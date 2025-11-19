Китай обвинил Японию в милитаризме и заявил, что ей не место в СБ ООН

Китай выступил с жесткой реакцией на заявления нового японского правительства – в Токио сказали прямо: если Пекин попытается установить контроль над Тайванем, Япония готова ответить силой.

На заседании Генассамблеи ООН представитель КНР Фу Цун заявил, что страна, которая до сих пор не разобралась со своей ролью во Второй мировой и снова лезет в чужие дела, едва ли может претендовать на постоянное место в Совбезе.



Фу Цун напомнил о словах премьер-министра Санаэ Такаити про возможное вмешательство в Тайваньском проливе. Для Пекина это не просто неприятный сюрприз, а разворот от всех прежних договоренностей между странами.

По его словам, японские власти снова достали старый набор фраз про угрозу выживанию – тот самый, который использовался, чтобы оправдывать агрессию в первой половине XX века. Вспомните историю: инцидент 18 сентября 1931 года, использованный Токио как повод для вторжения в Маньчжурию. И Пекин, конечно, проводит параллели.

Отдельная тема – взгляды самой Такаити. Она много раз говорила, что хочет переписать мирную конституцию, убрав пункт, который запрещает участие страны в войнах. Понятно, почему Китай на все это смотрит настороженно: заявления про «мирный курс» звучат красиво, но, мягко говоря, не вяжутся с желанием пересмотреть самый фундамент безопасности, который Япония не трогала десятилетиями.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 14:45
    ..не только Манчжурия. Резня в Нанкине опрадывалась японскими милитаристами как "расширение жизненного пространства и уничтожение антияпонских элементов" (с)
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 14:54
      Ой,практически эти же слова и сейчас звучат и из уст одного лохматого звездобола...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 14:55
        ну так кальки то и методички - старые используют... подрихтовали малость - и впирёт. антияпонские элементы - заменили на антидемократические действия правительства такой то страны и т.д.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 15:07
          Да уж! hi Япония и демократия--- никак не совместимы. Никак и никогда! А японцы всегда хотели материковые территории присоединять. Хоть китайские, хоть российские , корейские. Везде жесть, убийства, грабежи. Задолго до 2МВ напали на Китай, если бы не помощь СССР, то Китай бы вообще пропал.
        2. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 15:19
          Местом постоянства для таких членов hi как Германия и Япония, должна стать пораша.
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +5
    Сегодня, 14:46
    Как я понимаю Китай, Японии и Германии совсем не место в ООН, не то что в Совбезе....... не просто странно, а кощунственно слушать поганые речи этих реваншистов в отношении Китая и России ..... уже за одно это в память о миллионах погибших от их рук можно стереть их с карты мира и никто не вякнет.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 15:07
      Silver99 hi ,у дойче и япов на данный момент мощная "прикрышка" поэтому и попытки протащить их в СовБез будут только нарастать, следующий этап отмена права вето и попытка официально сделать США главой совета с вытекающими полномочиями.
    2. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 15:34
      Цитата: Silver99
      Японии и Германии совсем не место в ООН

      Ну так внучка немецкого нациста даже возглавляет ГА ООН.
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 14:51
    Китай обвинил Японию в милитаризме и заявил, что ей не место в СБ ООН

    Китай абсолютно прав. ООН образовалось после 3-ей мировой войны, которую развязала Германия + Япония (Япония раньше Германии), поэтому им действительно не место в СБ ООН.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:01
      да эта ООН даавно уже переродилась - их пора разгонять.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 15:15
      Правдодел hi ,там и Франция явно лишняя.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +1
        Сегодня, 15:24
        ..там и Франция явно лишняя

        Согласен. Но историю не переписать и Францию оттуда не убрать.
        Франция была туда поставлена И.В. Сталиным в качестве противовеса англосаксам, но реально никаким противовесом англосаксам сейчас она не является. Может раньше, при де Голе, Франция и была противовесом, но сейчас она заодно с англосаксами рулит.
  4. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 15:18
    Сколько раз уже писал, разве всем не плевать на этот совет безопасности, может только зулусы какие-нибудь будут его слушать.
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Сегодня, 15:30
      Цитата: Normann
      Сколько раз уже писал, разве всем не плевать на этот совет безопасности, может только зулусы какие-нибудь будут его слушать.

      во многом благодаря ООН мир пока избежал термоядерной войны. В свое время США грзили разогнать ООН, когда СССР наложил вето на попытку США остановить изгнание Португалии и Франции из Индии.Франция и Португалия ничего существенного не потеряли уйдя из Индии.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:39
    Как я понимаю, Россия, являясь приемнецей СССР, находится в состоянии войны с Японией. И являясь одним из организатором СБ ООН Японии в Совете не место. От слова совсем. Россия, как по мне, мало япам напоминает конец лета, начало осени 1945 г. Надо почаще напоминать. Может разум просветлеет. feel
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:39
    Когда в очередной раз поднимается вопрос: "О реформе ООН " ,всегда стоит смотреть на клубок взаимоотношений стран .И это не реально. По этому перспектив у реформы нет, там только война может изменить правила .Добровольно никто ничего не изменит.