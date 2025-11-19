Воздушные силы ВСУ отчитались, что сбили почти все дроны и ракеты ВС РФ
Некоторое время назад отчеты Воздушных сил Украины по поводу отражения комбинированных атак ВС РФ пусть ненамного, но приблизились к правде. Тогда в них заявлялось о перехвате почти всех дронов-камикадзе, однако количество сбитых ракет было минимальным от общего числа запущенных. Продлилось это недолго, пропагандистские реляции вновь возобладали над действительностью.
В сегодняшней сводке по отражению воздушных атак российской армии ВС ВСУ вновь заявляют о практически полном перехвате и уничтожении дронов-камикадзе и ракет. Множество взрывов, прогремевших нынешней ночью в нескольких регионах на подконтрольной Киеву территории и последовавшие за этим пожары — это, конечно, «российская пропаганда». Странно только, что попадания дронов и ракет подтверждают не только местные жители, но и региональные чиновники, даже однофамилец Зелинского мэр города Лозовая в Харьковской области.
Итак, по версии ВС ВСУ, по состоянию на 10 часов утра с 18 часов вчерашнего вечера Украину атаковали 524 цели. Противник насчитал 476 беспилотников, из которых якобы удалось сбить 442 БПЛА. Касательно ракет, то их было 48, доблестные украинские зенитчики не сумели перехватить только семь. Утверждается, что 40 крылатых ракет Х-101 (сбиты 34) были запущены из Вологодской и Астраханской областей, 7 крылатых ракет «Калибр» (все сбиты) из акватории Черного моря, районом пуска одной баллистической ракеты «Искандер-М» (не сбили) названа Ростовская область.
Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 ноября ВС РФ наносили удары в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Однако в сводке ВС ВСУ об этом ничего не говорится, хотя украинские паблики такую информацию подтверждают.
Впрочем, Воздушные силы ВСУ признали и попадания. По их данным, зафиксированы попадания семи ракет и 34 ударных беспилотников (включая очень взрывоопасные обломки) на шести локациях, а именно: во Львовской, Тернопольской и Харьковской областях. И вновь нестыковка. Минэнерго Украины сообщает об атаках по энергетическим объектам в Черниговской, Ивано-Франковской и Черкасской областях. В результате аварийные отключения электроснабжения уже заменены на плановые.
Шлейф густого дыма после взрывов растянулся во Львове и Тернополе на несколько километров. Местные жители и СМИ публикуют видео последствий прилетов.
