«Каждая лягушка своё болото хвалит», или от легендарной FAL к легендарной AR-10
Классическая боевая винтовка FN FAL во всей своей красе. Фото: Джима Гранта
[right]Он выстрелил раз, и выстрелил два, и свистнула пуля в кусты…
«По-солдатски стреляешь, — Камал сказал, — покажи, как ездишь ты».
Баллада о Западе и Востоке Р.Киплинг[/right]
Рассказы об оружии. Мне всегда казалось интересным читать то, что пишут о чем-то где-то там «на Западе». Там и манера подачи информации несколько не такая, как у нас, и комментарии сильно от наших отличаются, но и само содержание довольно интересно. Ведь все люди пристрастны. В своей стране и грязная лужа красна, а в чужой так и дворец стоит облупленный, и возле Лувра лужи из мочи текут, а негры спят прямо на тротуарах. И, кстати, это не расхожий штамп советских времен, а реальность сегодня – сам все это видел собственными глазами и обонял. А когда моя жена отшила одного такого «черненького» и слишком уж навязчивого продавца сувениров, он тут же на чистом русском языке забормотал: «Расистка, расистка!»
И тем не менее интересно, и что там пишут, и как. Тем более что всякая лягушка свое болото хвалит. И вот недавно мне удалось прочитать интересную статью в одном из тамошних оружейных журналов, которая была посвящена генезису американского стрелкового оружия. Мне она показалась довольно интересной, так что я решил предложить ее вниманию читателей «ВО», соответственно переписав ее своими словами, с полным сохранением смысла и содержания.
Цель же самой этой англоязычной статьи заключается в том, чтобы показать, почему винтовка AR-10 по-прежнему пользуется большой популярностью, что AR-10 «вам нужна», и понять, как развивалась одна из самых грозных боевых винтовок в истории огнестрельного оружия. Ну а начало истории современных автоматических винтовок на Западе было положено появлением культовой винтовки FN FAL, известной как «правая рука свободного мира». И она «правой рукой» была довольно долго, пока не появилась надёжная и универсальная AR-10, и каждая винтовка на этом пути отражала достижения в области мощности, точности и адаптивности, на протяжении десятилетий определявших результативность их использования.
Итак, начало современной боевой винтовки «там» относят к началу 1950-х годов прошлого века и появлению FN FAL (Fusil Automatique Léger) — винтовки, ставшей одним из самых распространённых видов боевого огнестрельного оружия в истории. Винтовка FAL, изначально разработанная бельгийским производителем оружия Fabrique Nationale (FN), быстро завоевала репутацию благодаря своей надёжности, долговечности и мощному патрону 7,62 НАТО. Полуавтоматический и полностью автоматический режимы стрельбы в сочетании с прочной конструкцией сделали эту винтовку популярной среди стран НАТО, а на вооружение ее приняли более 90 государств.
Роль FAL в период после Второй мировой войны была жизненно важной, поскольку эта винтовка позволяла западным войскам вести огонь в самых сложных условиях и поражать цели на большом расстоянии. Прочная конструкция, простота использования и совместимость с патроном 7,62×51 мм НАТО обеспечили ей статус «правой руки свободного мира» — такое прозвище она получила за широкое распространение во время «холодной войны». Понятно, что FAL также стала культовым огнестрельным оружием и в массовой культуре. В криминальном триллере 1995 года «Схватка» персонаж Майкл Черитто (в исполнении Тома Сайзмора) вооружён 20-дюймовой версией FN FAL Paratrooper с откидным прикладом. Ну а в военных кругах влияние FAL сохраняется и по сей день. Британские и австралийские подразделения SAS иногда используют FN FAL для выполнения особых задач, пользуясь преимуществами его мощного калибра и надёжности.
Однако по мере развития военной тактики и боевых потребностей конструкция FAL стала демонстрировать не только свои достоинства, но и свои недостатки. Несмотря на то, что в обычных боевых условиях с ней можно было справиться, её длина и вес становились помехой в ближнем бою и в джунглях, где были очень важны манёвренность оружия и его скорострельность.
