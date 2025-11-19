NYT: Мадуро готов уйти через три года, но Трамп отверг предложение

Американские медиа не отпускают тему Мадуро. Они развивают версию о том, что венесуэльский лидер якобы готов пойти на серьезные уступки ради налаживания отношений с администрацией Трампа. Речь не о мелких компромиссах, а о возможном добровольном уходе Мадуро с поста. Пусть и не сейчас, а через два-три года.

По версии The New York Times, Мадуро действительно передал в Вашингтон такой сигнал. Он намекнул, что не держится за кресло намертво – если ему пообещают безопасность, он готов обсуждать сценарий ухода. Но, как пишут источники газеты, в Белом доме к этому не относятся всерьез.



NYT сообщает, что Трамп уже дал ЦРУ зеленый свет на тайные операции в Венесуэле. На этом фоне особенно нервно смотрится тот факт, что авианосец USS Gerald R. Ford находится в Карибском море.

Источники газеты говорят, что ввод сухопутных подразделений пока никто не санкционировал. Линия давления может пойти в другом направлении – кибератаки, саботаж, психологические операции, информационное давление. Подробности, естественно, засекречены.

Мадуро на этом фоне хранит молчание. Он не подтверждает, что обсуждал возможный уход, и не реагирует на сообщения о контактах с американцами.

Интересно, что все это ложится на фон другой публикации NYT, где говорится прямо: администрация Трампа рассматривает вариант спецоперации по задержанию или ликвидации Мадуро.
  1. Венд Звание
    Венд
    +3
    Сегодня, 13:46
    Разбой чистой воды))Надо бы России выразить недовольство действиями США)
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 13:49
      Цитата: Венд
      Надо бы России выразить недовольство действиями США)

      "А Васька слушает, да ест !"
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 14:02
        Цитата: carpenter
        Цитата: Венд
        Надо бы России выразить недовольство действиями США)

        "А Васька слушает, да ест !"

        Трампу плевать на Мадуро. Ему нужна нефть Венесуэлы.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 14:12
          Цитата: Бородач
          Трампу плевать на Мадуро. Ему нужна нефть Венесуэлы.

          Поэтому и дали Мачадо "Нобелевку".
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 14:28
        Цитата: carpenter
        Надо бы России выразить недовольство действиями США)
        "А Васька слушает, да ест !"

        если только это не вброс от американцев. "якобы Мадуро предложил..." "якобы продал почти всю нефть"...прощупывают, или как говорят в Одессе пробуют "погецать"
    2. belost79 Звание
      belost79
      +2
      Сегодня, 14:02
      "Надо бы России выразить недовольство"
      Надо отправить в Венесуэлу несколько сотен опытных дроноводов с СВО и несколько десятков тысяч фпв-дронов. И тогда тон президента США сразу изменится.
      1. VSO-396
        VSO-396
        0
        Сегодня, 14:40
        Цитата: belost79
        "Надо бы России выразить недовольство"
        Надо отправить в Венесуэлу несколько сотен опытных дроноводов с СВО и несколько десятков тысяч фпв-дронов. И тогда тон президента США сразу изменится.

        И посмотрим дуэль: ФПВ против F-35.
        1. belost79 Звание
          belost79
          0
          Сегодня, 15:25
          "ФПВ против F-35"
          Одними самолетами штаты там не управятся,если только большинство генералов не предадут Мадуро. Нужна наземная операция.
  2. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 13:47
    Мадуро готов уйти через три года, но Трамп отверг предложение

    Просто Додик хочет войти в Историю этаким ниспровергателем: Асада "уволил", получится с Мадуро совсем "в карму". Раз уж "миротворцем" стать не срослось, так хоть здесь "отметиться". lol
    Нацисс, как есть нарцисс. laughing
  3. anjey Звание
    anjey
    +3
    Сегодня, 13:47
    Интересно -авианосцы тонут??? Давно что то о Бермудском треугольнике не вспоминали laughing Тайна веков покрытая мраком времени laughing
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 13:48
    NYT сообщает, что Трамп уже дал ЦРУ зеленый свет на тайные операции в Венесуэле.
    Одно можно сказать, Трамп как и все президенты США - "м и р о т в о р е ц" !!!
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:50
    Ох уж эти сказочники из NYT .
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 13:54
    Опять печатают сказки пьяного суслика
  8. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 13:54
    . Мадуро готов уйти через три года, но Трамп отверг предложение

