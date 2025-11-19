«Не получили таблицы стрельбы»: чешские военные недовольны САУ CAESAR

«Не получили таблицы стрельбы»: чешские военные недовольны САУ CAESAR

В июле чешское командование заявило, что не удовлетворено результатами испытаний первых двух 155-мм САУ CAESAR 8х8, переданных KNDS France в рамках исполнения контракта на поставку 62 самоходок этой модели:

Армия провела ряд технических тестов, которые, подтвердив определенные параметры, также указывают на риск неполного соответствия характеристик.

Тогдашний министр обороны Яна Чернохова, озвучив недовольство военных, заявила о возможности расторжения контракта, если не будет найдено решение для устранения обнаруженных технических отклонений:



Проблема заключается в дальности и эффективности стрельбы.


Французские обозреватели указывают, что чешская модификация CAESAR имеет свои особенности. Во-первых, их окончательную сборку осуществляет местная компания Excalibur Army в сотрудничестве с Tatra. Во-вторых, в отличие от гаубиц, развёрнутых французской армией и оснащенных СУО ATLAS от концерна Thales, чешский вариант оборудуется СУО Adler III от немецкой компании ESG:

Проблема состоит именно в этом.



По сообщениям местной прессы, «чешская армия не получила таблицы стрельбы», необходимые для корректной работы Adler III:

Без этих данных интеграция орудий невозможна, и их соответствие стандартам НАТО под вопросом.

Как пояснили в Минобороны Франции, интеграцией Adler III с CAESAR занимается Чешский военный институт (VTU), которому потребовалось больше технологической и технической информации как от производителя самоходок – KNDS France, так и от поставщика СУО Adler III – компании ESG:

Проблемы возникают из-за различий в толковании договорных положений, но они не связаны с коммерческой тайной. KNDS France уверена в успешности этой интеграции, поскольку системы ADLER и ATLAS соответствуют стандартам НАТО и уже успешно работают на различных артсистемах.


  APASUS
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:52
    Проблемы возникают из-за различий в толковании договорных положений,

    Проблема в том что французы считают чехов ( не много странными ,скажем ) ,а не равными себе.
    Попандос
      Попандос
      0
      Сегодня, 17:27
      чешские военные недовольны САУ CAESAR
      а зачем чехам французкие САУ, они что разучились делать свои?
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 16:25
    Проблемы возникают из-за различий в толковании договорных положений
    Малюсенький повод почесать репу тем "членам" НАТО, которые рассчитывают, что они Россию только слегка за пятку укусят, а Америка тут же включит ту самую 5-ю статью устава НАТО и Россию за какой-то европейский огород с тремя пугалами и одним костёлом испепелит.
    Не для "испепеления" та статья писалась Америкой, а для возможно более широкого "толкования договорных положений". Американские лоеры зря свои гамбургеры не кушают...
  Bad_gr
    Bad_gr
    +2
    Сегодня, 16:29
    155-мм САУ CAESAR 8х8.
    Очень продумана работа автоматики. Почему бы её и не передрать один к одному в наши колёсные САУ у которых из автоматики только досылатели.
    barclay
      barclay
      0
      Сегодня, 16:35
      Для того, чтобы передрать, нужно иметь оригинал, чего к сожалению у нас нет.
      Bad_gr
        Bad_gr
        0
        Сегодня, 16:40
        Цитата: barclay
        Для того, чтобы передрать, нужно иметь оригинал, чего к сожалению у нас нет.

        На Украине они есть, и среди сожжённых нашими дронами они есть. Значит рано или поздно, САУ CAESAR 8х8 будут и среди трофеев.
    Tooks
      Tooks
      0
      Сегодня, 16:44
      Да всё как обычно - люди, деньги, время и т.д.
    владимир 290
      владимир 290
      0
      Сегодня, 16:55
      По подробнее пожалуйста про автоматику, что Вам там так нравится
      Bad_gr
        Bad_gr
        0
        Сегодня, 16:56
        Цитата: владимир 290
        По подробнее пожалуйста про автоматику, что Вам там так нравится

        А что о ней говорить - посмотрите видео к статье. У наших колёсных САУ заряжающие бегают от бортов к казённику пушки и обратно к бортам, где запас снарядов и зарядов (- 2С43 «Мальва», - 2С44 «Геоцинтд-К»)
        владимир 290
          владимир 290
          0
          Сегодня, 17:03
          реклама сплошная, тот же Гиацинт Вам по Звезде покажут в два раза красивее. И у нас расчеты 2С5 заряжали даже вручную быстрее.
          Bad_gr
            Bad_gr
            0
            Сегодня, 17:14
            Цитата: владимир 290
            реклама сплошная, тот же Гиацинт Вам по Звезде покажут в два раза красивее. И у нас расчеты 2С5 заряжали даже вручную быстрее.

            Я в видео к статье увидел работу автоматики САУ,
            Вы - рекламу и как её снять лучше.
            Каждому своё.
  barclay
    barclay
    -1
    Сегодня, 16:31
    Разве это неразрешимая проблема?
    Обычная бюрократическая заморочка.
    Во- первых- это толко первые две САУ.
    Кому положено получат по шапке и нужная документация будет доставлена.
    Во- вторых, не должно быть проблем получить эти таблицы трельбы напрямую у немцев.
  михаилл
    михаилл
    -2
    Сегодня, 16:38
    По сообщениям местной прессы, «чешская армия не получила таблицы стрельбы», необходимые для корректной работы Adler III:

    В интернете скачивается за полторы минуты. Делов-то!
    barclay
      barclay
      0
      Сегодня, 17:37
      На государственном уровне работают только с оригинальными и лицензионными документами.