В результате поиски более универсальной боевой винтовки продолжились, что привело к появлению ряда инноваций, которые повлияли на конструкцию будущих винтовок, включая разработку M14 и, в конечном счёте, AR-10. Так что по мере того как FAL набирала популярность во всём мире, Соединённые Штаты стремились разработать собственную боевую винтовку, которая заменила бы устаревшую M1 Garand. Вот так и появилась M14.
Принятая на вооружение в 1959 году винтовка M14 сочетала в себе элементы проверенной конструкции M1 Garand с современными усовершенствованиями, включая отъёмный магазин и совместимость с патроном 7,62 НАТО. Это позволило солдатам вести более продолжительный огонь, сохраняя при этом его точность и мощность на сравнительно большом расстоянии. M14 хорошо зарекомендовала себя в условиях открытого боя, например в Европе, но и у неё нашлись свои недостатки. При весе более 4,5 кг с полным магазином M14 была тяжёлым оружием, и ей было сложно манипулировать в ближнем бою.
Стрелок-снайпер с М14
Из-за мощного патрона 7,62 × 51 мм НАТО было также сложно контролировать ее стрельбу в автоматическом режиме. В итоге, несмотря на все ее сильные стороны, эти недостатки сделались особенно очевидными во время войны во Вьетнаме, когда в густых джунглях требовались более лёгкие и манёвренные винтовки. Поэтому M14 использовалась в боевых действиях ограниченно, а её недостатки побудили вооружённые силы США искать новую винтовку, которая могла бы соответствовать требованиям как ближнего, так и дальнего боя.
А дальше было так, что в конце 1950-х годов конструктор огнестрельного оружия Юджин Стоунер начал работать над революционной винтовкой, которая должна была бросить вызов традиционным нормам проектирования боевых винтовок. Результатом его работы как раз и стала AR-10 — лёгкая винтовка с газовым приводом под патрон 7,62 НАТО. Произведённая компанией ArmaLite, AR-10 стала прорывом в области материалов и технологий: в ней использовался авиационный алюминий и другие необычные решения, которые значительно снизили её вес по сравнению с FAL и M14.
Шедевр Юджина Стоунера отца AR-15. Armalite AR-10. Brownell’s воссоздали оригинал, выпустив ретро-версию BRN-10A. Фото: Грэм Баатс
Одной из отличительных особенностей AR-10 была система прямого отвода газов, что способствовало снижению веса и упрощению эксплуатации. Эта система отводила газы из ствола непосредственно в затворную раму, устраняя необходимость в тяжёлом поршне и улучшая баланс и управляемость винтовки. В сочетании с эргономичным дизайном и модульной конструкцией, AR-10 обеспечивала большую гибкость и простоту обслуживания, что стало отличительной особенностью современной боевой винтовки.
Несмотря на совершенство своей конструкции, AR-10 столкнулась с жёсткой конкуренцией и не получила широкого распространения в 1960-х годах. В конечном итоге армия США выбрала M16 — малокалиберную и более лёгкую версию винтовки Стоунера. Однако AR-10 в качестве мощной и гибкой винтовки не была забыта. На протяжении десятилетий она периодически возрождалась вновь и вновь, совершенствовалась и адаптировалась, и в итоге стала одной из самых универсальных боевых винтовок современности.
Хотя изначально AR-10 уступила место своей младшей сестре, M16, она обрела новую жизнь в XXI веке. С развитием технологий огнестрельного оружия и изменением характера боевых действий AR-10 была переработана, модернизирована и принята на вооружение гражданскими стрелками, правоохранительными органами и военными. Современные усовершенствования сохранили актуальность и эффективность AR-10, особенно в качестве специальной стрелковой или снайперской платформы.
Современные модели AR-10 отличаются улучшенными материалами, повышенной точностью изготовления и модульностью, что позволяет пользователям настраивать винтовку под свои конкретные потребности. Многие обновления направлены на снижение веса и отдачи, что делает AR-10 более управляемой, чем её ранние версии. Системы направляющих позволяют, например, устанавливать на неё оптику, фонари и другие аксессуары, превращая AR-10 в универсальную платформу для точной стрельбы и на большие расстояния, и делая удобной в ближнем бою.
