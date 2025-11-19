«Не получили таблицы стрельбы»: чешские военные недовольны САУ CAESAR
В июле чешское командование заявило, что не удовлетворено результатами испытаний первых двух 155-мм САУ CAESAR 8х8, переданных KNDS France в рамках исполнения контракта на поставку 62 самоходок этой модели:
Тогдашний министр обороны Яна Чернохова, озвучив недовольство военных, заявила о возможности расторжения контракта, если не будет найдено решение для устранения обнаруженных технических отклонений:
Французские обозреватели указывают, что чешская модификация CAESAR имеет свои особенности. Во-первых, их окончательную сборку осуществляет местная компания Excalibur Army в сотрудничестве с Tatra. Во-вторых, в отличие от гаубиц, развёрнутых французской армией и оснащенных СУО ATLAS от концерна Thales, чешский вариант оборудуется СУО Adler III от немецкой компании ESG:
По сообщениям местной прессы, «чешская армия не получила таблицы стрельбы», необходимые для корректной работы Adler III:
Как пояснили в Минобороны Франции, интеграцией Adler III с CAESAR занимается Чешский военный институт (VTU), которому потребовалось больше технологической и технической информации как от производителя самоходок – KNDS France, так и от поставщика СУО Adler III – компании ESG:
