. их надо менять, а "гений военного искусства" залужный удержать власть в таких рамках не сумеет.
  7. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 12:37
    Это только, то что обнаружили воровство и показали Миру!
    А, сколько стырено Свидомыми … как минимум еще столько же , а то и больше !
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:49
      Цитата: Бонифаций
      А, сколько стырено Свидомыми … как минимум еще столько же , а то и больше !

      Да Крым всё показал...Полтора десятка лет запущения и остовы от былой славы ЧФ и Всесоюзной здравницы...Как же эта селюковщина укоренилась в менталитете...
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 12:38
    Ради справедливости, как может быть крах проекта "Антироссия" в случае заключения "договорняка" по линии БС, даже и с освобождением оккупированных частей Донецкой, Запорожской, Херсонской областей?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:48
      Владимир М hi ,а что уже договорились? Вроде как наши на заморозку не пошли и на перемирие тоже не согласились.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:43
    Гудок ,всё не могу .Просто скрин из англицкого Гардиан . laughing drinks Они что совсем fool
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:53
      tralflot1832 hi ,ну после вчерашнего заявления что Украина будет ВОССТАНАВЛИВАТЬ Ближний Восток,я вообще перестал удивляться планам этих чесоточных. laughing