Пресса США: участие Вашингтона в конфликте на Украине зависит от Вэнса и Рубио

По информации американской прессы, дальнейшее участие США в вооруженном конфликте на Украине всецело зависит от двух человек: вице-президента Джеймса Вэнса и главы Госдепа Марко Рубио. Именно они дают Трампу подсказки о предпочтительных направлениях внешней политики.Как пишет Politico, при этом видение Вэнса и Рубио предполагаемых дальнейших отношений с Россией и путей разрешения украинского кризиса нередко расходятся. В то время как Рубио придерживается традиционной для США линии жесткого давления на Москву, Вэнс нередко открыто критикует главу киевского режима Владимира Зеленского. Именно после одного из таких эпизодов администрация США на время приостанавливала военную помощь Киеву, что вызвало определенное напряжение в Европе.Издание отмечает, что оба вышеназванных чиновника активно участвуют в формировании возможной новой стратегии Вашингтона, где приоритетом станет сокращение вовлеченности США в конфликт и поиск путей ограничить расходы на поддержку Украины.При этом очевидно, что Вэнс остается выразителем настроений основной избирательной базы Трампа, преимущественно скептически настроенной к продолжению поддержки Украины, тогда как Рубио выступает проводником более прагматичной внешней политики и продолжения тесного взаимодействия с европейскими союзниками США по НАТО. На фоне приближения выборов 2028 года именно их позиция в отношении украинского кризиса впоследствии станет индикатором того, какую линию может выбрать Вашингтон в отношении России и украинского кризиса.

