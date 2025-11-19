«Вело себя крайне опасно»: Британия жалуется на разведывательное судно «Янтарь»

Российское разведывательное судно «Янтарь» снова досаждает британцам. Как заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, судно «крайне опасно» вело себя у берегов Шотландии, явно что-то высматривая.

Британский министр обороны пожаловался на российское разведывательное судно «Янтарь», которое, находясь рядом с побережьем Великобритании, не давало британским ВВС следить за собой. По словам Хили, пилоты разведывательных самолетов были подвергнуты «лазерной атаке», что могло привести к потере техники и экипажей.



Как подчеркнул министр, «Янтарь» якобы охотился на подводные кабели, составляя карту их расположения. Для слежки за ним были направлены фрегат Королевского флота и самолёты RAF P-8. Однако сделать британцы ничего не смогли, так как корабль находился в международных водах, благоразумно не заходя в британские.

Российский корабль «Янтарь» находится на границе британских вод и занимается картографированием подводных кабелей, а также направляет лазерные лучи на пилотов ВВС Великобритании, что крайне опасно.


Хили решил направить «предупреждение» Путину, заявив, что Великобритания якобы видит все действия российского корабля. И если «Янтарь» пойдет в южном направлении, то Лондон к этому готов.

Моё сообщение России и Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если ‘Янтарь’ двинется на юг на этой неделе — мы готовы.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:35
    Когда британский Р8 кружит на Черным морем и потом идет атака на Крым ,через пару дней, возмущения от наглов нет . А тут завозмущались бедолаги
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 15:38
      Цитата: APASUS
      Когда британский Р8 кружит на Черным морем и потом идет атака на Крым ,через пару дней, возмущения от наглов нет . А тут завозмущались бедолаги

      "Вы не понимаете, это другое!"
      Ну, или "Мне можно, а ей нельзя!" yes
  2. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 15:39
    И если ‘Янтарь’ двинется на юг на этой неделе — мы готовы.

    К остеклению?
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 15:41
    Моё сообщение России и Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если ‘Янтарь’ двинется на юг на этой неделе — мы готовы.

    Уж каково у российского народа наболело за всю историю взаимоотношений с пиратским, колониальным, гадящим островом, что рука бы не дрогнула на ключе на старте.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:41
    ❝ Судно «крайне опасно» вело себя у берегов Шотландии, явно что-то высматривая ❞ —
    Не давало британским ВВС следить за собой ❞ —
    ❝ Однако сделать британцы ничего не смогли, так как корабль находился в международных водах, благоразумно не заходя в британские ❞ —

    — Следите за своими водами, сидите на своём острове тихо - целее будете ...
  5. Tooks Звание
    Tooks
    0
    Сегодня, 15:43
    По словам Хили, пилоты разведывательных самолетов были подвергнуты «лазерной атаке», что могло привести к потере техники и экипажей.

    Это точно повод для жалобы в "Спортлото".
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 15:44
    Вот когда по вам за наглость с судна ракетой шмальнут - вот тогда будет опасно.. А так - не ваше собачье дело, кто чем в нейтральных водах занимается...
  7. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:45
    И если ‘Янтарь’ двинется на юг на этой неделе — мы готовы.

    Ну мы рады за вас, что готовы. Дальше то что?