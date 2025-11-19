ВС РФ освободили 90 процентов Новопавловки в Днепропетровской области

Российские подразделения продолжают давить ВСУ в Новопавловке Днепропетровской области, шаг за шагом укрепляясь на улицах села. Сейчас освобождено около 90% населенного пункта.Украинские силы стараются удержать линию обороны, перекидывают новые резервы, цепляются за каждую точку. Судя по роликам из района боев, ранее им удалось вернуть несколько позиций на севере Новопавловки, но дальше продвинуться не получилось.На данный момент известно, что российские войска уже вышли к северо-западным окраинам Новопавловки. Штурмовые группы дошли до улицы Молодежной – крайней линии застройки. Отсюда дорога открывает направление на Межевую, что примерно в 17 километрах.В черте пгт у украинских сил, как выяснилось не было плотной, заранее продуманной обороны. Все выглядело так, будто позиции собирали на ходу, пытаясь заткнуть дыры там, где уже шел бой.В конце минувшей недели российские подразделения зашли в Новопавловку на броне, проходили первые улицы практически наскоком и удерживали большую часть территории. Это вынудило украинские группы поспешно откатываться ближе к центру, искать новые рубежи и хоть как-то выстраивать оборону в спешке.Инициатива на Днеаропетровщине остаётся за российскими подразделениями.