Одним из значительных нововведений в современных платформах AR-10 является наличие более качественных стволов и дульных насадок, которые повышают ее точность и управляемость. Кроме того, благодаря регулируемым прикладам, улучшенным спусковым крючкам и модернизированным затворным группам современные AR-10 можно легко настроить под себя и использовать для продолжительной стрельбы. Способность винтовки работать с патронами крупных калибров, таких как .308 Winchester и 6,5 Creedmoor, также повысила её привлекательность, поскольку она сохраняет убойную силу, ожидаемую от боевой винтовки, и при этом отвечает требованиям к точной стрельбе.
AR-10 Sabre от «Palmetto State Armory» под патрон .308
Прекрасный пример современного возрождения AR-10 можно увидеть в винтовке AR-10 Sabre («Сабля») от Palmetto State Armory под патрон .308, боевой винтовке, которая сочетает в себе доступность и серьёзную огневую мощь. Оснащённая 20-дюймовым стволом, 12,5-дюймовой планкой Quad Rail и прикладом A1, винтовка PSA Sabre предназначена для тех, кому нужна надёжность классической AR-10 с некоторыми современными улучшениями. В комплекте с тремя магазинами, сошками Magpul и сумкой для переноски Sabre представляет собой готовое к использованию в полевых условиях оружие для стрелков, которым нужна надежная платформа под патрон .308. Прочная конструкция из заготовок и настраиваемая планка Quad Rail делают его привлекательным выбором для тех, кто хочет приобрести универсальную и мощную современную винтовку AR-10 без больших финансовых затрат.
Преимущества AR-10 как боевой винтовки выходят за рамки её чистой огневой мощи, делая её эффективным средством повышения боеготовности в тактических и оборонительных ситуациях. Разработанная для использования таких мощных патронов, как .308 Winchester и 6.5 Creedmoor, AR-10 сочетает в себе возможность ими стрелять с возможностью полуавтоматического режима ведения огня, что позволяет вести быструю и эффективную стрельбу в экстренных ситуациях.
• Повышение боеготовности: полуавтоматическая конструкция AR-10 позволяет производить быстрые повторные выстрелы и поражать несколько целей. Эта возможность в сочетании с мощными патронами .308 или 6.5 Creedmoor делает AR-10 высокоэффективной в ситуациях, где критически важна постоянная огневая мощь. Такое сочетание мощности и скорости даёт существенное преимущество тактическим группам, правоохранительным органам и гражданским лицам в условиях самообороны. Превосходная огневая мощь и бронепробиваемость: патроны калибра .308 и 6.5 Creedmoor обладают значительной баллистической энергией, что позволяет AR-10 поражать определённые типы бронежилетов на ближних и средних дистанциях. То есть AR-10 может эффективно бороться с экранированными целями, которые малокалиберные винтовки могут пробить с трудом.
• Увеличенная дальность стрельбы: благодаря мощным патронам AR-10 отличается превосходной точностью на больших дистанциях, что делает её надёжным выбором для поражения целей на дистанциях до 800 ярдов и более. Баллистика патронов .308 Winchester и 6.5 Creedmoor обеспечивает более настильную траекторию и стабильную точность на больших дистанциях, позволяя AR-10 занять промежуточное положение между традиционными дальнобойными винтовками и оружием ближнего боя.
• Модульность и адаптируемость: модульность платформы AR-10 позволяет ее пользователям адаптировать винтовку к конкретным задачам, будь то охота, стрельба по мишеням или тактические задачи. Регулируемые приклады, оптика, рукоятки и цевье упрощают настройку AR-10 для улучшения эргономики и удобства, повышая уровень контроля и комфортность стрельбы. Эта гибкость позволяет AR-10 функционировать в качестве универсальной платформы для различных задач, от снайперской до универсальной винтовки.
• Благодаря мощным бронебойным патронам, скорострельному полуавтоматическому огню и адаптивности AR-10 зарекомендовала себя не просто как боевая винтовка, а как современное оружие, имеющее высокую боевую мощь. В постоянно развивающемся мире огнестрельного оружия AR-10 доказывает, что переосмысление и доработка старых моделей иногда приводят к созданию оружия, которое выдерживает испытание временем.
Sig-Sauer-MCX «Spear». Переплюнет ли она по всем показателям винтовку AR-10?
Впечатляющий текст, не так ли? И понятно, что что-то во всем этом есть, вне всякого сомнения. Но вот насколько процентов всё это действительно так… На этот вопрос, как всегда, ответить труднее всего.
Информация