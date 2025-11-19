Воздушные силы ВСУ отчитались, что сбили почти все дроны и ракеты ВС РФ

4 356 14
Воздушные силы ВСУ отчитались, что сбили почти все дроны и ракеты ВС РФ

Некоторое время назад отчеты Воздушных сил Украины по поводу отражения комбинированных атак ВС РФ пусть ненамного, но приблизились к правде. Тогда в них заявлялось о перехвате почти всех дронов-камикадзе, однако количество сбитых ракет было минимальным от общего числа запущенных. Продлилось это недолго, пропагандистские реляции вновь возобладали над действительностью.

В сегодняшней сводке по отражению воздушных атак российской армии ВС ВСУ вновь заявляют о практически полном перехвате и уничтожении дронов-камикадзе и ракет. Множество взрывов, прогремевших нынешней ночью в нескольких регионах на подконтрольной Киеву территории и последовавшие за этим пожары — это, конечно, «российская пропаганда». Странно только, что попадания дронов и ракет подтверждают не только местные жители, но и региональные чиновники, даже однофамилец Зелинского мэр города Лозовая в Харьковской области.

Итак, по версии ВС ВСУ, по состоянию на 10 часов утра с 18 часов вчерашнего вечера Украину атаковали 524 цели. Противник насчитал 476 беспилотников, из которых якобы удалось сбить 442 БПЛА. Касательно ракет, то их было 48, доблестные украинские зенитчики не сумели перехватить только семь. Утверждается, что 40 крылатых ракет Х-101 (сбиты 34) были запущены из Вологодской и Астраханской областей, 7 крылатых ракет «Калибр» (все сбиты) из акватории Черного моря, районом пуска одной баллистической ракеты «Искандер-М» (не сбили) названа Ростовская область.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 ноября ВС РФ наносили удары в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Однако в сводке ВС ВСУ об этом ничего не говорится, хотя украинские паблики такую информацию подтверждают.

Впрочем, Воздушные силы ВСУ признали и попадания. По их данным, зафиксированы попадания семи ракет и 34 ударных беспилотников (включая очень взрывоопасные обломки) на шести локациях, а именно: во Львовской, Тернопольской и Харьковской областях. И вновь нестыковка. Минэнерго Украины сообщает об атаках по энергетическим объектам в Черниговской, Ивано-Франковской и Черкасской областях. В результате аварийные отключения электроснабжения уже заменены на плановые.

Шлейф густого дыма после взрывов растянулся во Львове и Тернополе на несколько километров. Местные жители и СМИ публикуют видео последствий прилетов.



14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 13:15
    Ну,сбили и сбили..Ветер носит.Гарь от обьектов
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 13:42
      Вот не вижу причин даже обсуждать хуторские вбросы.... Ежу понятно, что брешут для селюков, чтобы порадовались хоть чему- либо! А так....

      Лучше оставить в покое глупца, уверенного в своей правоте, чем нажить себе проблемы, пытаясь его переубедить!

      Рад Абен
    2. Маз Звание
      Маз
      +2
      Сегодня, 13:44
      Смешно, а мне кум сегодня пишет , "Маз не покупай новую антенну, бо в Днепре телецентр грохнули , кино по всей области нет и не будет." Ага ну , канешна сбили фсё, а тож вопросы начнут задавать даже с кастрюлями на голове. Об одном жалею , шо раньше эту телебашню вранья и ненависти не раздовбали, хотя бы в 2023.
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 14:54
      Интересно, кто-то же наверное вна Украине располагает настоящей статистикой сбитых/пропущенных ракет и дронов? Интересно было-бы узнать правду!
  2. Лимон Звание
    Лимон
    -1
    Сегодня, 13:19
    Думаю,когда же подобное заявят ВСУ и вот оно.в ,,дурке всё стабильно,,!)))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Лимон
      ,,дурке всё стабильно,,

      Посчитал процент сбитых воздушных целей, исходя из общего их количества, представленного в отчёте украинского Генштаба. Вышло аж 92% результативности. Где-то отчаянно завидует Нетаньяху со своим "Железным куполом" smile
      Между тем, сами же укры представили картинку маршрутов БПЛА и ракет над своей территорией:
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        +1
        Сегодня, 14:05
        А еще мы не делаем столько ракет и дронов даже, сколько они сбивают laughing
        1. olezenka1 Звание
          olezenka1
          +1
          Сегодня, 14:45
          А еще мы не делаем столько ракет и дронов даже, сколько они сбивают.

          Не во всём согласен: мы делаем больше ракет и дронов, чем они сбивают. Причём, думаю, что с хорошим запасом.
          1. Алексей_12 Звание
            Алексей_12
            0
            Сегодня, 14:48
            Странно, вроде 10лет на сайте, а в иронию не можем, как и вкнопочку цитировать ""
            Цитата: olezenka1
            Не во всём согласен
  3. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 13:19
    Воздушные силы ВСУ отчитались, что сбили почти все дроны и ракеты ВС РФ
    Какие молодцы! А главное ухитряются сбивать уже прямо в момент контакта боеприпаса с целью, ну это чтобы и нашим статистику не испортить.
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 13:36
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Воздушные силы ВСУ отчитались, что сбили почти все дроны и ракеты ВС РФ

    сбивали приемущественно ТЭСами, складами и хранилищами газа ,они тоже видимо включены в систему ППО Украины
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 13:51
    Пикабу такая пикабу что ппц, сборище фриков зато всех вменяемых укроадмины перебанили.
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 15:25
      Пикабу такая пикабу
      управление тегами, блокировка авторов - и вуаля, лента без всякой ерунды.
  7. Ablet Звание
    Ablet
    0
    Сегодня, 14:25
    Судя по видео из Тернополя все ракеты прилетели куда было назначено, не видно никаких сбитий