    А не пошел бы Трамп лесом? Всё никак имперские амбиции не отпускают? Начинай сухопутную операцию, если мужик. Ещё раз аплодирую Ким Чен Ыну, как он Донни на весь мир опустил.
  9. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +2
    Сегодня, 13:58
    Конечно Трамп не готов, через 3 года он уже президентом не будет. Ему ещё надо успеть сделать америку снова великой(захватить Венесуэльскую нефть).
  10. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 13:59
    Что то в Голливуде затишье подозрительное. Наверное опять полёт на Луну готовят.
    1. VSO-396
      VSO-396
      0
      Сегодня, 14:42
      Цитата: th.kuzmichev
      Что то в Голливуде затишье подозрительное. Наверное опять полёт на Луну готовят.

      Февраль 2026.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 14:51
        Аполлон-13 дубль 2 ?

        короткий.
        1. VSO-396
          VSO-396
          0
          Сегодня, 15:01
          Будем посмотреть.
          Тоже короткий.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 15:03
            Логично.
            ---------

            Ещё короче.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:08
    Помню,Маск Трампу " Проиграем выборы поедем пить каву в Венесуэлу".Торопиться не надо ,всякое бывает .
  12. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 14:10
    США готовы на мир в Венесуэле ,только с условием передачи всей нефти американцам. А Мадуро пусть остаётся
  13. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 14:16
    По версии The New York Times, Мадуро действительно передал в Вашингтон такой сигнал. Он намекнул, что не держится за кресло намертво – если ему пообещают безопасность, он готов обсуждать сценарий ухода.
    Вот по настоящему свободные СМИ- от реальности.Уже сколько раз их ловили на вранье. И всё равно продолжают врать. С кем и кому Мадуро передал "маляву" в Вашингтон? А то он за последние десятилетия ни разу не видел, что случается с людьми которые полагаются на обещания Запада... Выдают желаемое за действительное...
  14. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:17
    Он намекнул, что не держится за кресло намертво – если ему пообещают безопасность, он готов обсуждать сценарий ухода.

    Вон оно как, Фредович...А с каких пор США стала решать, кому править в суверенной стране или давно не здоровались с Ким Чен Ыном?
    Борзость американской администрации зашкаливает...Пора России испытывать «Посейдон», предупредив Трампа о необходимости перестать трясти мощами своих АУГ у чужих берегов...
  15. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 14:33
    Я выскажу крамольную, наверное, мысль. Пишут, что 90 процентов венесуэльской нефти закупает Китай. Стало быть, если Трамп Венесуэлу приберёт к рукам, Китай, вполне возможно, увеличит закупку нашей нефти, что опять же, нам на руку. Не нам, конечно, а узкому кругу лиц, но и налоги чуть больше будут они платить в бюджет...
  16. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 14:38
    Rusko, Čína a Indie by se měli postavit za Madura a Venezuelu! Není možné aby USA vraždila v jiném státě z důvodů krádeže ropy. Nejde tu o drogové kartely, které se nezabívají fentanylem, ten se vozí z Mexika. Navíc Maduro není žádný diktátor a zasloužil by Nobelovu cenu míru dříve než Trump.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 14:39
      Россия, Китай и Индия должны встать на защиту Мадуро и Венесуэлы! США не могут убивать в чужой стране ради кражи нефти. Речь идёт не о наркокартелях, которые не убивают фентанилом, его привозят из Мексики. Более того, Мадуро не диктатор и заслужил бы Нобелевскую премию мира раньше Трампа.
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:54
    Цитата: Венд
    Надо бы России выразить недовольство действиями США
    Ну уж это-то мы умеем wink
  18. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 15:38
    how boring... the matadore has said nothing of the KIND... its not published in his country press.. soo its more limey bolloks w mad buggers in the mudd