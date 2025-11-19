Во Львове уничтожены новые склады «Укрпочты» с комплектующими для БПЛА
На Украине уже давно и повсеместно сугубо гражданские объекты используются в военных целях. Это не только маскировка военной техники, складов с боеприпасами и живой силы ВСУ как в прифронтовой зоне, так и в тылу. При выявлении таких сугубо законных целей и нанесения по ним ударов ВС РФ, украинская пропаганда начинает голосить о преднамеренных российских атаках по гражданским целям.
К слову, даже местных жителей это как минимум сильно раздражает. Ведь объекты эти часто размещены в непосредственной близости с жилыми домами, которые получают некоторые повреждения от взрывной волны. Причем в случае со складами БК для ВСУ, стекла в домах вылетают от детонации боеприпасов.
Минувшей ночью ВС РФ нанесли очередную серию ударов по военным целям, объектам энергетика, задействованным для ВСУ, в том числе на западе Украины. Нашей разведкой были выявлены и поражены как раз и те самые псевдогражданские объекты.
Так, во Львове прилеты в ночное время были по недавно построенным складам национального оператора почтовой связи Украины ПАО «Укрпочта» («Укрпошта»). Это предприятие давно используется для хранения и перевозки военной продукции для ВСУ.
Местные жители публикуют в соцсетях видеокадры клубов дыма, растянувшихся на километры, после ударов по складам. По данным разведки, в них хранились комплектующие для производства беспилотников. Уничтожение этой базы логистики серьезно подорвет возможности киевского режима по пополнению запасов боевых дронов, в том числе применяемых для ударов вглубь России.
В свою очередь, в Тернополе, что тоже на западе Украины, вначале ракеты, а затем ударные БПЛА типа «Герань» поразили цели на территории завода «Орион». Судя по видео, после прилётов на промпредприятии произошли взрывы, начался мощный пожар с огромными клубами дыма. Завод «Орион», формально считающийся гражданским, давно задействован в программах украинского ВПК. Расположен он как раз в городской черте, в окружении жилых многоэтажек.
Информация