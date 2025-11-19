Песков опроверг консультации с США по новому мирному плану

976 8
Песков опроверг консультации с США по новому мирному плану

Россия не прорабатывает с США никаких новаций по вопросу урегулирования конфликта на Украине, все осталось на уровне обсуждений на Аляске. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о якобы имеющих место «секретных консультациях» между Россией и США по вопросу завершения конфликта на Украине, о чем сообщал американский портал Axios. По словам Пескова, никаких консультаций нет, и новостей тоже нет. Последние новости — это то, что обсуждалось на Аляске.



Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить. Были обсуждения в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, никаких новаций нет.


Ранее американский портал сообщил, что США якобы консультируются с Россией по вопросу создания нового мирного плана, включающего все аспекты урегулирования, который устроил бы все стороны. При этом высказывались опасения, что Киев и его европейские союзники могут данный план не принять.

Также проходила информация, что представитель Трампа Стив Уиткофф должен был прилететь в Турцию, где провести встречи с Зеленским и Ермаком, доведя до них части нового плана. Однако он свою поездку отменил якобы из-за коррупционного скандала, вместо этого в США летал Рустем Умеров, которому и была доведена информация.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 14:15
    Ну и хорошо. Наш мирный план известен давно… однако действительность добавила ещё одно Де к требованиям «денацификация» и «демилитаризация» ещё и ДЕИНСТРУАЛИЗАЦИЯ украины.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:07
      Охотовед 2
      Сегодня, 14:15
      Ну и хорошо. Наш мирный план известен давно… однако действительность добавила ещё одно Де к требованиям «денацификация» и «демилитаризация» ещё и ДЕИНСТРУАЛИЗАЦИЯ украины.

      hi ЦИПсота неистовствует минусами, бандерштате не полностью завершена деэлектрификация с декоммунизацией?
      Как и ранее, большая часть недоступной информации ведётся в личных тел. переговорах Москвы и Фашингтона, а сми играют роль лающих собачек, выполняя волю тех, кто их кормит.
      Вспомним, как делегации сторон переговоров нахваливали результаты переговоров, в результате необходимы новые встречи и переговоры.
      Что играет в пользу РФ и ВС РФ в СВО - самых эффективных дипломатов, чьи успехи очевидны каждый день в наступлении и освобождении исконно русских земель.
      Победы нашим ВС РФ в СВО- КТО, светлая память погибшим, соболезнования потерявшим близких, скорейшего выздоровления раненым, стойкости пленным - Россия и народ своих не бросают.
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 14:19
    Ранее американский портал сообщил, что США якобы консультируются с Россией по вопросу создания нового мирного плана, включающего все аспекты урегулирования, который устроил бы все стороны
    Так же как и Мадуро готов пойти на серьезные уступки ради налаживания отношений с администрацией Трампа.Западным СМИ в последнее время верить себя не уважать....
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 14:27
    Любой вброс, который осуществляется в западных инфопомойках, направлен в первую очередь на проверку реакции с нашей стороны. Поэтому не стоит лишний раз обращать внимание на то, что там пишут. Цели СВО неизменны, ДАМ не просто так строчит в твиттере на эту тему
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    -2
    Сегодня, 14:28
    Блииин, сегодня уже атакамсы опять полетели по территории РФ, а кто-то еще верит и мусирует тему о мирных переговорах со штатами и желанием их, в лице трампа закончить этот конфликт, выйти из него и тп. На самом деле, эскалация между нами и сша, Западом, только нарастает... И только совсем недалекие могут не видеть, не понимать этого. Уже сейчас откровенно носителями ЯО меримся, а следующий шаг, только настоящие ядерные испытания обеими сторонами. И, до этого скорее всего, тоже дойдёт....
    А весь этот бред и мусор о каких то переговорах о мире с штатами, поиск устраивающих все стороны вариантов завершения конфликта и тп. - не знаю даже для чего, скармливается народу, посредствам множества статей об этом. Очевидно же, не для дурако в , конечно, что на самом деле эскалация между рф и сша, Западом нарастает, а не наоборот....
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:08
    ❝ Песков опроверг консультации с США по новому мирному плану ❞ —

    — «Мы за мир после победы,а не вместо победы» ...
    1. medium roast Звание
      medium roast
      0
      Сегодня, 15:27
      why go w a victory... land russian troops @ odessa - give Akmat a warm place to set up shop and then turn em loose as Cops
  6. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 15:25
    just a sign the rats R jumping ship... a couple e-amils to theri favorite MSM reporter - buys - then an extra day to scoot around customs

    called passing a ham sandwitch on hanika