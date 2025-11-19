«Выдержит несколько накатов дронов»: показан зенитный комплекс «Панцирь-СМД-Э»
Российская оборонка показала на авиасалоне в Дубае целый ряд своих изделий (всего свыше 850 образцов), в число которых вошёл ориентированный на экспорт зенитный комплекс «Панцирь-СМД-Э», предназначенный, в частности, для борьбы с накатами беспилотников на малой дальности. На маркетинговую активность Москвы обратили внимание в западной прессе:
В отличие от базовой версии «Панцирь-С», имеющей ракетно-пушечное вооружение, «Панцирь-СМД-Э» оснащен исключительно ЗУР (в представленном варианте – 24 малогабаритными и 6 «тяжёлыми»). При этом заявляется о модульном характере комплекса, что предполагает возможность комбинировать состав ракетного вооружения, например, оснастить систему до 48 мини-перехватчиками ТКБ 1055 или до 12 стандартными двухступенчатыми ЗУР с командным наведением 57Э6Е.
Как полагают западные обозреватели, «Панцирь-СМД-Э» является узкоспециализированной системой:
Придаваемая комплексу ЗУР 57Э6Е способна поражать цели размером с самолёт на расстоянии примерно от 1,2 до 20 км и на высоте до 15 тыс. м. Мини-ракета ТКБ 1055, напротив, работает в сверхмалом диапазоне: от 500 до 7000 м по дальности и от 15 до 5000 м по высоте.
Системе может придаваться отдельный радарный пост РЛС-О-Э, способный обнаруживать цели с ЭПР в 1 кв. м на расстоянии около 45 км и одновременно сопровождать до 40 объектов. Он может координировать работу до 4 ЗРК. При этом каждый пусковой комплекс оснащен собственной поисковой РЛС, многофункциональной РЛС мм-диапазона с ФАР и многоспектральной ЭОС из семейства 10ЭС1 с оптическим, тепловым и лазерным каналами для точного наведения. Данную комбинацию оценили в западной прессе:
ЗРК и радарный пост размещены на стальных рамах, что позволяет устанавливать их на различных возвышенностях (например, на крышах зданий) или интегрировать с разнообразными мобильными шасси по желанию заказчика. Каждый боевой модуль имеет собственный генератор и управляется дистанционно по оптоволоконному кабелю с расстояния до 500 м.
Западные обозреватели полагают, что «Панцирь-СМД-Э» ориентирован на стационарное размещение:
Как указывается, условная батарея, защищающая авиабазу или НПЗ, может включать в себя радарный пост и 3-4 ЗРК, связанных с единым узлом управления:
Как отмечается, если размещать до 48 перехватчиков на турели, то «батарея будет способна выдержать несколько таких накатов без перезарядки»:
Информация