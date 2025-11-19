УФСБ оценило ущерб ГОЗ от схемы на ростовском ГПЗ-10 в 2,2 млрд рублей

УФСБ по Ростовской области сообщило, что раскрыло крупную схему накрутки цен на заводе ГПЗ-10, который работает по линии гособоронзаказа (ГОЗ). И чем дальше следователи копают, тем шире становится картина: ущерб уже оценивают в 2,2 млрд рублей, то есть почти вдвое больше, чем подсчитывали изначально.

Пресс-служба УФСБ сообщила ТАСС, что в этой истории замешано руководство и владельцы сразу трех предприятий: ростовского ГПЗ-10, тверского ГПЗ-2 и завода «ОК-Лоза» из Сергиева Посада. Все три – производители подшипников, которые идут на бронетехнику, авиацию и другие виды вооружений.



Обыски проводили сотрудники УФСБ вместе со следователями Главного военно-следственного управления СК России. Забрали все, что могло пролить свет на схему: документы, электронные носители, образцы продукции. Сейчас все изучают эксперты – выявляя, на каком именно этапе происходило завышение цены.

Следствие считает, что схема работала по классическому принципу: цена подшипников раздувалась, в нее включались «липовые» расходы, а разница уходила в фирмы-прокладки. Из-за таких махинаций миллиарды рублей, которые должны были идти на производство вооружений, шли «кому надо».

Сейчас следователи пытаются собрать полную картину: кто именно принимал решения, сколько эпизодов было на самом деле, куда уходили деньги и сколько еще подобных историй может всплыть. В отношении фигурантов уже готовят меры пресечения, и, судя по масштабу дела, их круг может расшириться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +24
    Сегодня, 13:12
    В военное время приговор мог быть только один, пуля в затылок. А у нас СВО…
    Это не просто мошеннические схемы с целью обогащения, это Измена Родине.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +10
      Сегодня, 13:17
      Цитата: Охотовед 2
      Это не просто мошеннические схемы с целью обогащения, это Измена Родине.

      Ну раз у нас мораторий на смертную казнь, то хотя бы обобрать как липку, причем всех. Всю семью и родственников. Потеря денег для таких хапуг, порой тяжелее, чем пуля в лоб
      1. Лимон Звание
        Лимон
        -4
        Сегодня, 13:25
        Если попало в прессу,то и наверняка счета и активы родственников под арестом. Это сейчас за правило. ,,Зачистка ,,Ростова продолжается.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 14:05
        Цитата: Егоза
        Цитата: Охотовед 2
        Это не просто мошеннические схемы с целью обогащения, это Измена Родине.

        Ну раз у нас мораторий на смертную казнь, то хотя бы обобрать как липку, причем всех. Всю семью и родственников. Потеря денег для таких хапуг, порой тяжелее, чем пуля в лоб

        Родственники помогают прятать наворованное. Сажать надо всю семью на пожизненное. am good
      3. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:21
        замешано руководство и владельцы сразу трех предприятий

        Эти типы из числа " эффективных менеджеров" современной России. Насколько знаю, ГПЗ-10 в плачевном состоянии, как и многие другие заводы аналогичного профиля.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 13:40
      Цитата: Охотовед 2
      В военное время приговор мог быть только один, пуля в затылок. А у нас СВО

      Теперь понятно почему СВО, а не война.
    3. Маз Звание
      Маз
      +1
      Сегодня, 13:56
      Десятый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-10) — российский подшипниковый завод, расположенный в Ростове-на-Дону.
      Предприятие специализируется на производстве различных типов подшипников и автомобильных компонентов.
      Размер территории — 32,5 гектар.

      Ни Фига се заводик!!!
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +3
        Сегодня, 14:13
        Размер территории — 32,5 гектар.
        Ни Фига се заводик!!!

