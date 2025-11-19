NYT: Мадуро готов уйти через три года, но Трамп отверг предложение
Американские медиа не отпускают тему Мадуро. Они развивают версию о том, что венесуэльский лидер якобы готов пойти на серьезные уступки ради налаживания отношений с администрацией Трампа. Речь не о мелких компромиссах, а о возможном добровольном уходе Мадуро с поста. Пусть и не сейчас, а через два-три года.
По версии The New York Times, Мадуро действительно передал в Вашингтон такой сигнал. Он намекнул, что не держится за кресло намертво – если ему пообещают безопасность, он готов обсуждать сценарий ухода. Но, как пишут источники газеты, в Белом доме к этому не относятся всерьез.
NYT сообщает, что Трамп уже дал ЦРУ зеленый свет на тайные операции в Венесуэле. На этом фоне особенно нервно смотрится тот факт, что авианосец USS Gerald R. Ford находится в Карибском море.
Источники газеты говорят, что ввод сухопутных подразделений пока никто не санкционировал. Линия давления может пойти в другом направлении – кибератаки, саботаж, психологические операции, информационное давление. Подробности, естественно, засекречены.
Мадуро на этом фоне хранит молчание. Он не подтверждает, что обсуждал возможный уход, и не реагирует на сообщения о контактах с американцами.
Интересно, что все это ложится на фон другой публикации NYT, где говорится прямо: администрация Трампа рассматривает вариант спецоперации по задержанию или ликвидации Мадуро.
