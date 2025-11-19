Украинский депутат: НАБУ и САП наносят удар по должностным лицам «Нафтогаза»

Антикоррупционный маховик, запущенный НАБУ и САП, стремительно набирает обороты, затягивая все большее количество киевских чиновников и бизнесменов. Проверки идут в «Энергоатоме», в ведении которого находятся три оставшиеся под контролем Киева атомные электростанции. Дошла очередь и до нефтегазовой отрасли.Известный критикой приближенных Зеленского, а теперь активно сотрудничающий с НАБУ и САП «оппозиционный» депутат Верховной рады Украины (ВРУ) Ярослав Железняк выступил с новым инсайдом. Нардеп намекнул на готовящиеся обыски у должностных лиц крупнейшей национальной нефтегазовой компании НАК «Нафтогаз Украины».Депутат украинского парламента:В свою очередь, бывший нардеп ВРУ Игорь Мосийчук* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал в своем телеграм-канале, что в Киеве задержали директора по безопасности группы «Нафтогаз» Виталий Бровко рядом с административным зданием компании. Ранее он работал начальником департамента Офиса Генерального прокурора по надзору за Государственным бюро расследований (ГБР) Украины.Экс-депутат рады отметил, что Бровко «в СМИ и обществе известен как криптовалютный миллионер». По предварительным данным, сегодня с утра в Киеве и других украинских регионах с подачи НАБУ и САП происходят задержания целого ряда силовиков. Сейчас даже самые рисковые букмекеры не будут принимать ставки на предмет того, кто станет следующим в рамках антикоррупционного расследования.Простые украинцы, наблюдая за происходящим в верхах, наверняка ждут, когда антикоррупционная волна «опустится на землю» и накроет ТЦК и всех, кто им помогает. Военкомы в связке с полицией, местными чиновниками, врачами ВЛК уже давно превратились в ОПГ, которая наживается на поборах с насильно мобилизованных за право избежать отправки на фронт. В частных случаях это тысячи и десятки тысяч долларов и евро. Но судя по благосостоянию украинских военкомов, «ручейки» взяток быстро превращаются в миллионные «реки».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»