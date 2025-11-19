«Выдержит несколько накатов дронов»: показан зенитный комплекс «Панцирь-СМД-Э»

Россия прилагает все усилия, чтобы возобновить экспорт вооружений и заинтересовать покупателей, которые ищут технологически готовые средства борьбы с роями БПЛА.

Это самая радикальная на сегодняшний день модификация семейства «Панцирь», которая явно разрабатывалась с учётом угрозы со стороны дронов , а не традиционных ЛА. Знакомая вращающаяся башня осталась, но две 30-мм автоматические пушки исчезли.

Такое сочетание средств обнаружения даёт возможность, по крайней мере на бумаге, отличать низколетящие и медленные беспилотники от помех в плотной городской или промышленной среде.

Такая компоновка больше подходит для точечной защиты важных объектов, чем для сопровождения манёвренных бригад.

Когда приближается волна из 20–30 ударных БПЛА, обзорный радар формирует воздушную картину и выделяет цели, а каждый боевой модуль выпускает залп мини-ракет, чтобы проредить рой.

Высокая плотность огня мини-ракетами даёт внушительное преимущество. Модификация «Панцирь-СМД-Э» пожертвовала пушечным прикрытием как последней линией обороны в пользу большего количества дешёвых управляемых ракет.