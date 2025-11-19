Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа»
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали сигнал к установке корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа».
В ходе церемонии российский лидер отметил, что Россия и Египет в настоящее время переходят на ключевой этап технологического оснащения станции. АЭС «Эль-Дабаа» уже в обозримом будущем начнет выработку электроэнергии, востребованной для удовлетворения нужд египетской экономики. Президент России подчеркнул, что ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков новой АЭС общей мощностью 4800 мегаватт существенно укрепит энергетическую безопасность Египта, обеспечивая порядка 10% всего энергопотребления страны.
В проекте строительства новой атомной станции совместно принимают участие российские и египетские компании и предприятия. В настоящее время в Египте локализовано порядка 55% связанных с этим проектом подрядных и субподрядных заказов. Таким образом, в стране формируется современная ядерная отрасль и появляется спрос на новые рабочие места. Подготовка необходимых для Египта высококвалифицированных кадров осуществляется в России. Президент России также напомнил, что в становлении экономики Египта принимали участие еще советские специалисты, помогавшие создавать крупные промышленные, энергетические и инфраструктурные объекты.
Ас-Сиси в свою очередь поблагодарил Россию за строительство АЭС «Эль-Дабаа» и отметил, что возведение этого объекта «посылает четкий сигнал о том, что Каир решительно настроен на продвижение» в сфере атомной энергетики.
На фоне активизации американских ядерных компаний, предлагающих свои инициативы Кении и Руанде, позитивный опыт сотрудничества с Россией в таких проектах может побудить другие страны региона обратить внимание на российские компании для решения своих энергетических проблем.
