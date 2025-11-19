Пресса США: участие Вашингтона в конфликте на Украине зависит от Вэнса и Рубио

По информации американской прессы, дальнейшее участие США в вооруженном конфликте на Украине всецело зависит от двух человек: вице-президента Джеймса Вэнса и главы Госдепа Марко Рубио. Именно они дают Трампу подсказки о предпочтительных направлениях внешней политики.

Как пишет Politico, при этом видение Вэнса и Рубио предполагаемых дальнейших отношений с Россией и путей разрешения украинского кризиса нередко расходятся. В то время как Рубио придерживается традиционной для США линии жесткого давления на Москву, Вэнс нередко открыто критикует главу киевского режима Владимира Зеленского. Именно после одного из таких эпизодов администрация США на время приостанавливала военную помощь Киеву, что вызвало определенное напряжение в Европе.

Издание отмечает, что оба вышеназванных чиновника активно участвуют в формировании возможной новой стратегии Вашингтона, где приоритетом станет сокращение вовлеченности США в конфликт и поиск путей ограничить расходы на поддержку Украины.

При этом очевидно, что Вэнс остается выразителем настроений основной избирательной базы Трампа, преимущественно скептически настроенной к продолжению поддержки Украины, тогда как Рубио выступает проводником более прагматичной внешней политики и продолжения тесного взаимодействия с европейскими союзниками США по НАТО. На фоне приближения выборов 2028 года именно их позиция в отношении украинского кризиса впоследствии станет индикатором того, какую линию может выбрать Вашингтон в отношении России и украинского кризиса.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:02
    А тем временем у Капитолия майданутые майданят.Кострюлеголовость штука заразная . laughing " Обещайте им всё,а потом ....".
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:37
      tralflot1832
      Сегодня, 14:02
      А тем временем у Капитолия майданутые майданят.Кострюлеголовость штука заразная . laughing " Обещайте им всё,а потом ..

      hi Большинство рядовых матрасников в большей степени озабочены ценами на бензин, яйца, отходняком после шатдауна и готовностью встретить День благодарения ровно через неделю.
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 14:07
    Чип и Дэйл в замешательстве. То ли дело Петров и Баширов
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:07
    Если бы США хотели мира ,мир был бы заключен за 30 минут ! Пока видно желание тянуть время
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 14:14
    Выяснилось, что их настоящие имена - Петров и Боширов
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:03
    ❝ Участие Вашингтона в конфликте на Украине зависит от Вэнса и Рубио ❞ —

    — Участие Вэнса и Рубио зависит от Трампа, и только участие самого Трампа ни от кого не зависит ...
    1. medium roast Звание
      medium roast
      0
      Сегодня, 15:22
      this is clown world blabber - russian surrender N R paradise w a snuck batting Zero..
  6. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 15:19
    OMG = again another hit piece -- the Russians Muskovitr Durrender 2 a couple clowns working for a convicted pedophile...

    thre is justice in this proctology proclamation and proof God Exist / least we eat pygmies w oatmeal at a gasmmorah