        так это все - Советское - с полным циклом изготовления продукции...
        это сейчас собирают в утепленном ангаре из того что пришлют...
      2. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 15:09
        Цитата: Маз
        Размер территории — 32,5 гектар.
        всего то 400*800 метров. Опять же нужны подъездные ЖД Пути. склады для сырья и ГП. Так как металл могут и греть/плавить, а не только пилить то своя электроподстанция, своя компрессорная, там же столовая и транспортный цех. Лаборатория качества и конструкторский отдел и опытный цех и так далее. Подшипники это же не только металл, но и пластиковые сепараторы и смазки и резиновые сальники. Понятно что смазки там не делают, но их где то надо хранить и номенклатура может быть очень большая. Плюс надо все подвергать входному контролю. Так что для нормального ГПЗ это не большая площадь.
  2. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +4
    Сегодня, 13:20
    Если забыли свои наработки времен СССР, то нужно изучать и внедрять хотя бы современный опыт китайских товарищей, в вопросе борьбы с подобными схемами
    1. Романенко Звание
      Романенко
      +5
      Сегодня, 13:25
      Особенно в финальном аккорде, пуля в затылок и никаких условных сроков и освобождений, потому что молодец!
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 13:22
    Насколько знаю,от Ростовского ГПЗ остались рожки да ножки.Может они на китайские подшипники свои шильды клеют.На коробки?.Это как с радиостанциями "Терек"
    1. Андрей_и_К Звание
      Андрей_и_К
      -1
      Сегодня, 13:39
      скорее всего так и есть. кремль п/р/о/с/р/а/л всё...
  4. Романенко Звание
    Романенко
    +5
    Сегодня, 13:24
    хема работала по классическому принципу: цена подшипников раздувалась, в нее включались «липовые» расходы, а разница уходила в фирмы-прокладки. Из-за таких махинаций миллиарды рублей, которые должны были идти на производство вооружений, шли «кому надо»

    Как с подшипниками закончат, пусть в столицу едут разобраться с бордюрами коммуналкой и асфальтом, там тоже немало найдется интересных моментов, сразу же и на Арматы и на лечение детей СМСками и на Мавики и на мотоциклы для фронта, да и на пенсии заодно отыщется.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +4
      Сегодня, 13:53
      И проверить кто, на что и с какого разрешения застроены все водоохранные и прибрежные зоны московского региона?! Откуда всё заросло дворцами и замками?!
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 14:28
        Цитата: Вадим С
        И проверить кто, на что и с какого разрешения застроены все водоохранные и прибрежные зоны московского региона?! Откуда всё заросло дворцами и замками?!

        На святое замахнулись: наворованное. wink
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:14
      пусть в столицу едут разобраться с бордюрами коммуналкой и асфальтом,

      так, такое - по всей стране было...
  5. Piramidon Звание
    Piramidon
    +3
    Сегодня, 13:25
    В отношении фигурантов уже готовят меры пресечения

    Вязать нужно сразу. Пока эти меры готовят, фигуранты вместе с наворованным слиняют за бугор, и потом, как это у нас часто бывает, объявят их в международный розыск.
  6. kebeskin Звание
    kebeskin
    +4
    Сегодня, 13:28
    Такихэе новости, напоминают дела всяких промпартий и подобных дел во времена Иосифа Виссарионовича. Только тогда успели тогдашних деятелей до войны выявить.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 13:42
      Цитата: kebeskin
      Такихэе новости, напоминают дела всяких промпартий и подобных дел во времена Иосифа Виссарионовича.

      Отнюдь. В промпартии были откровенные вражины по политическим мотивам. А сейчас просто воры.
  7. maximka Звание
    maximka
    +4
    Сегодня, 13:34
    Высшая мера наказания и полная конфискация имущества, в том числе как прямых родственников, так и дальних по всей родовой линии! Пусть в нищите друг друга и проклинают!
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +4
      Сегодня, 13:51
      Цитата: maximka
      так и дальних по всей родовой линии!

      Предлагаете бомбить Израиль?
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        Сегодня, 14:15
        Предлагаете бомбить Израиль?

        laughing
      2. maximka Звание
        maximka
        0
        Сегодня, 14:45
        Кремлёвский Гарант еврейского капитала не даст их в обиду - это другое. Они одна семья
  8. JustMe Звание
    JustMe
    +5
    Сегодня, 13:34
    Я работал в классических наших местах - КБ, НИИ (1983-2012). Руководство везде было - в лучшем случает -"тормоза" и "свадебные генералы", а в некоторых местах, СКБТ - это вредители, которые шантажировали своими проделками государство.
  9. михаилл Звание
    михаилл
    +4
    Сегодня, 13:36
    ущерб уже оценивают в 2,2 млрд рублей

    "Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост,
    Я занимаю в России очень высокий пост,
    Мимо меня протекает денег огромный поток,
    И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток"(Песня российского чиновника).
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 13:46
      Цитата: михаилл
      И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток

      А глотки у них лужёные, а руки шаловливые.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:18
      "Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост,
      Я занимаю в России очень высокий пост,

      на ютубе, была опубликована запись допроса сына замглавы Ростеха из Испании...
      очень интересно молодой человек говорит...
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 14:50
        Цитата: Дедок
        на ютубе

        Ютюб у меня не работает. Посмотрел в Одноклассниках.
        Я то думал что-то прямо из ряда вон и разочаровался.
  10. АА17 Звание
    АА17
    +2
    Сегодня, 13:45
    ...Сейчас следователи пытаются собрать полную картину: кто именно принимал решения, сколько эпизодов было на самом деле, куда уходили деньги и сколько еще подобных историй может всплыть. В отношении фигурантов уже готовят меры пресечения, и, судя по масштабу дела, их круг может расшириться...


