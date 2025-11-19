Без Зеленского и Ермака: в Киев прибыли представители руководства Пентагона

По информации западной прессы, в отсутствие Зеленского и Ермака в Киев прибыли высокопоставленные представители Пентагона, чтобы обсудить мирные переговоры.

Как пишет Politico, в настоящее время на Украине находятся армейский секретарь США Дэн Дрисколл и начальник штаба сухопутных войск Рэнди Джордж. Они проводят встречи с неназванными представителями украинского руководства. При этом сообщается, что основной целью поездки является взаимодействие с Киевом в застопорившемся мирном процессе с Россией и обмен технологиями в сфере беспилотных систем. При этом остается неясным, с кем в Киеве встречаются представители Пентагона, если практически все высшее руководство киевского режима под разными предлогами покинуло страну на фоне вскрывшейся информации о масштабной коррупции.

Например, Ермак вместе с Зеленским прибыл в Турцию якобы для активизации мирных переговоров с Россией, однако неизвестно, с кем они собираются обсуждать эту тему, если спецпосланник Трампа Уиткофф в последний момент отменил встречу с украинскими вассалами. Ряд западных изданий утверждает, что западные кураторы настаивают на отставке Ермака с должности руководителя офиса главы киевского режима.

Между тем, по некоторым данным, глава украинского СНБО Умеров и министр энергетики этой страны Гринчук и вовсе спешно покинули Украину и возвращаться в Киев не планируют...
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 12:55
    Неужели нового гауляйтера короновать приехали??? Залужный всё ещё в Англии?
  2. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 12:58
    Ревизор приехал. Пренеприятнейшее известие))) Все же Гоголь бессмертен)