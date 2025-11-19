Во Львове уничтожены новые склады «Укрпочты» с комплектующими для БПЛА

На Украине уже давно и повсеместно сугубо гражданские объекты используются в военных целях. Это не только маскировка военной техники, складов с боеприпасами и живой силы ВСУ как в прифронтовой зоне, так и в тылу. При выявлении таких сугубо законных целей и нанесения по ним ударов ВС РФ, украинская пропаганда начинает голосить о преднамеренных российских атаках по гражданским целям.

К слову, даже местных жителей это как минимум сильно раздражает. Ведь объекты эти часто размещены в непосредственной близости с жилыми домами, которые получают некоторые повреждения от взрывной волны. Причем в случае со складами БК для ВСУ, стекла в домах вылетают от детонации боеприпасов.

Минувшей ночью ВС РФ нанесли очередную серию ударов по военным целям, объектам энергетика, задействованным для ВСУ, в том числе на западе Украины. Нашей разведкой были выявлены и поражены как раз и те самые псевдогражданские объекты.

Так, во Львове прилеты в ночное время были по недавно построенным складам национального оператора почтовой связи Украины ПАО «Укрпочта» («Укрпошта»). Это предприятие давно используется для хранения и перевозки военной продукции для ВСУ.



Местные жители публикуют в соцсетях видеокадры клубов дыма, растянувшихся на километры, после ударов по складам. По данным разведки, в них хранились комплектующие для производства беспилотников. Уничтожение этой базы логистики серьезно подорвет возможности киевского режима по пополнению запасов боевых дронов, в том числе применяемых для ударов вглубь России.

В свою очередь, в Тернополе, что тоже на западе Украины, вначале ракеты, а затем ударные БПЛА типа «Герань» поразили цели на территории завода «Орион». Судя по видео, после прилётов на промпредприятии произошли взрывы, начался мощный пожар с огромными клубами дыма. Завод «Орион», формально считающийся гражданским, давно задействован в программах украинского ВПК. Расположен он как раз в городской черте, в окружении жилых многоэтажек.



8 комментариев
  1. BAI Звание
    BAI
    +8
    Сегодня, 15:48
    Какие претензии к российским ракетам и гераням? Хох.лы заявили, что все сбили. Это у них кондиционеры взрываются
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:27
      Цитата: BAI
      Хох.лы заявили, что все сбили. Это у них кондиционеры взрываются

      Даже заявили, что 100% сбили, сильно старые у них кондиционеры. И нарушение повсеместно пожарной безопасности, привыкли курить в цехах, пользуются нештатными обогревателями. В итого пожары.
  2. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 15:48
    .......произошли взрывы, начался мощный пожар с огромными клубами дыма.

    Это коробки с кроссовками и майками на воздух взлетели.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 15:50
    ❝ Во Львове уничтожены новые склады «Укрпочты» с комплектующими для БПЛА ❞ —

    — На «Укрпочту» пришла посылка из России ...
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 15:54
    Красиво легло. Больше прилетов, хороших и разных!
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:55
    Это украинцы молодцы ,придумали Укрпоштой посылать все военное и даже боеприпасы. Это где там детонировал склад , в Славянске тогда ? Так и стен не осталось
  6. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 16:14
    Вот и подробности приходят,ждем еще ,прилетов много было,несмотря на то что всё сбили.))
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 16:34
    Кто стучится в дверь ко мне
    С гексагеном на спине?
    Это- он, это -он!
    Укропошты поштальон!