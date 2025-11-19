«Не получили таблицы стрельбы»: чешские военные недовольны САУ CAESAR

Армия провела ряд технических тестов, которые, подтвердив определенные параметры, также указывают на риск неполного соответствия характеристик.

Проблема заключается в дальности и эффективности стрельбы.

Проблема состоит именно в этом.

Без этих данных интеграция орудий невозможна, и их соответствие стандартам НАТО под вопросом.

Проблемы возникают из-за различий в толковании договорных положений, но они не связаны с коммерческой тайной. KNDS France уверена в успешности этой интеграции, поскольку системы ADLER и ATLAS соответствуют стандартам НАТО и уже успешно работают на различных артсистемах.

В июле чешское командование заявило, что не удовлетворено результатами испытаний первых двух 155-мм САУ CAESAR 8х8, переданных KNDS France в рамках исполнения контракта на поставку 62 самоходок этой модели:Тогдашний министр обороны Яна Чернохова, озвучив недовольство военных, заявила о возможности расторжения контракта, если не будет найдено решение для устранения обнаруженных технических отклонений:Французские обозреватели указывают, что чешская модификация CAESAR имеет свои особенности. Во-первых, их окончательную сборку осуществляет местная компания Excalibur Army в сотрудничестве с Tatra. Во-вторых, в отличие от гаубиц, развёрнутых французской армией и оснащенных СУО ATLAS от концерна Thales, чешский вариант оборудуется СУО Adler III от немецкой компании ESG:По сообщениям местной прессы, «чешская армия не получила таблицы стрельбы», необходимые для корректной работы Adler III:Как пояснили в Минобороны Франции, интеграцией Adler III с CAESAR занимается Чешский военный институт (VTU), которому потребовалось больше технологической и технической информации как от производителя самоходок – KNDS France, так и от поставщика СУО Adler III – компании ESG: