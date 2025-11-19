Под Добропольем не получилось, ВСУ продолжают атаковать со стороны Гришино

Украинская армия так и не сумела прорвать оборону российской на Покровском направлении, перейдя от штурмовых действий к позиционным боям. Большинство территории на так называемом Добропольском выступе перешло в серую зону, где нет ни российских, ни украинских войск. Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.Сырский продолжает перебрасывать резервы на Покровское направление, но уже не так активно, как до этого. Всё дело в том, что ВСУ понесли очень большие потери, стараясь прорваться к Покровску, но так и не смогли прорвать оборону российской армии. Снимать новые резервы — это продолжать ослаблять другие направления с последующим прорывами ВС РФ.Между тем противник продолжает попытки прорыва в Покровск со стороны Гришино, причем с привлечением бронетехники. По данным российского Минобороны, в штурмах участвуют боевики 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады. За прошедшие сутки было предпринято пять попыток прорваться в Покровск, но безуспешно.В самом Покровске российские подразделения 2-й армии группировки «Центр» продолжают зачищать от противника Центральный микрорайон, запад микрорайона Горняк и западную промзону. Также ведется зачистка села Ровное между Покровском и Мирноградом.В Мирнограде без больших изменений, идет планомерное наступление, наши зачищают от остатков ВСУ здание за зданием. Противник пытается вырваться из котла в северном направлении и уйти через серую зону. Ранее пытался уйти через Покровск, но ничего не получилось.

