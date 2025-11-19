Орбан: Брюссель заставит расплачиваться за украинский конфликт даже наших внуков

Орбан: Брюссель заставит расплачиваться за украинский конфликт даже наших внуков

Премьер Венгрии продолжает комментировать ситуацию на «украинском треке». По словам Виктора Орбана, продолжать финансирование коррумпированного киевского режима равно нанесению удара по своим же согражданам.

Виктор Орбан отметил, что невозможно объяснить никакой заботой о европейцах новые призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по изысканию дополнительных средств для оказания финансовой поддержки Киева.

Орбан:

Председатель Еврокомиссии просит выделить не менее 135 миллиардов евро в течение двух лет. Это почти две трети годового объёма экономики Венгрии. Это 7 лет выплаты пенсий всем венгерским пенсионерам.

Премьер Венгрии отмечает, что этой суммы в качестве одобренной под выделение для Украины не существует физически. Но Урсула фон дер Ляйен упорно продолжает давить на страны ЕС с тем, чтобы они изыскали средства из своих бюджетов. А означает это только одно: сворачивание социальных программ в самой Европе.

Виктор Орбан:

Волшебный трюк Брюсселя в этом плане может быть только один – совместный еврокредит, который заставит расплачиваться за украинский конфликт даже наших внуков.

Венгерский премьер добавил, что нелепо выглядят призывы Брюсселя к Венгрии выделить новые миллиарды евро помощи Украины при учёте того, что ЕС саму Венгрию ежедневно штрафует на 1 млн евро за отказ принимать мигрантов.

Орбан:

Это полный абсурд. И мы готовы на это ответить.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 14:43
    Самые умные не будут дожидаться распада ЕС, платить будут последние кто до финиша будет там прожигать стулья.... Орбан может избежать этой участи и выходить из ЕС уже сегодня.
  2. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +2
    Сегодня, 14:52
    …трюк Брюсселя … совместный еврокредит, который заставит расплачиваться за украинский конфликт даже наших внуков… И мы готовы на это ответить
    Ну так выходите из ЕС и НАТО, назначьте другое правительство - и скажите Брюсселю, что они вам не указ и что все претензии - пожалуйста, к старому правительству, если дозвонитесь… Остальные слова вроде «мы ответим» дурно пахнут красным истрёпанным фломастером.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 15:29
      Это 7 лет выплаты пенсий всем венгерским пенсионерам.

      Старая кляча заставит последнюю майку снять, и в первую очередь с получателей социальных выплат.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 15:02
    Урсула фон дер Ляйен мертвой хваткой вцепилась за 135 миллиардов евро в течение двух лет , стоить вспомнить как она впаривала вакцины от короновируса . Это бизнес , ничего личного и ей глубоко наплеватьна внуков и правнуков в Венгрии.
  4. medium roast Звание
    medium roast
    +1
    Сегодня, 15:15
    Orbie "!" its terminal... simply up the dose - this will speed the demise.

    9 (nine) Trillions dollars N US-Tbils expires in 2026..

    simply clean out the cook-buuk Euro-Clear.. this will breed mockingbirdies that jabble like magpies.

    i think the Russian hav this all factored going forwqrd... U Pay in Yuan and Rubels

    IMHO the Scarry Cookie Monster is really a dragg Eff Me Elmo Doll sleeping w a Pet Rock
  5. Камалов Звание
    Камалов
    0
    Сегодня, 15:26
    Получается она тоже в доле, зная что сейчас происходит в Украине
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 15:42
    Pane Orbán, nacistická EU je v závěru svého divadla, brzy bude pohřeb. Potom ať platí účty Ukrajině ti, co tu válk s Ruskem dlouhé roky připravovali. Po Ukrajině je nutné od nacistů očistit i Evropu, není možné věčně šířit chudobu, strach a válku a schovávat činnost nacistů, jako že je to boj za Demokracii.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 15:42
      Господин Орбан, нацистский ЕС подходит к концу, похороны скоро состоятся. Пусть те, кто годами готовил войну с Россией, расплачиваются на Украине. После Украины необходимо очистить Европу от нацистов. Нельзя вечно сеять нищету, страх и войну, скрывая деятельность нацистов под видом борьбы за демократию.