Под Добропольем не получилось, ВСУ продолжают атаковать со стороны Гришино

5 900 11
Под Добропольем не получилось, ВСУ продолжают атаковать со стороны Гришино

Украинская армия так и не сумела прорвать оборону российской на Покровском направлении, перейдя от штурмовых действий к позиционным боям. Большинство территории на так называемом Добропольском выступе перешло в серую зону, где нет ни российских, ни украинских войск. Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

Сырский продолжает перебрасывать резервы на Покровское направление, но уже не так активно, как до этого. Всё дело в том, что ВСУ понесли очень большие потери, стараясь прорваться к Покровску, но так и не смогли прорвать оборону российской армии. Снимать новые резервы — это продолжать ослаблять другие направления с последующим прорывами ВС РФ.



Между тем противник продолжает попытки прорыва в Покровск со стороны Гришино, причем с привлечением бронетехники. По данным российского Минобороны, в штурмах участвуют боевики 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады. За прошедшие сутки было предпринято пять попыток прорваться в Покровск, но безуспешно.


В самом Покровске российские подразделения 2-й армии группировки «Центр» продолжают зачищать от противника Центральный микрорайон, запад микрорайона Горняк и западную промзону. Также ведется зачистка села Ровное между Покровском и Мирноградом.

В Мирнограде без больших изменений, идет планомерное наступление, наши зачищают от остатков ВСУ здание за зданием. Противник пытается вырваться из котла в северном направлении и уйти через серую зону. Ранее пытался уйти через Покровск, но ничего не получилось.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 13:17
    Идут тяжелые бои,для обоих сторон.Этим все и сказано
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +1
      Сегодня, 13:41
      Спору нет. Но в Мирнограде помимо этого бандеровцы и сунуться никуда не могут, по ним прилетают трехтонные фабы.
      1. Маз Звание
        Маз
        +2
        Сегодня, 14:02
        Пока всу гонят лучшие резервы и ресурсы , пытаясь разблокировать покровско мирноградский котёл, то надо воспользоваться ситуацией и двинуть вперёд на других направлениях создавая новые угрозы окружения, тем более что и резервы и возможности теперь имеются в наличии. Гуляйполе и северск нам в помощь. Дай боже им скорой победы и военной удачи!
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 13:41
      По Северску говорят хорошие новости. Прорвали оборону города.

      .Судя по кадрам объективного контроля он был начат вчера утром и идет сразу с трех сторон (севера, востока и юга).
      И наши части за сутки добились значимых здесь успехов. Они сумели войти и закрепиться в восточной (высотной) застройке города, а также сильно продвинулись в одноэтажной южной застройке.
      Успешному штурму способствует заход подразделений 7 мсбр в тыл гарнизону Северска через Платоновку.


      https://t.me/yurasumy/25608
  2. bk316 Звание
    bk316
    +2
    Сегодня, 13:24
    Зачистка конечно тоже бой, но особый бой.
    Тут главное зачищающим не торопиться.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 13:29
      Зачистка это очень тяжелая работа!
      1. bk316 Звание
        bk316
        +4
        Сегодня, 13:44
        Требующая специальных навыков, нехилой выносливости и охрененной психологической устойчивости.
  3. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +2
    Сегодня, 13:37
    Интересно,какого это,биться за золотые унитазы вороватого никчёмного биомусора,собирающего мясо с улиц для своей защиты...сюрр какой то....
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 13:40
      Они не за унитазы бьются. В их голове другая картина мира
  4. anjey Звание
    anjey
    +1
    Сегодня, 13:37
    Атакуй не атакуй -все равно получишь полный абзац laughing Дупоголовики с кем воевать то решили? am Стали прокси армией СаША,так и думают дурни-что весь Мир у их ног what
    1. anjey Звание
      anjey
      +1
      Сегодня, 13:43
      На скотобойню любимая Америка (США)ваша,с европой, вас и сдала ....