    Смешно: "...куда уходили деньги..."?

    "...По оценке Сбербанка, ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 млрд руб, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов..."

    ЦБ издевается: деньги куда - то уходят из РФ, а ЦБ "не понимает" и называет это «ошибки и пропуски» платежного баланса «статистическими расхождениями».

    ЦБ обнаружил рекордное за 12 лет бегство «теневого» капитала из России
    Российская экономика в 2024 году пережила резкий всплеск «теневого» оттока капитала, следует из статистики (https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/external_sector/pb/) ЦБ РФ. По данным Центробанка, за год $9,6 млрд ушло из страны в результате операций, которые не попадают ни в одну из стандартных категорий (импорт товаров, инвестиции, погашение долга итд) и были классифицированы как «чистые ошибки и пропуски» платежного баланса. Эта статья увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом ($7,2 млрд), на 60%, если сравнивать с 2022 годом($6 млрд), и в 96 раз, если сравнивать с 2021-м.
    Сам ЦБ называет «ошибки и пропуски» платежного баланса «статистическими расхождениями». Однако эта статья указывает на «рост „серого“ оттока капитала из России», пишут аналитики Росбанка. Масштабы такого «теневого» вывода средств в прошлом году стали самыми высокими с 2012 года (тогда Центробанк насчитал «ошибок» и пропусков на $10,4 млрд) и достигли уровней 1990х, когда экономика «протекала» валютой, как решето (9,9 млрд в 1998 году, $10,3 млрд в 1995-м). https://smart-lab.ru/blog/1108370.php


    Появляются мысли: ЦБ "не закручивает гайки" для борьбы с мошенниками, чтобы не затруднить вывод денег из РФ множеством таких, как "руководство и владельцы сразу трех предприятий: ростовского ГПЗ-10, тверского ГПЗ-2 и завода «ОК-Лоза» из Сергиева Посада".
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:19
      ЦБ издевается: деньги куда - то уходят из РФ, а ЦБ "не понимает" и называет это «ошибки и пропуски» платежного баланса «статистическими расхождениями».

      ну да, Финмониторинг тоже "проспал"...
  11. ergh081 Звание
    ergh081
    -1
    Сегодня, 14:07
    Такая деятельность - на каждом шагу, в любом городе и регионе. Все эти разговоры про пулю в затылок и т.п. абсолютно беспочвенны. Ничего не будет, ибо суды напрочь куплены. Судьи в течение 30 лет были и остаются небожителями, никто их не проверял и не трогал, поэтому для справедливого правосудия надо сменить "судейский корпус", но на это уйдут годы. Могу лишь обобщить, что все эти "чудеса" происходили под чутким руководством Президента- Премьера Путина В.В. в последние 25 лет. Что-то не так?
  12. Matsur Звание
    Matsur
    +3
    Сегодня, 14:08
    Сейчас пойдут череда непонятных смертей фигурантов дела. Чтобы следствие не дошло до "кого надо".
    Не долго радовались аналогичным проблемам на Украине.
    Если перевести украденное в стоимость танков или самолётов, то сколько это будет? А броников, которых в 22м не хватало мобилизованным?
    Когда ж вы нажретесь-то, а? Слов приличных не найти. За каждого погибшего с 24 февраля 22го вам надо начислять сутки тюремного заключения, без права на УДО. С лишением наград и конфискацией имущества в пользу семей погибших.
  13. К_4 Звание
    К_4
    -1
    Сегодня, 14:27
    Хотят пополнить бюджет, рецепт прост. Заходим в думу и проверка всех депутатов по очереди на коррупцию, нецелевые доходы, зарубежный ВНЖ. Заканчиваем, идём к судьям.... Думаю, несколько лет бюджет будет как полная чаша.
  14. просто СЕРГЕЙ Звание
    просто СЕРГЕЙ
    0
    Сегодня, 14:30
    Какое такое ГПЗ 10 в Ростове от него рожки да ножки остались.Человейники там строятся на месте ГПЗ 10.