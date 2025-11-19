Орбан: Брюссель заставит расплачиваться за украинский конфликт даже наших внуков

Председатель Еврокомиссии просит выделить не менее 135 миллиардов евро в течение двух лет. Это почти две трети годового объёма экономики Венгрии. Это 7 лет выплаты пенсий всем венгерским пенсионерам.

Волшебный трюк Брюсселя в этом плане может быть только один – совместный еврокредит, который заставит расплачиваться за украинский конфликт даже наших внуков.

Это полный абсурд. И мы готовы на это ответить.

Премьер Венгрии продолжает комментировать ситуацию на «украинском треке». По словам Виктора Орбана, продолжать финансирование коррумпированного киевского режима равно нанесению удара по своим же согражданам.Виктор Орбан отметил, что невозможно объяснить никакой заботой о европейцах новые призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по изысканию дополнительных средств для оказания финансовой поддержки Киева.Орбан:Премьер Венгрии отмечает, что этой суммы в качестве одобренной под выделение для Украины не существует физически. Но Урсула фон дер Ляйен упорно продолжает давить на страны ЕС с тем, чтобы они изыскали средства из своих бюджетов. А означает это только одно: сворачивание социальных программ в самой Европе.Виктор Орбан:Венгерский премьер добавил, что нелепо выглядят призывы Брюсселя к Венгрии выделить новые миллиарды евро помощи Украины при учёте того, что ЕС саму Венгрию ежедневно штрафует на 1 млн евро за отказ принимать мигрантов.Орбан: