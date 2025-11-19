Песков опроверг консультации с США по новому мирному плану
Россия не прорабатывает с США никаких новаций по вопросу урегулирования конфликта на Украине, все осталось на уровне обсуждений на Аляске. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о якобы имеющих место «секретных консультациях» между Россией и США по вопросу завершения конфликта на Украине, о чем сообщал американский портал Axios. По словам Пескова, никаких консультаций нет, и новостей тоже нет. Последние новости — это то, что обсуждалось на Аляске.
Ранее американский портал сообщил, что США якобы консультируются с Россией по вопросу создания нового мирного плана, включающего все аспекты урегулирования, который устроил бы все стороны. При этом высказывались опасения, что Киев и его европейские союзники могут данный план не принять.
Также проходила информация, что представитель Трампа Стив Уиткофф должен был прилететь в Турцию, где провести встречи с Зеленским и Ермаком, доведя до них части нового плана. Однако он свою поездку отменил якобы из-за коррупционного скандала, вместо этого в США летал Рустем Умеров, которому и была доведена информация.
Информация