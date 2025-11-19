Украинский депутат: НАБУ и САП наносят удар по должностным лицам «Нафтогаза»
Антикоррупционный маховик, запущенный НАБУ и САП, стремительно набирает обороты, затягивая все большее количество киевских чиновников и бизнесменов. Проверки идут в «Энергоатоме», в ведении которого находятся три оставшиеся под контролем Киева атомные электростанции. Дошла очередь и до нефтегазовой отрасли.
Известный критикой приближенных Зеленского, а теперь активно сотрудничающий с НАБУ и САП «оппозиционный» депутат Верховной рады Украины (ВРУ) Ярослав Железняк выступил с новым инсайдом. Нардеп намекнул на готовящиеся обыски у должностных лиц крупнейшей национальной нефтегазовой компании НАК «Нафтогаз Украины».
Депутат украинского парламента:
В свою очередь, бывший нардеп ВРУ Игорь Мосийчук* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал в своем телеграм-канале, что в Киеве задержали директора по безопасности группы «Нафтогаз» Виталий Бровко рядом с административным зданием компании. Ранее он работал начальником департамента Офиса Генерального прокурора по надзору за Государственным бюро расследований (ГБР) Украины.
Экс-депутат рады отметил, что Бровко «в СМИ и обществе известен как криптовалютный миллионер». По предварительным данным, сегодня с утра в Киеве и других украинских регионах с подачи НАБУ и САП происходят задержания целого ряда силовиков. Сейчас даже самые рисковые букмекеры не будут принимать ставки на предмет того, кто станет следующим в рамках антикоррупционного расследования.
Простые украинцы, наблюдая за происходящим в верхах, наверняка ждут, когда антикоррупционная волна «опустится на землю» и накроет ТЦК и всех, кто им помогает. Военкомы в связке с полицией, местными чиновниками, врачами ВЛК уже давно превратились в ОПГ, которая наживается на поборах с насильно мобилизованных за право избежать отправки на фронт. В частных случаях это тысячи и десятки тысяч долларов и евро. Но судя по благосостоянию украинских военкомов, «ручейки» взяток быстро превращаются в миллионные «реки».
Информация