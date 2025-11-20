Возможно, «Шахед». Новый ударный БПЛА российской армии
Обломки неизвестного БПЛА, представленного украинской стороной
Российская армия активно использует беспилотные летательные аппараты ударного назначения, предназначенные для поражения целей на большой глубине обороны. На днях появилась информация о начале боевого применения ещё одного беспилотника такого класса. Согласно разным версиям, это может быть иранское изделие «Шахед-107», его модификация или схожий образец российской разработки.
Неизвестные беспилотники
17 ноября на профильных ресурсах появилось любопытное видео, снятое случайным свидетелем во время одного из последних комбинированных ударов по украинским объектам. В объектив попал пролетающий мимо беспилотник самолётного типа. Где было снято видео, куда направлялся аппарат и другие подробности остались неизвестными.
Низкое качество съемки не помешало появлению версий. Зарубежные специалисты и блогеры, исходя из внешнего вида БПЛА, предположили, что это было изделие «Шахед-101» иранского производства. В связи с этим в очередной раз подняли тему негласного сотрудничества Ирана и России, а также сделали далеко идущие выводы.
В тот же день на украинских ресурсах появилось несколько фотографий обломков некого БПЛА, похожего на снятый ранее в воздухе. В кадре присутствовали все основные агрегаты беспилотника, за исключением головного обтекателя. При каких обстоятельствах аппарат оказался на земле, не уточнялось.
Украинские источники утверждают, что упавший БПЛА был собран в Иране в 2024 г., но не приводят никаких доказательств. Так, в опубликованных материалах нет никакой маркировки, информационных табличек и т.д. Практика показывает, что доверять подобным заявлениям без доказательств не следует.
Характерные особенности упавшего беспилотника позволили предполагать, что это был иранский «Шахед-107». Такой БПЛА существенно крупнее 101-й модели и имеет ряд других отличий. Впрочем, такая версия пока тоже не получила чёткого и ясного подтверждения.
Появление такого БПЛА заставило иностранных специалистов вспомнить публикации недавнего прошлого. Ранее зарубежным хакерам якобы удалось добыть документы о российском производстве беспилотных авиационных систем. В тех материалах упоминался интерес российской армии к иранскому изделию «Шахед-107».
Теперь предполагаемая «утечка» подаётся как доказательство появления у российской армии нового иранского БПЛА. В свою очередь, обломки с фотографии должны подтверждать ранее опубликованные «документы». Впрочем, правдивость и той, и другой информации пока вызывает вопросы.
Ударный беспилотник
Иранская промышленность разработала БПЛА «Шахед-107» не так давно. Первые упоминания об этом изделии появились в зарубежных источниках в начале прошлого года. В дальнейшем имели место новые публикации, в т.ч. связанные с возможной поставкой таких изделий в Россию.
Двигатель беспилотника
Новый БПЛА официально представили только в июне 2025 г. Изделие было принято на вооружение Корпуса стражей исламской революции и поступило в строевые части. В сообщениях о нём раскрывались некоторые характеристики и цели проекта.
По известным данным, иранское изделие «Шахед-107» является очередным представителем класса ударных беспилотников-камикадзе. Такой аппарат должен совершать самостоятельный полёт к заданной цели и поражать её боевой частью ограниченной массы. При этом достигаются достаточно высокие лётные характеристики.
Беспилотник построен по нормальной аэродинамической схеме. Он имеет цилиндрический фюзеляж с оживальным головным обтекателем. В центральной части находится высокорасположенное прямое крыло. Хвостовое оперение имеет Х-образную форму и включает четыре цельноповоротных плоскости-руля. Основная часть деталей планера выполнена из композитов.
Общая длина «Шахеда-107» достигает 2,5 м. Размах крыла — ок. 3 м. Взлётная масса пока неизвестна. Боевая нагрузка оценивается в 8-9 кг и, вероятно, могут использоваться заряды разных типов и разного назначения.
БПЛА оснащается поршневым двигателем неизвестной модели. Он помещается в хвостовой части фюзеляжа и приводит в движение двухлопастной толкающий воздушный винт. Такая силовая установка позволяет развивать скорость не более 200-220 км/ч.
Хвост фюзеляжа и обломки оперения
Согласно более старым зарубежным оценкам, БПЛА имеет дальность полета до 800 км. В рамках официального анонса КСИР сообщил, что этот параметр достигает 1500 км. В этом контексте представляет большой интерес информация о целях для беспилотников на Украине — она позволила бы оценить дальность реальных пусков. Однако такие данные, по понятным причинам, не раскрываются.
«Шахед-107» управляется автопилотом с собственными средствами навигации. В частности, имеется система спутниковой навигации с улучшенной защитой от помех. Полёт осуществляется к заданной цели по заранее определённому маршруту. Средства для непосредственного поиска цели и наведения на неё, по всей видимости, отсутствуют.
Расширение возможностей
Таким образом, иранский «Шахед-107» пополнил многочисленную категорию ударных БПЛА одноразового применения. По своим функциям и основным возможностям он похож на массу других современных разработок своего класса. При этом его отличает особое соотношение характеристик, которое должно определять конкретный круг решаемых задач.
В первую очередь, обращает на себя внимание высокая дальность полёта — до 1500 км. В этом отношении «Шахед-107» не уступает более крупным беспилотникам-камикадзе. Кроме того, он имеет схожую скорость полёта. Используются аналогичные средства управления, при помощи которых достигается высокая точность попадания.
Одновременно с этим «Шахед-107» отличается меньшей массой и сокращённой боевой нагрузкой. Заряд массой до 8-9 кг позволяет поражать разнообразные цели, но его могущество значительно ниже, чем у боевых частей других ударных БПЛА, таких как «Герань-2».
Иранский БПЛА «Шахед-107»
В целом «Шахед-107», при всех его преимуществах и ограничениях, может быть удобным и эффективным средством для нанесения ударов по объектам противника. Такие БПЛА можно использовать по одному или группами. Также возможно применение в составе смешанных «соединений» вместе с техникой других типов.
В последнем случае возможно получение особых результатов. Так, более лёгкие «Шахеды-107» могут атаковать цели вместе с «Геранями-2». В этом случае появляется возможность последовательно обрушить на вражеский объект боевые части разной массы и могущества. Например, заряды одного типа смогут пробить защиту цели, а другие БЧ нанесут ей основной урон.
Следует отметить, что такая организация позволит оптимизировать экономическую составляющую ударов. Менее крупные БПЛА дешевле носителей тяжёлых боевых частей. В итоге появляется возможность уменьшения расходов на производство техники или выпуска большего числа аппаратов при том же бюджете.
Нетрудно заметить, что БПЛА «Шахед-107» или аналогичные изделия представляют интерес для современных армий. В частности, такая техника могла привлечь внимание вооружённых сил России. Согласно зарубежным оценкам, наше Минобороны действительно решило закупать эти беспилотники. Более того, их уже довели до эксплуатации и боевого применения.
Впрочем, иранское происхождение БПЛА, недавно замеченных на Украине, ничем не подтверждено. Возможно, речь идёт о собственной российской разработке, похожей на «Шахед-107». Так или иначе, в распоряжении нашей армии появилось новое средство для дальних ударов, и его начали использовать в рамках Спецоперации.
